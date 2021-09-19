18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Совы — восхитительные птицы. Их жесты и мимика порой настолько похожи на наши, что в них невозможно не влюбиться.
Представляем вашему вниманию подборку фотографий, которыми совы могут гордиться. Ну, а мы можем только воскликнуть: «Браво!»
Чувственность
Оригинальность
Жизнерадостность
Стремительность
Эквилибристика
Гармония
Маскировка
Целеустремленность
Загадочность
Мудрость
Харизма
Гордость
Семейственность
Невозмутимость
Трепетность
Трезвость
Принципиальность
Всем совят!
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