Как избавиться от паутинного клеща на огурцах

Чтобы серьезно навредить вашим огородным культурам, вредителям вовсе не нужно быть особенно крупными. В буквальном смысле слова высосать все соки из растений могут крохи, практически незаметные человеческому глазу.

И среди них один из опаснейших вредителей – паутинный клещ.

Это мельчайшее паукообразное (клещ – не насекомое!) способно активно поражать огурцы как в открытом, так и в защищенном грунте, долгое время оставаясь практически незаметным для дачника. И лишь когда начинают массово желтеть, покрываться растущими пятнами, высыхать и опадать листья с плетей, а потом уж и завязи с цветками, неопытные огородники начинают бить тревогу. Разумеется, ни о каком полноценном урожае огурцов при сильном поражении посадок речь уже идти не будет – тут бы не допустить заражения всех окружающих грядок, ведь паутинный клещ – полифаг, то есть с легкостью меняет кормовое растение, а размножается и передвигается по огороду он очень быстро.







В теплицах вредитель поражает огурцы чаще – ведь в закрытом грунте легче создаются условия, благоприятные для жизнедеятельности клеща (загущенность посадок, застой воздуха при недостаточном проветривании, температура выше 25°С). В открытом грунте паукообразное чаще всего активно вредит огурцам в засушливую погоду при недостаточном поливе.

