Девушка построила домик и бассейн вокруг, используя лишь примитивный инструмент

Используя лишь примитивный инструмент и природный материал, девушка построила лесной домик и бассейн вокруг него.

Подготовив материал и ямы для опор, девушка начала сборку каркаса лесной избушки.

Процесс сборки стен и промежуточный результат труда молодой мастерицы.

Листья пальмы, подготовленные по старинной технологии, закрепила на палках, а затем на каркасе крыши.

Пример создания рулонной двери из подручных средств.

На такой кровати можно спать даже без матраса – и спина здоровая, и не жарко.

Девушка своими руками сделала и подушки из подручных материалов, и обеденную группу.

Сладко спится в гамаке, созданном своими руками.

Декоративный забор, цветы и зеленая травка станут украшением двора.

Девушка вырыла котлован и укрепила почву раствором глины и озерного ила.

Зеленый цвет и подвесной мостик станут дополнительным украшением двора девушки.

После заполнения водой бассейна можно наслаждаться и водными процедурами, и проделанной работой.

Результат кропотливого труда изобретательной девушки.

Камбоджийские парни использовали лишь палки, грязь и бамбук, создавая уютные лесные домики с бассейнами вокруг.

Такие загородные домики вызовут зависть у всех без исключения.

Аттракционы с водными развлечениями создают, используя лишь пещерные технологии и природный материал .