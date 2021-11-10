Неизвестный Брэм Стокер: 7 интересных фактов об авторе романа «Дракула»

Актер Бела Лугоши в роли Дракулы и писатель Брэм Стокер | Фото: 24smi.org и theperson.pro
20 апреля 1912 г., 106 лет назад, ушел из жизни ирландский писатель Брэм Стокер, имя которого у большинства ассоциируется с его самым известным произведением, романом «Дракула». Об этом герое многие читатели знают куда больше, чем о самом авторе, в то время как его неординарная личность заслуживает не меньшего внимания.
Ирландский писатель Брэм Стокер | Фото: 24smi.org
Настоящее имя писателя – Абрахам Стокер. Он появился на свет в 1847 г. в столице Ирландии, в семье мелкого чиновника. В детстве будущий писатель тяжело болел и до 7 лет был прикован к постели – из-за неизвестного недуга он не мог ходить. Однако потом он пошел на поправку, начал усиленно заниматься спортом и добился немалых успехов в легкой атлетике и футболе. Несмотря на то, что из-за болезни Абрахам был лишен всех радостей, доступных его сверстникам, он считал, что именно это дало толчок его будущей деятельности: «Я был от природы вдумчивым, и длительная болезнь дала подоплеку для многих мыслей, которые стали плодотворными в последующие годы».
Автор романа *Дракула* | Фото: theperson.pro и peoples.ru
После окончания математического факультета Арбахам, как и его отец, начал карьеру государственного служащего. В качестве хобби он писал театральные рецензии и обзоры в газете. Однажды он опубликовал одобрительную рецензию на постановку с участием известного актера Генри Ирвинга, и тот в благодарность пригласил Стокера на ужин. С тех пор между ними завязались дружеские отношения, а будущий писатель на долгие годы стал менеджером актера. Генри Ирвинг предложил ему занять должность директора-распорядителя театра «Лицеум» и переехать в Лондон, где Стокер познакомился с Артуром Конаном Дойлом и Оскаром Уайльдом.
Брэм Стокер | Фото: 24smi.org
Первые издания романа Брэма Стокера *Дракула* | Фото: 24smi.org
В 1874 г. Стокер занялся литературной деятельностью. Апогеем его творческой биографии стал роман «Дракула», который принес ему мировую известность. Над этим произведением писатель работал 8 лет, в течение которых собирал европейский фольклор, изучал легенды о вампирах. Окончательный замысел романа созрел после того, как в библиотеке он нашел книгу о Владе III Басарабе, известном как Влад Дракула или Цепеш, о котором писали как о суровом правителе и тиране, не знавшем пощады ни к близким людям, ни к врагам. По легенде, он расправлялся с неугодными, сажая их на кол. Он не пил человеческую кровь, но любил наблюдать за агонией умирающих и постоянно измышлял новые способы казни.
Влад Цепеш | Фото: 24smi.org
Самое оригинальное издание романа Брэма Стокера *Дракула* | Фото: 24smi.org
Брэм Стокер был далеко не первым, кто писал о вампирах (большое влияние на него оказал роман Ле Фаню «Кармилла»), но именно его роман породил огромное количество подражаний и стал причиной всплеска небывалого интереса к «вампирской» теме. Литературные критики назвали его произведение одним из лучших готических романов конца XIX в. «Дракула» произвел большое впечатление и на многих писателей, в их числе были Артур Конан Дойл и Александр Блок, который благодарил приятеля за совет прочитать этот роман и признавался, что две ночи провел за чтением и «боялся отчаянно». После «Дракулы» писатель опубликовал еще несколько произведений – «Мисс Бетти», «Тайна моря», «Личные воспоминания о Генри Ирвинге», «Сокровище семи звезд», «Дама в саване», «Логово белого червя» – однако ни одно из них не могло сравниться в популярности с нашумевшим романом. «Дракулу» неоднократно экранизировали, этот образ не теряет своей популярности и в наши дни. На сегодняшний день о Дракуле написано больше тысячи романов и снято около 200 фильмов.
Актер Бела Лугоши в роли Дракулы, 1931 | Фото: 24smi.org
Актеры фильма *Дракула* по роману Брэма Стокера | Фото: 24smi.org
Всю жизнь писатель был женат на Флоренс Бэлкам, в которую в свое время был влюблен Оскар Уайльд. Оба писателя сделали ей предложение, она выбрала Брэма Стокера, но между соперниками сохранились дружеские отношения. В счастливом браке у супругов родился сын Ноэль.
Рукописная страница романа *Дракула* | Фото: 24smi.org
Брэм Стокер был известен не только как создатель «Дракулы», но и как автор научно-популярного произведения «Знаменитые самозванцы», в котором разоблачает известных аферистов и мистификаторов. В последней главе книги писатель высказывает предположение о том, что британская королева Елизавета на самом деле была… мужчиной! Автор был уверен в том, что настоящая Елизавета скончалась от болезни в возрасте 10 лет, а ее гувернантка умолчала о смерти девочки, опасаясь гнева короля Генриха, и вместо дочери показала отцу переодетого мальчика. Как он мог не заметить подмены – остается загадкой. Брэм Стокер не приводит убедительных доказательств своей парадоксальной гипотезы, используя в качестве доводов только те факты, что королева никогда не была замужем, отказывалась от осмотра докторов, любила парики и… была умна! (Очевидно, писатель сомневался в том, что это качество может быть присуще женщинам).
Ирландский писатель Брэм Стокер | Фото: theperson.pro
Несмотря на популярность, последние годы жизни Брэм Стокер провел в бедности. Он скончался в 1912 г. от прогрессирующего паралича. В память о писателе была учреждена премия Брэма Стокера, которая присуждается авторам произведений в жанре хоррор.
Портрет Брэма Стокера | Фото: 24smi.org
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