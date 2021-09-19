18 фотографий, которыми совы могут гордиться

С нами не соскучишься!

Совы — восхитительные птицы. Их жесты и мимика порой настолько похожи на наши, что в них невозможно не влюбиться.



Представляем вашему вниманию подборку фотографий, которыми совы могут гордиться. Ну, а мы можем только воскликнуть: «Браво!»



Чувственность

Оригинальность

Жизнерадостность

Стремительность

Эквилибристика

Гармония

Маскировка

Целеустремленность

Загадочность

Мудрость

Харизма

Гордость

Семейственность

Невозмутимость

Трепетность

Трезвость

Принципиальность

Всем совят!

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