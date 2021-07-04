В Африке заметили уникальную зебру, на которой вместо полосок — крапинки

Уникальный малыш.

Жеребенок зебры.

Вместо полосок - крапинки.

Необычный жеребенок в Кении.

Уникальный окрас жеребенка привлек к себе внимание всего мира.

У малыша обычные родители с привычным для зебр окрасом.

Зебры без полосок обычно не доживают до полугода в дикой природе.

Необычный малыш.

Крапинки вместо полосок.