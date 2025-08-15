Как изобрели колючую проволоку, с которой пришел конец легендарному Дикому Западу

Сегодня при упоминании о колючей проволоки обычно возникает ассоциация о не самых приятных учреждениях. Однако функционал данной вещицы весьма обширен. Более того, когда-то она сыграла чуть ли не ключевую роль в истории целой эпохи, о которой сейчас снимают фильмы. Речь идёт о легендарном Диком Западе, а всё потому, что с появлением именно колючей проволоки этот период фактически закончился.
Незатейливая вещица с удивительной историей. /Фото: trendymen.ru
Несмотря на то, что Дикий Запад ассоциируется с ковбоями, предтечей для рождения колючей проволоки на американских просторах стали изменения в существовании фермеров. Так, 1862 году власти США опубликовали закон, предполагающий формирование гомстедов, проще говоря - чётко определённых земельных участков, которые любой гражданин, занимающийся фермерством, мог получить чуть ли не за бесценок.
Создание гомстедов положило начало истории колючей проволоки. /Фото: /vk.com
В только воплотить в жизнь этот проект оказалось не так-то и просто. Дело в том, что фермеров было много, а освоенных территорий - слишком мало. Само собой восполнение земельного ресурса было возможно только в одном случае - если использовать прерии. Однако данная территория не имела нужной инфраструктуры, да ещё и требовала специальной подготовки перед тем, как там вообще что-то можно было вырастить. Поэтому на тот момент эти земли, именуемые в документации как «Великая американская пустыня» были пригодны разве что для коренного населения да тех самых ковбоев - символов Дикого Запада.
Само собой, такое положение, мягко говоря, не устраивало американских фермеров, которые упускать возможности получить участки для возделывания. В результате их попытки заняться освоением прерий породило конфликты с ковбоями, ведь их скот и кони, которые всегда имели возможность пастись в любом месте, наносили непоправимый урон только что созданным фермерским владениям. Единственной возможностью хоть как-то мирно сосуществовать и тем, и другим, было что-то, что помогло бы фермерам оградить свои угодья от «подопечных» ковбоев.
Ковбои и фермеры оказались в состоянии конфликта интересов. /Фото: travelask.ru
Новые вызовы были очень острыми, но все варианты разграничения территорий, который на тот момент были доступны, являлись совершенно неактуальными - ни один забор не мог бы остановить полноценный табун лошадей. В итоге эта проблема приобрела до такого серьезный оборот, что тексты отчётов для американского министерства сельского хозяйства даже содержали сомнения, а удастся ли освоить «Великую американскую пустыню».
Животные, которыми управлялись ковбои, слишком привыкли к свободе, чтобы замечать ограждения. /Фото: ozy.com
И всё-таки, решение проблемы было найдено, причём первоначально речь шла о смекалки самих фермеров - когда стало очевидно, что заборы да простая проволока сдержать животных не могут, они стали крепить на последнюю гвозди. Данная концепция пришлась по душе Джозефу Глиддену, который после нескольких лет экспериментов сумел разработать способ, как усилить проволоку колющими элементами. Механизм изготовления выглядел так: брали проволоку, которая была основой, и поверх дважды накручивали небольшие отрези такой же проволоки, после чего конструкция дополнительно закреплялась.
Дж. Глидден - изобретатель колючей проволоки. /Фото: bbc.co.uk
Стоит отметить, что технология производства колючей проволоки почти за полтора столетия фактически и не изменилась - настолько эффективной она оказалась изначально. Кроме того, свою ключевую функцию изобретение также выполняло, что называется, «на ура»: фермеры быстро смекнули пользу усовершенствованного заграждения, поэтому заказы на него росли как на дрожжах. А некоторые предприимчивые бизнесмены, решившие заработать на этом спросе, вводили достаточно продуктивные маркетинговые уловки, и популярность колючей проволоки только возрастала.
Такие заграждения стали настоящим спасением. /Фото: warspot.ru
Но была и другая сторона у этой эволюции американского фермерского ремесла, ведь далеко не все были рады подобным новшествам. Главным образом, пострадавшей стороной оказались индейцы, которые были вынуждены покинуть ранее насиженные места, которые к тому же обвязывались этой колючей проволокой - коренное население так разозлилось, что присвоило ей неприятное прозвище «верёвка дьявола». Ещё более недовольными были, само собой, ковбои: по данным редакции novate.ru, не желая мириться с таким положением вещей, они начали попросту разорять фермерские угодья, да ещё и угрожать их хозяевам.
Индейцам и ковбоям такой прогресс не понравился. /Фото: ednews.net
Впрочем, фермерам также не понравилась позиция жертвы, поэтому они быстро организовались в группы, которые с оружием патрулировали границы своих полей в тёмное время суток. А после нескольких открытых стычек обеих сторон с жертвами вмешались уже власти, законодательно наложив запрет на повреждение ограждения угодий. Нести уголовную ответственность ковбоям не хотелось, поэтому конфликты стихли, и фермеры получили возможность спокойно заниматься сельским хозяйством. А вот легендарный Дикий Запад подошёл в своему концу - территории для пастбищ становилось всё меньше, а деятельность ковбоев утратила свою былую актуальность.
Эпоха Дикого Запада фактически закончилась. /Фото: pinterest.de
Вот только путь колючей проволоки не ограничился только применением фермерами - всё только начиналось. В конце позапрошлого столетия решения руководства одной шахты в США обнести колючей проволокой лагерь для протестующих быстро доказал целесообразность данного хода, а потому он стремительно распространялся по планете. Однако и на тюрьмах всё не закончилось - ещё в период Русско-японской войны колючая проволока использовалась, чтобы затормозить наступление войск, а в период Первой эта практика стала повсеместной. В результате столь простой в изготовлении гаджет не теряет актуальности уже почти полтора века, и вряд ли это случиться в ближайшее время.
