Как избавиться от паутинного клеща на огурцах

Чтобы серьезно навредить вашим огородным культурам, вредителям вовсе не нужно быть особенно крупными. В буквальном смысле слова высосать все соки из растений могут крохи, практически незаметные человеческому глазу.
И среди них один из опаснейших вредителей – паутинный клещ.
Это мельчайшее паукообразное (клещ – не насекомое!) способно активно поражать огурцы как в открытом, так и в защищенном грунте, долгое время оставаясь практически незаметным для дачника. И лишь когда начинают массово желтеть, покрываться растущими пятнами, высыхать и опадать листья с плетей, а потом уж и завязи с цветками, неопытные огородники начинают бить тревогу. Разумеется, ни о каком полноценном урожае огурцов при сильном поражении посадок речь уже идти не будет – тут бы не допустить заражения всех окружающих грядок, ведь паутинный клещ – полифаг, то есть с легкостью меняет кормовое растение, а размножается и передвигается по огороду он очень быстро.
В теплицах вредитель поражает огурцы чаще – ведь в закрытом грунте легче создаются условия, благоприятные для жизнедеятельности клеща (загущенность посадок, застой воздуха при недостаточном проветривании, температура выше 25°С). В открытом грунте паукообразное чаще всего активно вредит огурцам в засушливую погоду при недостаточном поливе.
Чтобы не пропустить появление вредителя, необходимо регулярно тщательно осматривать посадки – клещ и на стадии личинки, и на стадии имаго питается соком растения, в результате чего на листьях появляются мелкие бледно-желтые пятнышки, которые постепенно растут в размерах, приводя к усыханию частей растения. Колонии клещей чаще всего скапливаются на нижних листьях огурцов, при их большом скоплении между листьями и стеблями появляется тончайшая паутинка.
Разумеется, чтобы не допустить заражения огуречных посадок паутинным клещом, нужно строго соблюдать агротехнику выращивания растений, а также фитосанитарные нормы. Это в первую очередь уничтожение сорняков (особенно опасна в этом плане лебеда), перекапывание почвы, регулярное удаление и сжигание поврежденных листьев, своевременный полив и проветривание посадок.
Но, к сожалению, даже при соблюдении всех правил нельзя гарантированно застраховать свой огород от появления вредителей, которые могут перебраться к вам с соседнего участка, быть нечаянно занесены с рассадой и грунтом и т.д. Тогда речь идет уже о настоящей борьбе и поиске действенных средств против паутинного клеща.
Народные средства против паутинного клеща
Если очаги поражения невелики, огородники обычно сначала пытаются справиться с вредителями так называемыми народными или бабушкиными средствами, которые, может, не столь кардинально воздействуют на клещей, но при регулярном и грамотном использовании способны сократить их численность, к тому же не фитотоксичны, не вредят окружающей среде и безопасны для самого дачника, а также насекомых-опылителей, дождевых червей, птиц и т.п.
В случае с паутинным клещом на огурцах это всевозможные растворы, отвары и настои, которыми рекомендуется обильно опрыскивать растения.
Например, действие многих из подобных народных средств против паутинного клеща основано на способности мыльного раствора создавать пленку, не позволяющую сосущим вредителям дышать и питаться соком растений.
Для приготовления лечебного мыльного раствора подойдет любое мыло, хотя чаще советуют брать проверенное хозяйственное. Его мелко рубят или натирают в стружку и тщательно разводят в теплой воде (примерно 200 г мыла на 10 л воды). Полученным раствором опрыскивают растения со всех сторон либо протирают листья, намочив в мыльном растворе губку.
Для усиления действия в такой раствор дачники добавляют в произвольных пропорциях кто что пожелает – березовый деготь, табак, керосин, мезгу чеснока или рубленый лук…
Используются против паутинного клеща на огурцах (и не только) и другие остро пахнущие настои уже без мыла – на основе табака, измельченных головок чеснока или лука, луковой шелухи, одуванчиков и т.д.
