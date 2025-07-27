С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 556 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    ужас😱Самые популярные ...
  • Александр Данилов
    Русланова, Дурова и Зыкина, это не чьи то жены!!!! Это талант, признанный народом!!!! А Русланова, отсидела в лагерях...Как жили богатые ...
  • Геннадий Бережнов
    Это одно из лучших мест планеты для того, чтобы проникнуться стихией и почувствовать мощь вулкана и особенно когда он...Вулкан, в который...

Ненавистная еда или кошмары детского меню

Вареный лук, пенки с молока и комки в манной каше – вот, пожалуй, самые омерзительные воспоминания из детского меню. Однако у современных детей появился новый список ненавистных продуктов




Так, например, одна мама жалуется на то, что ребенок отказался есть мандарин со словами: «Это на нем белые ниточки смерти»

 

Ненавистная еда или кошмары детского меню дети, еда, меню







А с проблемой «несъедобных яблочных шкурок» сталкиваются многие родители.

Ненавистная еда или кошмары детского меню дети, еда, меню







Еще детям кажется, что края бубликов, бутербродов и пончиков вкуснее, чем серединка, которую можно не есть вовсе

Ненавистная еда или кошмары детского меню дети, еда, меню







Вот она «любовь» к вареному луку в супе!

Ненавистная еда или кошмары детского меню дети, еда, меню







Однако не все дети привередничают без причины. Обеды в некоторых школьных столовых могут отбить аппетит даже у очень голодного ребенка

Ненавистная еда или кошмары детского меню дети, еда, меню







А вот и любимая многими манка с комками.

Ненавистная еда или кошмары детского меню дети, еда, меню





©


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх