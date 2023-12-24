5 простых и оригинальных блюд для ленивых, перед которыми невозможно устоять

Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с тем, что иногда просто-напросто не хватает времени на полноценную готовку, да и возиться ежедневно на кухне с утра до ночи тоже не особо хочется, тем более, когда продвинутые блогеры и новоявленные кулинары со всех сторон распинаются о том, как полезны экзотические продукты и прочая новоявленная ерунда, о которой мало кто слышал. Поэтому, чтобы не чувствовать себя не в своей тарелке и не тратить понапрасну уйму времени на готовку, достаточно подсмотреть рецепты «блюд для ленивых», где всё вкусное – элементарно просто.
1. Мгновенные чебуреки
Чебуреки из лаваша за 15 минут. \ Фото: google.ru.
Что может быть вкуснее чебуреков? Только чебуреки на скорую руку, которые готовятся невероятно быстро, не требуя к себе особого внимания. Всё, что вам понадобится, так это небольшое количество доступных продуктов и хорошо разогретая сковородка.
Ингредиенты:
• Листовой лаваш — 5—6 шт;
• Фарш (микс) — 400 г;
• Лук — 1 шт;
• Яйцо — 1 шт;
• Соль, перец по вкусу.
Хрустящая корочка снаружи и сочная начинка внутри. \ Фото: smak.ua
Способ приготовления:
• Лук измельчить;
• Добавить в фарш;
• Посолить и поперчить;
• Хорошо перемешать;
• Лаваш разрезать на небольшие одинаковые квадратики;
• На один квадрат положить мясную начинку и закрыть вторым кусочком лаваша;
• Края смазать взбитым яйцом;
• Обжарить чебуреки до хрустящей корочки на сковороде с обеих сторон.
2. Быстрый суп
Ленивый суп с сосисками. \ Фото: youtube.com.
Завалялись в холодильнике сосиски и пара яиц? Но яичница и омлет изрядно поднадоели, а на большее не хватает фантазии? Тогда однозначно обратите внимание на рецепт ленивого супа. 20 минут вашего времени и вы будете сытые и довольные.
Ингредиенты:
• Картошка — 2-3 шт;
• Сосиски — 2-3 шт;
• Яйцо — 1 шт;
• Вода — 1500 мл;
• Соль — 2 ч. л.
Быстрый суп. \ Фото: vilkin.pro.
Способ приготовления:
• Мытую, очищенную картошку нарезать кубиками;
• Кастрюлю с водой поставить на огонь;
• Высыпать кубики картошки и оставить вариться;
• Как только картошка станет немного мягкой, посолить и добавить специи по вкусу;
• Перемешать;
• Очищенные сосиски нарезать кружочками;
• Добавить сосиски в кастрюлю с картофелем и оставляем вариться;
• Взбитое яйцо влить в суп и хорошенько перемешать;
• Готовить ещё 2-3 минуты.
3. Латкес
Хрустящие драники. \ Фото: jcczhukovka.com.
Латкес – это то самое блюдо, когда нет времени и бутерброды надоели, а кушать при этом хочется, но не знаешь, чем и как себя порадовать. Здесь всё настолько просто и элементарно, что приготовление не займёт более 20-ти минут. Потратив немного своего времени, вы получите полноценный перекус, от которого вряд ли захотите отказаться в дальнейшем.
Ингредиенты:
• Картофель — 2–3 шт;
• Яйцо — 1 шт;
• Лук — 1/2;
• Мука — 1–2 ст. л;
• Растительное масло;
• Зира (по желанию);
• Соль и перец по вкусу.
Деруны со сметаной. \ Фото: recept-2u.com.ua.
Способ приготовления:
• Картофель натереть на крупной тёрке, отжать;
• Натереть луковицу, добавить яйцо, муку, щепотку зиры;
• Посолить и всё хорошо перемешать;
• Сформировать лепёшки и обжаривать в масле на средне-сильном огне до золотистого цвета с обеих сторон;
• Подавать сразу, со сметаной и зеленью.
4. Запечённая брынза
Невероятно вкусная запечённая брынза. \ Фото: google.ru.
Запечённая брынза – блюдо, которое готовится за считанные минуты. И уж поверьте, что конечный результат вас приятно удивит, радуя невероятными вкусовыми качествами.
Ингредиенты:
• Брынза (болгарская) — 250 г;
• Щепотка подкопченной сладкой паприки;
• Оливковое масло — 2–4 ст. л;
• Щепотка сушёного майорана.
Запечённая брынза с овощами. \ Фото: liveinternet.ru.
Способ приготовления:
• Брынзу замочить в молоке если она слишком солёная;
• Обсушить, смазать оливковым маслом со всех сторон;
• Выложить на бумагу для запекания;
• Присыпать паприкой и майораном;
• Бумагу завернуть пакетом со всех сторон;
• Запекать брынзу в духовке 5 минут при 300 °C;
• Развернуть, подавать сразу, со свежим хлебом и овощами.
5. Сырные палочки
Сырные палочки. \ Фото: vokrugsada.ru.
Сырные палочки – прекрасная возможность порадовать вкусняшками себя и всю семью. К тому же, это блюдо запросто может стать прекрасной альтернативой бутербродам, чипсам, печенью, сырникам, оладьям и блинчикам. Ко всему прочему хрустящие и ароматные палочки с вкуснейшей сырной начинкой могут быть как сладкими, так и солёными, и даже пикантно острыми и пряными.
Ингредиенты:
• Лист слоёного теста;
• Любой твёрдый сыр — 80 г;
• Любая зелень (петрушка, укроп или кинза) — 1 пучок;
• Сливочное масло — 30 г;
• Семена кунжута;
• Специи по вкусу.
Вкусняшки на скорую руку. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Тесто разморозить;
• Включить духовку на максимум — пусть нагревается;
• Сыр натереть на мелкой тёрке;
• Зелень мелко-мелко нарезать;
• Тесто нарезать равномерными полосками;
• Противень смазать сливочным маслом;
• Полоски теста выложить на противень;
• Посыпать зеленью и тёртым сыром;
• Противень поставить в духовку и уменьшите температуру до 180 °С;
• Выпекать палочки 10 минут — за это время сыр растает, а тесто станет золотистым.
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