Книги верхом на слоне и внутри поддельного танка: 6 странных библиотек из разных уголков мира

Каких только библиотек не придумали в мире. /Фото: travelbetweenthepages.com, reddit.com
Чтение книг было и остаётся одним из самых популярных вариантов досуга, а при всех достижениях научно-технического прогресса мы до сих пор любим ходить в библиотеки. Тем более, что в современном понимании это не просто хранилище книг, а особое, многофункциональное пространство для образования, общения и даже отдыха. Впрочем, в разных уголках планеты библиотеки создают не просто особенными, а уникальными вплоть до странности - и это делает их ещё более привлекательными.
1. Библиотека на слонах
Слоны помогают тайцам приобщиться к чтению. /Фото: travelbetweenthepages.com
В Таиланде существует уникальная программа под названием «Книги от слонов», которая подразумевает доступность книг в самых труднодоступных и отдаленных деревнях, даже в сезон дождей. И, как понятно из названия проекта, обеспечивают этот доступ ни кто иные, как слоны - тайское правительство решило, что их не только на рисовых полях и в лесозаготовительной промышленности можно задействовать.
2. Книжный танк
Передвижная библиотека в форме танка - занятный проект экстравагантного художника. /Фото: reddit.com
Необычный концепт библиотеки как-то был представлен эксцентричным художником Раулем Лемесоффос, и он теперь рассекает по улицам Буэнос-Айреса. Автор просто взял автомобиль Ford Falcon 1979 года выпуска и переделал его в мобильное книгохранилище, причём в форме танка. Сам Лемесофф называет это оружием массового поражения, потому что за раз десятки и даже сотни людей могут приобщиться к чтению. Книги, кстати, раздают бесплатно, а единственное условие Рауля - передать произведение другому человеку после прочтения.
3. Библиобуррос
В Венесуэле мулов используют так же, как слонов в Таиланде. /Фото: listverse.com
Под этим странным названием скрывается ещё один проект по доставке книг в отдалённые регионы на четвероногих собратьях, только в Венесуэле. Используют, правде, не слонов, а мулов, которые без труда всего за пару часов преодолевают сложный путь по горам.
4. Библиотека имени Левински
Библиотека для мигрантов и беженцев в Тель-Авиве. /Фото: commons.wikimedia.org
Эта библиотека расположена недалеко от центрального автовокзала Тель-Авива - как раз там, где живёт много беженцев и рабочих-мигрантов. Внешне объект представляет собой полки во всю стену, примыкающие к общественному убежищу, но количество книг там приличное: по информации редакции novate.ru, всего коллекция составляет 3 500 томов на 15 языках, как для детского, так и для взрослого возраста. Интересно, что классификация книг в библиотеке Левински по полкам совершенно нетрадиционная, ведь зависит от того, какой эмоциональный отклик найдёт читатель от прочтения конкретного произведения.
5. Библиотека-автомат
Вендинговые автоматы теперь и книги предлагают. /Фото: news.azpm.org
Пожалуй, многие помнят, как в одном советском фильме вопрос про библиотеку в 3 часа ночи казался, мягко говоря, странным. Это потому, что у них тогда не было библиотек самообслуживания, работающих на торговых автоматах. Эта концепция позволяет читателю приехать и взять книжку напрокат круглосуточно, потому что вместо библиотекаря там специальный автомат для фиксации аренды конкретного тома. Сегодня такие точки открываются всё чаще, например, в США, причём в таких местах, где легко заскучать, вроде парковки или аэропорта.
6. Плавучая библиотека
В отдалённые районы Норвегии книги доставляют на воде. /Фото: listverse.com
В Норвегии придумали, как доставлять книги в отдалённые фьорды, особенно в зимнее время. Для этого использовали катер, именуемый «Эпос», и он курсирует с сентября по апрель, охватывая 150 прибрежных деревень, до которых трудно добраться традиционными способами. Судно работает чётко по расписанию, заходя в порт каждого населённого пункта ровно на два часа, чтобы местные жители смогли выбрать себе что-нибудь почитать из доступного 6-тысячного фонда. В добавок экипаж оставляет ещё большой пакет с разными томами для тех, кому не хватит избранной литературы до следующего рейса.
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии