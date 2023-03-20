Чем поражает дворец каталонской музыки, ставший визитной карточкой Барселоны

Это здание – пожалуй, одно из самых ошеломляющих по красоте учреждений культуры. И хотя сейчас, в период самоизоляции, туристы не могут приехать и увидеть его собственными глазами, можно насладиться его фотографиями. Дворец каталонской музыки – визитная карточка не только Барселоны, но и всей Каталонии. От этого здания невозможно оторвать взгляд, а еще с ним связано немало интересных фактов.
Витражный купол. /Фото:espanarusa.com
Дворец каталонской музыки спроектирован более ста лет назад известным зодчим Луисом Доменек-и-Монтанером. Возведение шло в основном за счет пожертвований. Строительство завершилось в 1908 году, а открытие состоялась в 1909-м.
Фантастический купол./Фото:ucarecdn.com
Великолепное здание, украшенное орнаментом./Фото:ucarecdn.com
Неизвестно, предвидел ли талантливый архитектор такой успех, но потомки оценили здание по достоинству. Дворец каталонской музыки признан национальным памятником Испании и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фрагмент здания. /Фото:espanarusa.com
Дворец каталонской музыки. /Фото:espanarusa.com
Архитектурный шедевр
Шедевральное здание, построенное в историческом квартале Сан-Пере, – ярчайший образец каталонского модерна. «Музыкальный дворец» изобилует изогнутыми линиями и восхитительным, очень богатым орнаментом, отчего создается впечатление, что каждый фрагмент здания находится в движении. Ощущение легкости и простора создается и благодаря просторным внутренним помещениям.
Концертный зал. /Фото: espanarusa.com
Зал дворца рассчитан на 2200 зрителей и, кстати, это единственный во всей Европе концертный зал с естественным освещением. Полупрозрачный куполообразный потолок, состоящий из фрагментов разноцветной мозаики, словно переносит посетителя в волшебный мир сказки. В центре купола стекла золотистые, что олицетворяет солнце, далее идут синие, что ассоциируется с небесами, а стены зала состоят из витражей. Когда при этом еще и начинает звучать великолепная музыка – получается что-то фантастическое.
На сцене концертного зала можно увидеть 18 женских скульптур, олицетворяющих 18 греческих муз.
Музы. /Фото: 123ru.net
Богато украшенный фасад
Фасад здания вобрал в себя сразу несколько стилей, при этом все они сочетаются очень гармонично и со вкусом. Здесь можно, например, увидеть элементы испанского и арабского зодчества.
Колонны здания восхищают: они покрыты глазурованноой плиткой, а венчают их канделябры.
Потрясающие колонны. /Фото:espanarusa.com
Подойдя к главному фасаду, можно увидеть бюсты – любители классической музыки без труда узнают в них Баха, Бетховена, Вагнера, Палестрину (автора знаменитых итальянских месс). На верхней части фасада можно увидеть великолепную мозаику (автор – Льюис Бру-и-Салельес) с изображением вокалистов хора Orfeo Catalá, для которого изначально и создавалось это здание.
Фасад с бюстами композиторов. /Фото: Rossend Gri
Фрагмент фасада. /Фото:liveinternet.ru
Интересно, что раньше посетителям Дворца каталонской музыки нужно было проходить в здание через две арки. В расположенной между ними колонне, украшенной великолепной мозаикой работы Льюиса Бру, была открыта билетная касса.
Билетная касса в колонне. /Фото: wikipedia.org
Городской совет Барселоны удостоил архитектора награды, после постройки проект признали лучшим зданием года.
В 1980-х в здании провели реставрацию, а также были расширены помещения. Руководили работами архитекторы Оскар Тускетс и Карлес Диас. Еще один небольшой ремонт (реставрация самого театра) был здесь в 2006–2008 годах.
Фрагмент фасада. /Фото:liveinternet.ru
Уже не только мессы
Любопытно, что изначально Дворец музыки задумывался исключительно как штаб хорового общества Orfeó Català и концертная площадка для выступлений его хора. Иными словами, здесь должна была звучать только католическая музыка. Но впоследствии его предназначение расширилось: здесь начали проводить концерты классической музыки, случались даже выступления джазовых музыкантов и поп-звёзд.
Зал во время концерта. /Фото:espanarusa.com
В разное время на сцене дворца в Барселоне можно было услышать пение Монсеррат Кабалье, игру Святослава Рихтера и Ростислава Ростроповича.
Текст: Анна Белова
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