Дорогостоящие монеты СССР

Стоимость самых дорогих монет СССР предназначенных для обращения
Ряд самых дорогих годовых монет СССР открывает червонец 1923 года. Хотя на нем и стоит как название государство РСФСР, это политическая формальность. Выпускались они для внешнеэкономических расчетов и, по всей видимости, в обращении на внутреннем рынке практически не участвовали. Но так как «старое» царское золото на международном рынке в то время, вызывало значительно больше доверия, чем «новое советское», успеха они не имели. Поэтому большая часть тиража была переплавлена обратно в золотые слитки и перечеканена в дореволюционные червонцы. Несмотря на очень большой тираж (почти три миллиона штук), до нашего времени дошло их очень мало. На сегодняшний день коллекционные цены на золотой червонец 1923 года превышают 150.000 рублей.
Червонец 1923 г – 150.000 руб.
2 копейки 1927 г. – 120.000 руб.
Следующие по хронологии – 2 копейки 1925 года. После больших тиражей 1924 года (первый год денежной реформы), медная монета в 1925 г. была выпущена весьма в небольших количествах и только младших номиналов. В итоге, 2 копейки 1925 года стоят сейчас около 60 тысяч рублей. Интересно отметить, что об её существовании коллекционеры не знали более тридцати лет. Первая монета была найдена нумизматами только в середине прошлого века. С тех пор их обнаружено не так уж много.
Еще более редкими и ценными являются 2 копейки 1927 года. Их цена более 100 тысяч рублей. Но благодаря развитию металлопоиска и находкам копателей, в последнее время их редкость упала. Однако, в отличной сохранности по-прежнему найти такую монету крайне сложно.
20 копеек 1931 г. – 150.000 руб.
20 копеек 1934 г. – 100.000 руб
Одни из самых ценных монет СССР серебряные 10, 15 и 20 копеек 1931 года. К началу 30-х годов новые советские монеты завоевали доверие населения. Поэтому, решено было окончательно исключить использование драгоценных металлов в денежном обращении. Начиная с 1931 года вместо серебряной монеты начали чеканить медно-никелевую. Хотя серебряные 10, 15 и 20 копеек 1931 года включены во все каталоги, найти их практически нереально. Разве только в виде поздних новоделов. Единственная серебряная монета 1931, которую можно было встретить в обращении – 20 копеек. Ее стоимость превышает 150.000 рублей
20 копеек 1934 г встречаются только в виде поздних новоделов и стоят более 100 тысяч рублей. Оригинальных экземпляров даже в музейных собраниях известно всего несколько штук. Дело в том, что дизайн монет 1931 – 1934 гг. оказался очень сложным – рабочий с молотом, щит обрамляющий номинал, да еще полное название государства по кругу. В результате очень большой процент монет при чеканке получался с браком. Поэтому, решено было выпуск монет с рисунком прекратить, а все 20 копеечные монеты 1934 года уничтожить.
5 копеек 1933 года стоят 20 тыс. 5 копеек 1934 и 1935 (старый тип) гг. – по 9.000 рублей каждая. Причину чрезвычайно маленького тиража этих монет назвать трудно. Скорее всего, запасы меди и алюминия более понадобились для решения задач второй пятилетки.
Монеты военного времени – 10 и 15 копеек 1942 г. цена по 15.000 руб.
Редкость 10 и 15 копеек 1942 года, которые ценятся по 15.000 рублей каждая, можно объяснить так. После переезда монетного двора из Ленинграда, на Урал, в Краснокамск, в условиях военного времени, не сразу удалось начать полноценную чеканку необходимых монет. В следующем году выпуск монет стабилизировался. В итоге, 10 и 15 копеек 1942 года стали одними из самых редких за все время изготовления этих номиналов.
5 копеек 1947 года со следами припайки к выставочному стенду. Стоимость 2.000.000 руб.
10 и 20 копеек 1947 года, стоимость каждой более 2 млн. рублей.
