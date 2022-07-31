Средство для огурцов и томатов для большого урожая

Мучнистая роса — одна из болезней, которая останавливает обильное плодоношение и угнетает растения. Чтобы защитить самые популярные садовые культуры — например, огурцы и помидоры, — используйте натуральные средства.







В 5 л тёплой воды растворите 1 ч. л. соды, 1 ч. л. раствора люголя (можно взять просто йод, но в два раза меньше) и 1 ч. л. жидкого хозяйственного мыла.







Всё размешать, перелить в опрыскиватель.







Опрыскать в вечернее время помидоры и огурцы. Такой раствор не нанесёт вреда, но защитит от болезней и поддержит растения в период плодоношения!







Подробнее о том, как подкормить и защитить помидоры и огурцы, смотрите в видео ниже:



