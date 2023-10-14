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7 фильмов с незабываемыми мужскими дуэтами

Смотреть фильмы с отличными актерскими дуэтами всегда приятно, а когда этот дуэт составляют талантливые и харизматичные мужчины — еще приятнее. В этих лентах снялись известные голливудские актеры, создавшие незабываемые и неоднозначные образы.

7 фильмов с незабываемыми мужскими дуэтами

7 фильмов с незабываемыми мужскими дуэтами

«Виктор Франкенштейн»


Уникальная экранизация классического романа о докторе Франкенштейне. В этом фильме создатели уделяют внимание отношениям доктора и его помощника Игоря. Эти роли исполнили блистательные Джеймс Макэвой и Дэниэл Рэдклифф. Зрители могут оценить неоднозначные поступки Франкенштейна и силу искупительной дружбы этих двух необычных героев.

7 фильмов с незабываемыми мужскими дуэтами

«План побега»


Слай и Арни в одном фильме! Кто бы раньше мог об этом подумать. Знаменитые актеры составили отличный дуэт в ленте о побеге из самой охраняемой тюрьмы. Они разрабатывают практически неосуществимый план, надеяться могут только на себя, но для успешного осуществления задуманного нужна помощь друг друга. Захватывающий триллер с любимыми актерами.

7 фильмов с незабываемыми мужскими дуэтами

«Правдивая история»


Картина стала третьим совместным проектом Джеймса Франко и Джоны Хилла. Оба комедийных актера отлично зарекомендовали себя в драме. Франко примерил костюм заключенного, сыграв разыскиваемого ФБР убийцу, а Хилл перевоплотился в журналиста Майкла Финкеля. В фильме множество отличных совместных сцен этого неповторимого актерского дуэта.

7 фильмов с незабываемыми мужскими дуэтами

«Шпионский мост»


В фильме культового Стивена Спилберга всегда отличные мужские дуэты. На этот раз главные роли исполнили Том Хэнкс и Марк Райлэнс. Первый сыграл бруклинского адвоката, оказавшегося в центре скандала времен холодной войны. Второй — подозреваемого в шпионаже в пользу СССР Рудольфа Абеля. Райлэнс убедительно вошел в роль тихого и интеллигентного Абеля, за что получил свой первый «Оскар».

7 фильмов с незабываемыми мужскими дуэтами

«Экипаж»


Создатели российского блокбастера сделали правильный выбор, пригласив на главные роли двух известных актеров. Данила Козловский сыграл молодого, но опытного летчика, попавшего в трудную жизненную ситуацию. У Владимира Машкова роль его наставника. Непростые отношения двух героев не должны помешать спасению экипажа.

7 фильмов с незабываемыми мужскими дуэтами

«Элвис и Никсон»


Реальная история о встрече в Белом доме короля рок-н-ролла и президента США. О чем разговаривали эти два человека, в руках которых находилась власть и любовь народа? Свою версию отыгрывают Кевин Спейси и Майкл Шеннон. Оба актера изменились до неузнаваемости ради ролей.

7 фильмов с незабываемыми мужскими дуэтами

«Славные парни»


В этой ленте главные роли исполняют Рассел Кроу и Райан Гослинг. Они играют детективов, расследующих пропажу молодой девушки. Герой Кроу — уверенный в себе остряк, герой Гослинга — отец-одиночка, вечно попадающий в нелепые ситуации. Дуэт разыгрывает комедийные сюжеты, не оставляя зрителей равнодушными.

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