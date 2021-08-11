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Редкие фотографии Нью-Йорка: Как выглядел американский мегаполис 100 лет назад


Американский мегаполис сто лет назад.

Американский мегаполис сто лет назад.

В начале XIX века в Нью-Йорк хлынули европейские мигранты, и город начал расширяться. По этой причине генплан города существенно видоизменился, а к 1935 году Нью-Йорк стал самым густонаселённым американским городом. Уже в 1904 году в городе появилось метров, а современные границы город приобрел только в 1998 году. И всё же настоящий расцвет города пришёлся на середину прошлого века, когда в городе воплощались самые сумасшедшие идеи архитекторов.

1. Триумфальная арка


Триумфальная арка Дьюи на Мэдисон-сквер.

Триумфальная арка Дьюи на Мэдисон-сквер.

 

2. Риверсайд-драйв


Начало строительства транспортной магистрали.

Начало строительства транспортной магистрали.

 

3. Витрина магазина


Модная новинка 1900 года - электрическое освещение витрин.

Модная новинка 1900 года - электрическое освещение витрин.

 

4. Панорама Манхэттена


Панорама Манхэттена с Вильямсбургского моста.

Панорама Манхэттена с Вильямсбургского моста.

 

5. Празднование Компьенского перемирия


Празднование окончания Первой мировой войны.

Празднование окончания Первой мировой войны.

 

6. Парад в честь окончания войны


Автомобиль, который принадлежит международному комитету Красного Креста.

Автомобиль, который принадлежит международному комитету Красного Креста.

 

7. День перемирия


Праздник, который отмечался в честь американских ветеранов Первой мировой войны.

Праздник, который отмечался в честь американских ветеранов Первой мировой войны.

 

8. Национальный праздник


Национальный праздник США, который отмечается ежегодно 11 ноября.

Национальный праздник США, который отмечается ежегодно 11 ноября.

 

9. Здание, построенное в 1868 году


Здание на центральной площади в Нью-Йорке.

Здание на центральной площади в Нью-Йорке.

 

10. Американский мегаполис 100 лет назад


Центральный вокзал и отель на Манхэттене.

Центральный вокзал и отель на Манхэттене.

 

11. Кортландт-стрит


Улица в Нижнем Манхэттене, которая берёт своё начало от Бродвея и заканчивается на Гринвич-стрит.

Улица в Нижнем Манхэттене, которая берёт своё начало от Бродвея и заканчивается на Гринвич-стрит.

 

12. Локомотив


Локомотив на центральном вокзале в Нью-Йорке.

Локомотив на центральном вокзале в Нью-Йорке.

 

13. Транспортировка автомобилей


Крупнейшая пригородная железная дорога.

Крупнейшая пригородная железная дорога.

 

14. Государственный госпиталь Бингемтон


Парк перед центральным зданием государственного госпиталя.

Парк перед центральным зданием государственного госпиталя.

 

15. Строительная площадка


Строительство метро в Нью-Йорке.

Строительство метро в Нью-Йорке.

 

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Редкие фотографии Нью-Йорка: Как выглядел американский мегаполис 100 лет назад

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Редкие фотографии Нью-Йорка: Как выглядел американский мегаполис 100 лет назадПодписаться на мой Instagram
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