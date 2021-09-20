Доходное дело: Какие гонорары получали великие русские литераторы

Широко распространено мнение о том, что в дореволюционной России писатели и поэты были практически бессребрениками. То есть их гонорары были настолько скудны, что не позволяли литераторам вести достойную жизнь. Пушкин, к примеру, оставил после себя огромный долг, Лермонтову с трудом удавалось поддерживать приличествующий дворянину образ жизни. Действительно ли доходы великих русских литераторов были очень маленькими?
Александр Пушкин
Александр Пушкин. / Фото: www.ratnik.tv
Гений русской словесности по сегодняшним меркам был человеком далеко не бедным. К примеру, поэма «Руслан и Людмила» была приобретена издателем за 1500 рублей. По меркам того времени за эти деньги вполне можно было арендовать приличный дом в самом центре Москвы, да ещё на несколько месяцев.
Однако вместе с успехом писателя росли и его гонорары, «Евгений Онегин» принёс поэту доход в 12 тысяч рублей. Однако биографы утверждают, что для безбедного существования великому русскому поэту с семьёй требовалось не менее 30 тысяч рублей ежегодно. Стоит добавить к этому любовь Пушкина к карточным играм, далеко не всегда дарившие ему выигрыш.
Александр Пушкин. / Фото: www.culture.ru
Известно, что после своей смерти Александр Сергеевич оставил 100-тысячный долг, выплачивал который самолично царь Николай l. По его повелению было издано полное собрание сочинений Пушкина после его смерти.
Михаил Лермонтов
Михаил Лермонтов. / Фото: www.teleprogramma.pro
Михаил Юрьевич, в деньгах не особенно нуждался. И сведений о гонорарах Лермонтова почти не сохранилось. Однако известно, что за второе издание «Героя нашего времени» поэт поучил 1500 рублей. Весьма скромные, надо заметить, деньги.
Иван Тургенев
Иван Тургенев. / Фото: www.shuhovlibrary.kz
Иван Сергеевич считается одним из самых успешных литераторов XIX века. За лист текста, издаваемого в журнале, писатель получал в разные годы от 300 до 600 рублей. Гонорар за книгу составлял в среднем около 4000 рублей. Историки оценивают ежегодных доход писателя за книги в 6000 рублей, и ещё «Записки охотника» приносили ему каждый год до 1500 рублей. А незадолго до смерти Иван Сергеевич продал все права на свои произведения книготорговой фирме Глазуновых, которую в те времена возглавлял Иван Ильич Глазунов.
Николай Некрасов
Николай Некрасов. / Фото: www.24smi.org
Для поэта Николая Некрасова творчество составляло отнюдь не основной источник доходов. О гонорарах своих он особенно не заботился. Даже покупка журнала «Современник» никак не отразилась на финансовом состоянии поэта. С помощью журнала были открыты многие литературные таланты России. А вот состояние Николай Некрасов составил благодаря любви к карточным играм. Он частенько в несколько раз увеличивал ту сумму, которую откладывал для своей игры. К деньгам поэт относился достаточно просто, несмотря на то, что в молодости жил в нужде. Однако в зрелом возрасте философски отмечал: о деньгах просто не должна болеть голова.
Фёдор Достоевский
Фёдор Достоевский. / Фото: www.psyh.ru
Чтобы обеспечить себе более-менее достойную жизнь, Фёдору Михайловичу приходилось писать много и, как сам он отмечал, часто – в ущерб качеству. Гонорар Достоевского за лист составлял всего 150 рублей. Гонораров за книги ему тоже не хватало, ибо после получения оплаты следовало раздать долги. Лишь в поздний период ему стали платить немногим больше. «Подросток» был куплен по 250 рублей за лист, а вот «Братья Карамазовы» - 300 рублей за лист.
Лев Толстой
Лев Толстой. / Фото: www.culture.ru
Неплохой доход получал от своего писательского труда Лев Николаевич Толстой. Лист его произведения оценивался в среднем 500 рублей, а роман «Воскресение» принёс писателю доход в 22 тысячи. При этом, если перевести гонорар Льва Толстого на современные суммы, то он бы составил больше 20 миллионов в рублях. Стоит отметить, что в самом начале литературной карьеры Лев Николаевич довольствовался 100 рублями за лист, а в конце уже получал по 1000 рублей.
Успех писателя позволял ему не только получать довольно приличные гонорары, но и самому выдвигать условия издателю. Он без стеснения разрывал договора, если его перестало по каким-либо причинам устраивать издательство.
Иван Бунин
Иван Бунин. / Фото: www.qwizz.ru
Не удалось разбогатеть благодаря своему литературному труду и Ивану Бунину. Стихотворная строка была оценена всего в 3-5 рублей, а в юности и вовсе по 50 копеек. За первый стихотворный сборник Иван Бунин получил всего 300 рублей. пушкинская премия, которую получил литератор, тоже была невелика – 500 рублей, собрание сочинений в десяти томах издательство «Парус» оценило всего в 16500 рублей.
Иван Бунин. / Фото: www.blogspot.com
После революции финансовое состояние Ивана Бунина оказалось ещё более плачевным, несмотря на полученную Нобелевскую премию по литературе. Часть денег писатель раздал соотечественникам, не требуя возврата, а остальное попытался вложить в бизнес, который не принёс Ивану Бунину никакого дохода. В конце жизни писатель отчаянно нуждался и мечтал быть сожжённым после смерти, дабы не гнить в сырой земле.
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