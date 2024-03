Лучшие роли Бенедикта Камбербэтча

Британский актёр театра, кино и телевидения Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch) наиболее всего известен в роли Шерлока Холмса в успешном сериале BBC «Шерлок», однако, за свою карьеру он сыграл множество интересных ролей, и наша подборка фотографий поможет вам освежить их в памяти.











«Удивительная лёгкость» / «Amazing Grace» (2006)



За роль Уильяма Питта Младшего в фильме «Удивительная лёгкость» Бенедикт Камбербэтч был отмечен наградой Лондонского кружка кинокритиков.







«Попасть в десятку» / «Starter for 10» (2006)



В комедийной драме «Попасть в десятку» Камбербэтчу досталась роль Патрика Уоттса.







«Искупление» / «Atonement» (2007)



В фильме «Искупление», снятом режиссёром Джо Райтом по одноимённому роману Иэна Макьюэна, Камбербэтч сыграл роль Пола Маршалла.







«Ещё одна из рода Болейн» / «The Other Boleyn Girl» (2008)



В фильме «Ещё одна из рода Болейн» Бенедикт Камбербэтч сыграл роль Уильяма Кэри, мужа Марии Болейн, роль которой исполнила Скарлетт Йоханссон.







«Происхождение» / «Creation» (2009)



В фильме «Происхождение» Камбербэтч исполнил роль Джозефа Долтона Гукера, ботаника и исследователя, жившего в 19 столетии.







«Шерлок» / «Sherlock» (2010 – до сих пор)



В 2010 году Бенедикт Камбербэтч начал сниматься в британском детективном телесериале «Шерлок» для ВВС по мотивам произведений сэра Артура Конан Дойля. Роль Шерлока Холмса принесла ему премию «Эмми» в номинации «Лучший актёр в мини-сериале или телефильме».







«Шпион, выйди вон!» / «Tinker, Tailor, Soldier, Spy» (2011)



В детективном триллере Томаса Альфредсона, снятом по одноимённому роману Джона Ле Карре, Бенедикт Камбербэтч сыграл роль Питера Гиллема, помощника агента Джорджа Смайли.







«Конец парада» / «Parade’s End» (2012)



Ещё одну премию «Эмми» Бенедикт Камбербэтч получил за роль Кристофера Титженса в мини-сериале «Конец парада», снятом по серии новелл Форда Мэдокса Форда.







«12 лет рабства» / «12 Years a Slave» (2014)



В оскароносном фильме «12 лет рабства» Камбербэтч сыграл роль владельца плантации Уильяма Форда.







«Боевой конь» / «War Horse» (2011)



В военной драме режиссёра Стивена Спилберга по одноимённому роману Майкла Морпурго Бенедикт Камбербэтч исполнял роль майора Стюарта.







«Пятая власть» / «The Fifth Estate» (2013)



В фильме «Пятая власть» Камбербэтч сыграл роль основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.







«Хоббит: Пустошь Смауга» / «The Hobbit: The Desolation of Smaug» (2013)



В фильмах «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Хоббит: Нежданное путешествие» режиссёра Питера Джексона Камбербэтч исполнял роль Некроманта и озвучивал дракона Смауга.







«Стартрек: Возмездие» / «Star Trek Into Darkness» (2013)



В фильме «Стартрек: Возмездие» режиссёра Дж. Дж. Абрамса Камбербэтчу досталась роль злодея Хан Нуньен Сингха.







«Август: Графство Осейдж» / «August: Osage County» (2014)



В трагикомедии, основанной на одноимённой пьесе драматурга Трейси Леттса, Камбербэтч сыграл роль «Малыша Чарли» Эйкена.







«Пингвины Мадагаскара» / «The Peguins of Madagascar» (2014)



В анимационном фильме «Пингвины Мадагаскара» Камбербэтч озвучивал Секрета.







«Игра в имитацию» / «The Imitation Game» (2014).



За роль Алана Тьюринга в фильме «Игра в имитацию» Камбербэтч был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», но победа досталась Эдди Редмэйну за роль Стивена Хокинга в фильме «Теория всего».







«Чёрная месса» / «Black Mass» (2015)



Бенедикт Камбербэтч в роли Билла Балджера и Джонни Депп в роли Уайти Балджера в фильме «Чёрная месса».







«Образцовый самец № 2» / «Zoolander 2» (2016)



В фильме «Образцовый самец № 2» Камбербэтчу досталась роль трансгендерной модели Элл.







«Доктор Стрэндж» / «Doctor Strange» (2016)



Бенедикт Камбербэтч в образе Доктора Стрэнджа на улицах Нью-Йорка.







«Доктор Стрэндж» / «Doctor Strange» (2016)



Кадр из трейлера фильма.



источник





