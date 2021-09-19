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18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Совы — восхитительные птицы. Их жесты и мимика порой настолько похожи на наши, что в них невозможно не влюбиться.

Представляем вашему вниманию подборку фотографий, которыми совы могут гордиться. Ну, а мы можем только воскликнуть: «Браво!»

Чувственность


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Оригинальность


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Жизнерадостность


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Стремительность


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Эквилибристика


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Гармония


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Маскировка


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Целеустремленность


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Загадочность


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Мудрость


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Харизма


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Гордость


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Семейственность


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Невозмутимость


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Трепетность


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Трезвость


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Принципиальность


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

Всем совят!


18 фотографий, которыми совы могут гордиться

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