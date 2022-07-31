С нами не соскучишься!

8 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Иманбаева
    к чему этот мусор,закончилисьтемы?:«Крестная мать ко...
  • Юпитер
    Меня ничего не заинтересовало!!!15 экстремальных ...
  • валерий лисицын
    Все! Сейчас врут все кому не лень . Безнаказанность .Пять худших заруб...

Средство для огурцов и томатов для большого урожая

Мучнистая роса — одна из болезней, которая останавливает обильное плодоношение и угнетает растения. Чтобы защитить самые популярные садовые культуры — например, огурцы и помидоры, — используйте натуральные средства.

Средство для огурцов и томатов для большого урожая

В 5 л тёплой воды растворите 1 ч. л. соды, 1 ч. л. раствора люголя (можно взять просто йод, но в два раза меньше) и 1 ч. л. жидкого хозяйственного мыла.

Средство для огурцов и томатов для большого урожая

Всё размешать, перелить в опрыскиватель.

Средство для огурцов и томатов для большого урожая

Опрыскать в вечернее время помидоры и огурцы. Такой раствор не нанесёт вреда, но защитит от болезней и поддержит растения в период плодоношения!

Средство для огурцов и томатов для большого урожая

Подробнее о том, как подкормить и защитить помидоры и огурцы, смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Огурцысредство
Обсудить

Картина дня

наверх