Самые известные и можно сказать абсолютно самые редкие и дорогие монеты СССР – это все номиналы 1947 года. Хотя отчеканено их было более 500 млн. штук, все они пошли в переплавку. По какой причине, можно только гадать. Ясно только одно, новый послевоенный герб СССР с 16 лентами (утвержден в июне 1946), в итоге появился на монетах только в 1948. Из монет 1947 года сохранились только выставочные экземпляры (со следами припайки усиков, которыми они крепились к демонстрационному стенду) этим и обусловлено то, что они являются самыми ценными монетами СССР .Полный комплект монет 1947 был продан в 2008 году на аукционе за сумму более чем 200 тысяч Евро, т.е. свыше миллиона рублей за каждую монету.
Сразу за ними, по известности среди нумизматов и редкости, следует комплект монет 1958 года. В нем к привычным номиналам добавились 2, 3 и 5 рублей. Денежную реформу 1961 первоначально планировалось осуществить в 1958. Монеты уже были отчеканены, в количестве достаточном для замены существующей монетной массы и разосланы во все региональные банки. Но что-то с реформой тогда не заладилось и вместо команды «распечатать мешки», ЦБ пришлось дать команду «вернуть». Несмотря на это, часть мелких номиналов 1, 2, 3 и 10 копеек попали в денежный оборот. Одно и двух копеечные монеты стоят в среднем по 150 тысяч рублей, 3 коп. – 60.000 и 10 коп. в районе 40. 000 рублей. Цены на остальные монеты 1958 года существенно выше (до 3,5 млн. рублей).
5 копеек 1958 года.
5 рублей 1958 года.
Самые дорогие монеты Советского Союза – ошибки исполнения
Весьма дорого у нумизматов ценятся так называемые перепутки, когда монеты отчеканены с использованием лицевой стороны от другой монеты или на монетном кружке, предназначенном для другого номинала. Цены на такие монеты часто бывают в районе 30 – 50 тысяч рублей. Но особая и самая интересная группа монет – ошибок. Это когда для чеканки лицевой стороны используется штемпель с устаревшим гербом. За период 1924 – 1957 гг. сменилось 4 герба СССР. Они различались весьма видной деталью – числом лент, означавших число республик входивших в Советский Союз.
К таким монетам относятся:
- 10 копеек 1946 года и 20 копеек 1941 года. Но только те, при чеканке которых использовались штемпеля лицевых сторон образца 1937 года с 7 лентами в гербе (вместо положенных 11). Цена на такие монеты весьма значительна и превышает 50 и 100 тысяч рублей соответственно.
- очень редко встречаются 2 копейки 1948 года с ранним гербом из 11 лент (вместо 16). Стоят они 70 тыс. рублей.
- 1 копейка 1957 года с гербом, упраздненным в 1956 году из 16 лент. Чрезвычайно редкий и востребованный вариант. В сентябре 2010 года была продана на аукционе за 600.000 рублей.
- своеобразная пара перепуток: 10 копеек 1957 года с 16 лентами вместо 15. И 10 копеек предыдущего 1956 года с венком герба из 15 лент вместо 16 , который стал использовать только со следующего года. Оцениваются каждая в 50.000 рублей.
3 копейки 1931 года, с лицевой стороной от 20 коп. без обозначения страны выпуска, 50 – 80 тысяч руб.
1 копейка 1957 г. со старым гербом из 16 лент. Цена – 600.000 рублей.
Из особо интересных для нумизматов (а значит и дорогих по цене) отмечу редкие перепутки 3 и 20 коп 1931 – 1934 годов. Дело в том, что название государства СССР на 3 копейках помещалось на лицевой стороне с гербом, а на 20 коп. в виде круговой надписи «Союз Советских Социалистических Республик» на оборотной стороне с молотобойцем и номиналом. Когда по ошибке 3 копейки чеканились с использованием близкой по диаметру лицевой стороной от 20 копеек, то под гербом вместо привычной аббревиатуры СССР можно было увидеть прочерк, т.е. название государства на монете отсутствовало полностью. Зато перепутка 20 коп с гербом от 3 коп. заявляла о своей госпринадлежности дважды на каждой стороне – и сокращенно и полностью. Аукционные цены на такие монеты-ошибки достигают 100 тысяч рублей и больше.
