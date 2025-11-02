Девушка построила домик и бассейн вокруг, используя лишь примитивный инструмент

В Сети можно найти много интересных примеров креативного подхода к строительству собственного жилья. Но этот удивительный проект, который умудрилась реализовать хрупкая девушка, используя лишь старинные камбоджийские технологии возведения жилья, примитивный инструмент и то, что нашлось в джунглях, – выше всяких похвал.
Используя лишь примитивный инструмент и природный материал, девушка построила лесной домик и бассейн вокруг него.
Не все народы настолько приблизились к цивилизации и достижениям научно-технического прогресса, чтобы отойти от истоков и забыть древние технологии. Особенно заметно это по способу строительства жилых домов, без которых не может существовать человек, где бы он ни находился. В Камбодже, например, по сей день можно встретить народности и племена, которые используя лишь примитивный инструмент, природный материал, находящийся под рукой, знания, накопленные веками, смекалку и талант умудряются построить себе убежище, не прибегая к помощи других.
И самое впечатляющее, что с подобным строительством может справиться даже молодая девушка, если, конечно же, она выросла в этой среде, знает тонкости мастерства и понимает, какие из растений лучше всего подойдут для возведения лесной хижины, а какие для отделочных работ или создания «ортопедического» матраса.
Прежде чем начинать строительство, местные жители тщательно выбирают место, чтобы и природе не навредить, и себя обезопасить. Именно так и поступила молодая особа, которая взялась за реализацию проекта. Определившись с местом и расчистив от лианы и мелкой поросли участок, она отправилась в джунгли за стволами молодых деревьев, которые станут каркасом хижины. С помощью инструмента, представляющего собой палку с металлическим наконечником особой формы, она сделала углубления в земле и насечки на древесине, которая будет служить опорами, балками и перемычками. Установила их в готовые ямы и тщательно уплотнила вокруг почву.
Процесс сборки стен и промежуточный результат труда молодой мастерицы.
Сообразительная девушка укрепила каркас с помощью плетей вьющихся растений, установила несколько дополнительных опор и уложила балки перекрытия (тоже из стволов молодых деревьев, сделала между ними перемычки. Затем она заготовила полые бамбуковые стебли, используя свой инструмент, распустила их на несколько частей и использовала уже практически плоские элементы в качестве материала для плетения стен. По этому же принципу было сделано перекрытие над первым уровнем и каркас для будущей крыши.
Листья пальмы, подготовленные по старинной технологии, закрепила на палках, а затем на каркасе крыши.
В качестве кровельного покрытия девушка использовала листья пальмы, которые пришлось распустить на полосы, закрепить на палках, готовые пласты кровельного материала высушить и замочить в озере на сутки. Затем ряд за рядом искусная молодая особа собрала двускатную крышу, которая спасет от палящего солнца и дождя, а вот сильные порывы ветра вряд ли переживет такая конструкция.
Пример создания рулонной двери из подручных средств.
Двери и окна мастерица собрала из половинок бамбуковых стеблей, скрепив их очищенными от колючек плетями растений и закрепила над проемами. Также изобретательная девушка придумала как поднимать и опускать дверь без лишних телодвижений. Для этого она сплела веревку из растений и закрепила особым способом, после этого остается приложить минимум усилий, чтобы дверь скаталась в рулон и возвращалась в исходное положение.
На такой кровати можно спать даже без матраса – и спина здоровая, и не жарко.
Одним строительством хижины девушка не обошлась, и она приступила к обустройству жилплощади. Для начала установила опоры и закрепила каркас для кровати и стола, затем с помощью плетей экзотического растения сделала «ортопедическое» основание кровати, для которого матрас точно не потребуется.
Девушка своими руками сделала и подушки из подручных материалов, и обеденную группу.
Используя традиционную технику плетения из листьев финиковой пальмы, она собрала наволочку, которую набила сухой травой – вот и получилась подушка. Из палок и лианы рукодельница собрала обеденный стол и табурет, так что пообедать в комфортных условиях тоже получится.
Сладко спится в гамаке, созданном своими руками.
На втором уровне своей избушки девушка решила повесить гамак, который сделала собственноручно. Чтобы каркас был удобным и имел органичную форму, стебли бамбука мастерица распустила на узкие полоски, прогрела над огнем, согнула дугой и закрепила в нужном положении. Затем она закрепила прочные палки, сделав перемычки, которые стали основой для гамака.
Декоративный забор, цветы и зеленая травка станут украшением двора.
Но на этом трудолюбивая девушка не остановилась, она решила огородить новоиспеченный домик миниатюрным забором, разбить клумбы и зеленые газоны. В качестве стройматериалов для забора энтузиастка использовала остатки древесины, которые остались после возведения стен дома, цветы – выкопала на лужайке, а для озеленения двора использовала пласты дерна.
Девушка вырыла котлован и укрепила почву раствором глины и озерного ила.
Зеленый цвет и подвесной мостик станут дополнительным украшением двора девушки.
Интересный факт: Чтобы разнообразить свой досуг и обеспечить жилище прохладой, креативная девушка решила сделать еще и бассейн. После того, как котлован был готов (она вырыла его собственноручно!), используя глину, а также ил из близлежащего озера она оштукатурила дно и стены резервуара, чтобы вода не уходила в землю. Чтобы создать иллюзию изумрудной воды, она собрала сок из растения, которое традиционно используют для изготовления ярко зеленой краски, проварила его, добавив несколько секретных ингредиентов, и покрыла получившимся раствором все поверхности котлована. Также она собрала из палок и лианы подвесной мостик, перекинула через бассейн и надежно закрепила на ранее забитых опорах.
После заполнения водой бассейна можно наслаждаться и водными процедурами, и проделанной работой.
Результат кропотливого труда изобретательной девушки.
После высыхания раствора оставалось постепенно заполнить бассейн водой. Этот процесс также проходил по старинке: девушке пришлось не одну сотню раз отправляться к ближайшему источнику с кувшинами. Но каким бы длительным и трудоемким процессом это ни было, результат порадовал молодую хозяйку.
Камбоджийские парни использовали лишь палки, грязь и бамбук, создавая уютные лесные домики с бассейнами вокруг.
Такие загородные домики вызовут зависть у всех без исключения.
Аттракционы с водными развлечениями создают, используя лишь пещерные технологии и природный материал.
