Чем питаются монахи: Самые вкусные блюда и напитки, которые готовят только в монастырях

О еде, которую готовят в монастырях, всегда говорили, что она «добрая». И на самом деле, у каждого монастыря есть свой, особенный рецепт, которым гордятся монахи. Неповторимый вкус еде придает, по всей видимости, любовь и божье благословение, без которого не обходится ни одно дело в монастыре. Это касается монастырей во всем мире и самых разных вероисповеданий. В нашем обзоре предлагаем познакомиться с самыми вкусными блюдами, которые готовятся в монастырях.
Кипрейный мёд
Кипрейный мёд. / Фото: www.7ogorod.ru
Свято-Данилов монастырь в Рязанской области
Гордостью монастыря является особенный кипрейный мёд, получаемый из нектара кипрея, который в народе именуется иван-чаем. Мёд этот не только вкусен, но ещё и полезен. На меду пекут ароматнейшие медовые коврижки и варят медоварус – фирменный безалкогольный медовый напиток.
А знаменитые пироги никогда не залеживаются на прилавке. Вся выпечка готовится по старомонастырским рецептам. Секрет таится в том, что всё готовится только вручную, никакой механизации в монастырской пекарне нет.
Тыквенный хлеб
Тыквенный хлеб. / Фото: www.yelp.com
Монастырь Ангелов, Лос-Анджелес, Калифорния
Каждый, кто когда-либо пробовал тыквенный хлеб, испечённый в Монастыре Ангелов, забыть этот поистине божественный вкус не сможет уже никогда. Плотный, слегка влажный и очень ароматный хлеб пользуется спросом у прихожан и многочисленных паломников. Многие, отведав его однажды, впоследствии приезжают сюда за этим волшебным хлебом. Помимо тыквенного хлеба здесь можно приобрести очень вкусные арахисовые конфеты и другие сладости.
Монастырские ликеры Монтсеррата
Gran licor Aromes del Montserrat. / Фото: www.montserratvisita.com
Аббатство Санта-Мария-де-Монтсеррат, Каталония, Испания
Более ста лет назад в бенедиктинском монастыре был разработан рецепт вкуснейших ликёров Aromes de Montserrat liqueur и Licor Ratafia De Montserrat. В состав этих поистине божественных напитков входят 12 видов трав, произрастающих в Каталонии. Те, кому удалось отведать этого напитка, сокрушаются о том, что купить его можно лишь в монастыре, а заказ через интернет-магазин может идти слишком долго.
Постный кулич
Постный кулич. / Фото: www.rostov-monastir.ru
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, Ростов-Великий, Ярославская область
Этот необыкновенный хлеб, выпекаемый в круглых формах, действительно напоминает внешне пасхальный кулич, только без праздничной обмазки и посыпки. Внутри же хлеб белоснежный, пушистый, тающий во рту. И это при том, что его вполне можно кушать даже в пост.
Сыр, выдержанный в земле
Сыр. / Фото: www.novostioede.ru
Santuario della Madonna del Sangue, Re, Italy
Этот сыр монахи готовят по особой технологии и выдерживают в земле, где обеспечивается необходимая влажность и температура вызревания. Его вкус настолько богат, что описать его почти невозможно, надо обязательно пробовать. В нём присутствуют глубокие ореховые нотки и какой-то совершенно неповторимый аромат.
Чизкейк
Чизкейк, приготовленный монахинями Нового Скита. / Фото: www.atlasobscura.com
Монахини Нового Скита, Кембридж, Нью-Йорк
Самые разные вариации чизкейка готовят монахини Нового Скита в Кембридже. По признанию вкусивших этот творожный пирог, он просто тает во рту. При этом в ароматные, солнечные сырники добавляют самые разные начинки, отчего изысканный сливочный вкус дополняется яблочно-ореховыми нотками или клубничным оттенком.
Джем и Аббатский торт
Джем из ягод. / Фото: www.botanichka.ru
Общество Святого Иоанна, полуостров Кевино, Мичиган
Аббатский торт потрясает своим фруктовым вкусом и заставляет вспоминать его даже по прошествии десятилетий. Яркий фруктовый вкус торта подчеркнут пропиткой из бурбона, а вместе они составляют невероятную по ощущениям композицию. В монастырской лавке можно также купить хлеб и разнообразную выпечку, но особым спросом пользуется джем из диких ягод, который никого не может оставить равнодушным.
Печенье
Красиво и вкусно. / Фото: www.blogspot.com
Монастырь Санта-Эсколастика, Порту, Португалия
Это волшебное печенье готовится из португальского заварного теста пастель-де-ната и отличается неповторимым вкусом. Печенье может быть кокосовым или миндальным, фруктовым или ванильным, но вкус его нельзя перепутать ни с чем. К сожалению, купить его можно только в монастырской лавке и нигде больше.
Соки
Свято-Иоанновская обитель, Киев, Украина
Монастырские соки. / Фото: www.sio.org.ua
Сами монахи называют эти соки живыми, потому что при их производстве используются только натуральные продукты, выращенные в монастырских садах, собранные с молитвой и любовью. Каждый отведавший этого живительного напитка, с удовольствием возвратится за ним снова.
Оливковое масло
Оливковое масло. / Фото: www.lashlady.ru
Доминиканские сестры миссии Сан-Хосе, Фримонт, Калифорния
Монахини ни с кем не делятся рецептом оливкового масла, которое готовят вручную по старинным технологиям. Возможно, секрет кроется в многолетних оливковых деревьях особого сорта или все же в божьем благословении, с которого начинают монахини каждый свой день. Но масло, приобретенное в монастыре, необыкновенное вкусное и ароматное.
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