Народные средства против паутинного клеща

Промышленные средства против паутинного клеща

Чтобы не пропустить появление вредителя, необходимо регулярно тщательно осматривать посадки – клещ и на стадии личинки, и на стадии имаго питается соком растения, в результате чего на листьях появляются мелкие бледно-желтые пятнышки, которые постепенно растут в размерах, приводя к усыханию частей растения. Колонии клещей чаще всего скапливаются на нижних листьях огурцов, при их большом скоплении между листьями и стеблями появляется тончайшая паутинка.Разумеется, чтобы не допустить заражения огуречных посадок паутинным клещом, нужно строго соблюдать агротехнику выращивания растений, а также фитосанитарные нормы. Это в первую очередь уничтожение сорняков (особенно опасна в этом плане лебеда), перекапывание почвы, регулярное удаление и сжигание поврежденных листьев, своевременный полив и проветривание посадок.Но, к сожалению, даже при соблюдении всех правил нельзя гарантированно застраховать свой огород от появления вредителей, которые могут перебраться к вам с соседнего участка, быть нечаянно занесены с рассадой и грунтом и т.д. Тогда речь идет уже о настоящей борьбе и поиске действенных средств против паутинного клеща.Если очаги поражения невелики, огородники обычно сначала пытаются справиться с вредителями так называемыми народными или бабушкиными средствами, которые, может, не столь кардинально воздействуют на клещей, но при регулярном и грамотном использовании способны сократить их численность, к тому же не фитотоксичны, не вредят окружающей среде и безопасны для самого дачника, а также насекомых-опылителей, дождевых червей, птиц и т.п.В случае с паутинным клещом на огурцах это всевозможные растворы, отвары и настои, которыми рекомендуется обильно опрыскивать растения.Например, действие многих из подобных народных средств против паутинного клеща основано на способности мыльного раствора создавать пленку, не позволяющую сосущим вредителям дышать и питаться соком растений.Для приготовления лечебного мыльного раствора подойдет любое мыло, хотя чаще советуют брать проверенное хозяйственное. Его мелко рубят или натирают в стружку и тщательно разводят в теплой воде (примерно 200 г мыла на 10 л воды). Полученным раствором опрыскивают растения со всех сторон либо протирают листья, намочив в мыльном растворе губку.Для усиления действия в такой раствор дачники добавляют в произвольных пропорциях кто что пожелает – березовый деготь, табак, керосин, мезгу чеснока или рубленый лук…Используются против паутинного клеща на огурцах (и не только) и другие остро пахнущие настои уже без мыла – на основе табака, измельченных головок чеснока или лука, луковой шелухи, одуванчиков и т.д.К сожалению, такие средства на фоне того, что их нужно тщательно самостоятельно смешивать из заранее подготовленных ингредиентов, кипятить, остужать или определенное время отстаивать, разводить до нужной консистенции, регулярно повторять обработки (каждую неделю, а если идут дожди, то и чаще), далеко не всегда справляются с вредителем, особенно если клещей много и начальная стадия заражения упущена.В качестве проверенного биологического средства советуют также заселять грядки врагом клеща паутинного – хищным клещом фитосейулюсом – но это дорого, да и скажите честно, часто ли вы видели такую экзотику в продаже в среднестатистическом российском торговом центре?При большом поражении паутинным клещом народные средства малодейственны – без химических препаратов не обойтись.Серьезный недостаток химикатов-акарицидов – в их недостаточной экологичности – действенные препараты требуют строжайшего соблюдения дозировки, кратности обработок и мер безопасности при их использовании, т.к. обычно даже для человека представляют 3 класс опасности (умеренно опасные вещества), а уж для пчел, дождевых червей и прочих помощников огородника порой и вовсе являются веществом 1-2 класса опасности, то есть смертельно ядовитыми.Растворы для обработки растений на основе химикатов-акарицидов нужно также готовить самостоятельно – в отдельной посуде, с соблюдением мер защиты, тщательно отмеряя дозы. Приготовленная рабочая жидкость должна быть обязательно использована в течение 2-3 часов. Многие из таких средств нельзя использовать параллельно с другими препаратами по защите или подкормке растений – из-за «конкурирующего» состава или иной кислотности. Достаточно хлопотно, не правда ли?Что же в итоге выбрать для борьбы с паутинным клещом? Малодейственные, но и безопасные народные средства или эффективные химикаты, которые придется использовать с большой осторожностью, чтобы не переборщить и не превратить «лекарство в яд»?Возможно, стоит поискать третий вариант? Например, действенные препараты, которые можно не готовить самостоятельно, а купить в магазине, и которые гарантированно не навредят ни самим культурам, ни человеку, ни окружающей среде?Помните, мы рассказывали вам принцип защиты растений от паутинного клеща при помощи мыльного раствора? Здесь вариант тот же – жидкое средство на основе натуральных жиров и калийных солей жирных кислот при попадании на листья и стебли создает на поверхности листьев и стеблей тонкую пленку. Под этой пленкой, кроме самого растения, оказываются также насекомые и клещи-вредители. Они лишаются возможности дышать и питаться и погибают от недостатка кислорода. Новые вредители также не могут подобраться к растительным тканям, им мешает мыльная пленка.Огромный плюс – то, что средство уже полностью готово к употреблению (вам не нужно высчитывать доли компонентов, смешивать, растворять и т.п.), а флакон оборудован устройством для удобного распыления. Состав легко наносится на обрабатываемые поверхности и хорошо удерживается на растении.Обработку огуречных посадок рекомендуется проводить в утренние или вечерние часы, в сухую безветренную погоду. Нужно опрыскивать растения, равномерно увлажняя внешнюю и внутреннюю поверхность листьев. Обрабатывать культуры следует при первых признаках появления вредителей (интервал – 5-10 дней). Наибольший эффект Зеленое мыло оказывает на начальных стадиях появления насекомых и клещей.Кроме паутинного клеща, Зеленое мыло действенно против других сосущих вредителей – тли, трипсов, щитовки, слюнявки-пенницы и пр. – и даже помогает в профилактике некоторых заболеваний (мучнистая роса, пятнистость, ржавчина).Помимо огурцов, этим средством можно смело обрабатывать и другие огородные (томаты, капусту, лук, чеснок), ягодные (малину, клубнику, крыжовник, смородину) и цветочные культуры, плодовые деревья (яблоню, вишню, грушу, сливу) по инструкции.А что с безопасностью средства? Зеленое мыло создано на основе натуральных компонентов, оно биоразлагаемо и экологически безвредно. Средство не фитотоксично (растения можно обрабатывать даже на стадии рассады), безопасно для человека (4 класс), практически не токсично для почвенных микроорганизмов, пчел, птиц, дождевых червей.Более того, в качестве вспомогательного средства Зеленое мыло повышает эффективность химических средств защиты растений от заболеваний – эти препараты можно применять в комплексе.Простой, очень эффективный и экологически чистый инсектицид/акарицид – это характеристики Зеленого мыла. Если вы ратуете за минимизацию использования химикатов на своем дачном участке, обязательно попробуйте это действенное универсальное средство от паутинного клеща (и не только!).