Самые ценные пробные монеты СССР 1953 и 1956 гг.
Пробных монет СССР за 70 лет их чеканки известно довольно много. Абсолютное большинство сохранилось только в нескольких экземплярах и находятся или в музеях или в архивах Гос. Банка. Об их ценах и редкости рассуждать можно только теоретически. Те экземпляры, которые все-таки попадали в частные руки, продавались и покупались на аукционах анонимно, по чрезвычайно высоким ценам. Так, пробный червонец 1925 г. выполненный в меди, был продан за 5 млн. рублей, а цена уникальных 50 копеек 1929 г. на аукционе достигла рекордной суммы в 10 миллионов рублей.
Пробная 1 копейка 1953 года, два варианта лицевой стороны.
Значительно чаще встречаются пробные монеты 1953 и 1956 года, которые изготавливались в ходе осуществления будущей реформы 1961 года. Всего их известно несколько десятков видов. И суммарно сохранилось если и не несколько тысяч, то уж несколько сотен точно.
Так что их реально если не купить, то хоть увидеть. Дополнительный интерес вызывает тот факт, что это пробы не отдельных монет, а попытки разработать весь номинальный ряд от 1 копейки до 5 рублей. К тому же, это те монеты, благодаря которым окончательно сформировался дизайн всем знакомых монет образца 1961 года.
Реверсы пробных монет 1953 года, поиск оптимального варианта исполнения.
На аукционных торгах, где они периодически появляются, можно получить представление о сложившихся на эти монеты ценах. Самые часто встречающиеся оцениваются в 100 – 150 тысяч рублей, основные варианты продаются как правило от 250 до 700 тысяч рублей.
Ценные монеты СССР периода 1961 – 1991 гг.
После интенсивной монетной чеканки 1961 и 1962 года в течение двух лет монеты номиналом от 3 до 20 копеек не выпускали вообще. В последующие несколько лет эти монеты изготавливались в очень ограниченных количествах. Как следствие, они встречаются редко, и у коллекционеров ценятся довольно дорого. Конкретные цифры для удобства сведены в таблицу.
|5 коп
|10 коп
|15 коп
|20 коп
|1965
|4000
|4500
|4500
|4500
|1966
|4000
|4500
|4500
|4500
|1967
|1600
|1700
|1500
|1500
|1968
|4000
|2000
|2000
|2000
|1969
|1100
|50
|4000
|4000
|1970
|9000
|30
|16.000
|8000
|1971
|3000
|10
|8000
|6000
|1972
|3000
|10
|8000
|6000
|1973
|600
|10
|8000
|8000
|1974
|60
|10
|2000
|2000
|1975
|60
|30
|2100
|2300
|1976
|40
|5
|50
|4500
Следующая группа дорогих монет образовалась в начале 90-х годов. Начиная с 1991 года на монетах стали обозначать место их чеканки. Делалось это простановкой на лицевой стороне, правее и ниже от герба СССР букв «М» – московский монетный двор или «Л» – ленинградский. Очень небольшая часть монет 5 и 10 копеек с датой 1990 была выпущена с этими обозначениями, очевидно в 1991 году, случайно использовали несколько пар штемпелей со старой датой. Цена обеих монет с датой 1990 и буквой М около герба – по 20 тысяч рублей. Известен и «обратный» случай, когда были изготовлены 20 копеек 1991 года, но без буквенного обозначения места производства. Стоимость таких 20 коп. уже 25.000 рублей, 10 копеек 1991 года без буквы встречается довольно часто. Их цена не более 3.000 рублей.
А завершается период советской нумизматики двумя редкими видами биметаллических 10 рублей. Первые – 1991 года с монограммой ММД, Их коллекционная стоимость, указанная в каталогах – 30 тысяч рублей. Вторые – каким-то образом «заранее» отчеканенные с надписью Банк СССР и с датой 1992. Их любой нумизмат купит за 15.000 рублей.
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