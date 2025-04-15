Как выбрать цветочный горшок, подходящий к стилю интерьера и дома

Цветочные горшки играют в наших домах двойную роль: во-первых, конечно, мы держим в них растения, но кто знает, не важнее ли их роль эстетическая, декоративная. Хорошо подобранный цветочный горшок к интерьеру просто добавляет шарм помещениям, в которых мы живем.







Однако ошибкой было бы руководствоваться при выборе горшков только их внешним видом.

Чем руководствоваться при выборе горшка для цветов?

Разные горшки для разных растений

Горшок из какого материала выбрать?

Как подобрать цветочный горшок под интерьер

Проблема заключается в том, что не зная как выбрать цветочный горшок мы не можем принимать во внимание лишь эстетические аспекты. Два ключевых фактора, которыми мы должны, прежде всего, руководствоваться это:какие растения мы будем в них держатьи то окружение, в котором они будут жить в нашем доме.От этого будет зависеть все остальное: их размер, форма, цвет, а также материал, из которого они изготовлены.Нет цветочных горшков универсальных, пригодных для каждого вида растений. Хотя может это немного странно звучит, не все растения будут хорошо себя ощущать в каждом горшке. Связано это с развитием их корней, а также условий, в которых они будут развиваться лучше.Например, кактусы и цветы с небольшим укоренением (капуста, бонсай) следует высаживать в плоских, круглых горшках, которые ограничивают рост корневой системы (эти растения живут в почти бесплодной земле и песках, а корни служат им, прежде всего, для защиты от опрокидывания).На другом полюсе будут, например, пальмы (но также, как драцена или хвойные), которые, в свою очередь, лучше растут в горшках, высоких и узких.Анютины глазки, ноготки и другие сезонные растения хорошо будут развиваться в низких, продолговатых горшках. Потому что, как правило, не растут они в них зимой, не должны принимать форму мощной корневой системы, характерной, скорее, для растений, которые растут в условиях дефицита воды. Встречаются в основном на балконах, так же, как и растения, типа лианы, для которых подойдут висячие цветочные горшки.Так же важны и материалы, из которых они будут сделаны. Не каждое растение будет чувствовать себя хорошо в горшке из пластика.И так, цветы лучше развиваются в горшках керамических или деревянных, они требуют также, чаще всего большого пространства, поэтому и горшок должен быть больше. Есть и исключения, хоть и мало.К примеру, хризантемы или некоторые разновидности бегонии с успехом будут расти в горшках пластиковых. В свою очередь, травы будут развиваться лучше в не очень больших горшках, сделанных из керамики или дерева.Наиболее популярными являются цветочные горшки керамические, интересно, что наиболее часто мы выбираем те, что в белом цвете или бежевом. Они эстетичны (хотя и довольно ограниченный выбор цветов), стабильны, а корни растений будут надежно защищены как от замерзания, так и перегрева. К их недостаткам можно отнести сравнительно высокую стоимость, хрупкость (их легко повредить случайным ударом), а также вес. Такой цветочный горшок, конечно, не подойдет, если мы хотели его повесить.Безусловно, более легкими являются цветочные горшки из пластика и из металла (если они сделаны из тонкого материала). Эстетика, однако, оставляет желать лучшего, хотя пластиковые доступны в огромном выборе, и довольно дешевые. Иначе металлические, за которые платить надо больше.Хорошим выбором могут быть деревянные горшки, которые, как правило, красивы, и даже гламурны. Это природный материал, который будет хорошо выглядеть в разных интерьерах и позволяет дышать корням растений. К сожалению, они довольно дорогие и мало устойчивы к воздействию влаги, что может привести к их деформации.Из менее распространенных видов, можно еще отметить вазоны бетонные (редко используется в интерьерах), стеклянные — очень эффектные и подходящие для современного интерьера.Модернистским помещениям подходят также так называемые горшки габионы, являющиеся, скорее, металлическим каркасом, в который вставляется горшок.Цветочный горшок — ни большой, ни слишком маленькийВажен, прежде всего, размер и соответствующим ему образом подобранное растение: с большой корневой системой будет в маленьком горшке просто слишком тесно и быстро увянет.В свою очередь, растение меньшего размера, посаженное в большой горшок, слишком быстро разовьет свои корни над землей, а ведь речь идет, прежде всего, о росте листьев. Сам горшок должен быть высокий, меньше 1/3 высоты всего растения.Мы должны подумать о том, чтобы пересадить растение, когда корни выходят через отток, а также когда само растение выталкивается из горшка. Мы должны пересадить его в горшок размером больше или даже лучше на два размера.Правило применяется: чем тяжелее и крупнее цветок, тем более массивный горшок.Крупные растения, например пальмы и растения с твердым и древесным стеблем, такие как бенджамин, должны расти в больших горшках с большими дренажными отверстиями. В этом случае, однако, не забудьте купить стенды, чтобы вода поняла где бежать.При выборе горшков для конкретного дизайна интерьера, прежде всего, необходимо обеспечить, чтобы они сформировали стилистическое целое, чтобы добиться согласованности и визуальной гармонии.Например, если у нас есть комната в загородном стиле, выбор современного горшка с сырыми, геометрическими фигурами и холодными цветами маловероятен.Кроме того, в плане цветов цветочный горшок должен соответствовать интерьеру, но также нужно взять во внимание цвет растения (листьев, цветов), которое в нем будет расти. Хорошей идеей может быть подбор контрастных растения в горшке, по отношению к цвету стен. Тогда эти плоскости будут для них отличным фоном.Одно замечание, растения лучше чувствуют себя в горшках светлых, которые так сильно не нагреваются от падающего света.Для небольших помещений мы будем выбирать небольшие растения, которые не вырастут слишком сильно поперек. Если мы располагаем большой гостиной, тогда мы можем установить в ней большой цветок в большом плантаторе. Это очень важно: растения больших размеров сажают в стабильных (больших и тяжелых) горшках.Пластиковые подходят больше для растений небольших размеров. В гостиной можно поставить чрезвычайно элегантные фарфоровые горшки. В современных интерьерах хорошо будут смотреться горшки стеклянные, прозрачные или матовые.