К сожалению, такие средства на фоне того, что их нужно тщательно самостоятельно смешивать из заранее подготовленных ингредиентов, кипятить, остужать или определенное время отстаивать, разводить до нужной консистенции, регулярно повторять обработки (каждую неделю, а если идут дожди, то и чаще), далеко не всегда справляются с вредителем, особенно если клещей много и начальная стадия заражения упущена.
В качестве проверенного биологического средства советуют также заселять грядки врагом клеща паутинного – хищным клещом фитосейулюсом – но это дорого, да и скажите честно, часто ли вы видели такую экзотику в продаже в среднестатистическом российском торговом центре?
Промышленные средства против паутинного клеща
При большом поражении паутинным клещом народные средства малодейственны – без химических препаратов не обойтись.
Серьезный недостаток химикатов-акарицидов – в их недостаточной экологичности – действенные препараты требуют строжайшего соблюдения дозировки, кратности обработок и мер безопасности при их использовании, т.к. обычно даже для человека представляют 3 класс опасности (умеренно опасные вещества), а уж для пчел, дождевых червей и прочих помощников огородника порой и вовсе являются веществом 1-2 класса опасности, то есть смертельно ядовитыми.
Растворы для обработки растений на основе химикатов-акарицидов нужно также готовить самостоятельно – в отдельной посуде, с соблюдением мер защиты, тщательно отмеряя дозы. Приготовленная рабочая жидкость должна быть обязательно использована в течение 2-3 часов. Многие из таких средств нельзя использовать параллельно с другими препаратами по защите или подкормке растений – из-за «конкурирующего» состава или иной кислотности. Достаточно хлопотно, не правда ли?
Что же в итоге выбрать для борьбы с паутинным клещом? Малодейственные, но и безопасные народные средства или эффективные химикаты, которые придется использовать с большой осторожностью, чтобы не переборщить и не превратить «лекарство в яд»?
Возможно, стоит поискать третий вариант? Например, действенные препараты, которые можно не готовить самостоятельно, а купить в магазине, и которые гарантированно не навредят ни самим культурам, ни человеку, ни окружающей среде?
Советуем вам обратить внимание на Зеленое мыло.
Помните, мы рассказывали вам принцип защиты растений от паутинного клеща при помощи мыльного раствора? Здесь вариант тот же – жидкое средство на основе натуральных жиров и калийных солей жирных кислот при попадании на листья и стебли создает на поверхности листьев и стеблей тонкую пленку. Под этой пленкой, кроме самого растения, оказываются также насекомые и клещи-вредители. Они лишаются возможности дышать и питаться и погибают от недостатка кислорода. Новые вредители также не могут подобраться к растительным тканям, им мешает мыльная пленка.
Огромный плюс – то, что средство уже полностью готово к употреблению (вам не нужно высчитывать доли компонентов, смешивать, растворять и т.п.), а флакон оборудован устройством для удобного распыления. Состав легко наносится на обрабатываемые поверхности и хорошо удерживается на растении.
Обработку огуречных посадок рекомендуется проводить в утренние или вечерние часы, в сухую безветренную погоду. Нужно опрыскивать растения, равномерно увлажняя внешнюю и внутреннюю поверхность листьев. Обрабатывать культуры следует при первых признаках появления вредителей (интервал – 5-10 дней). Наибольший эффект Зеленое мыло оказывает на начальных стадиях появления насекомых и клещей.
Кроме паутинного клеща, Зеленое мыло действенно против других сосущих вредителей – тли, трипсов, щитовки, слюнявки-пенницы и пр. – и даже помогает в профилактике некоторых заболеваний (мучнистая роса, пятнистость, ржавчина).
Помимо огурцов, этим средством можно смело обрабатывать и другие огородные (томаты, капусту, лук, чеснок), ягодные (малину, клубнику, крыжовник, смородину) и цветочные культуры, плодовые деревья (яблоню, вишню, грушу, сливу) по инструкции.
А что с безопасностью средства? Зеленое мыло создано на основе натуральных компонентов, оно биоразлагаемо и экологически безвредно. Средство не фитотоксично (растения можно обрабатывать даже на стадии рассады), безопасно для человека (4 класс), практически не токсично для почвенных микроорганизмов, пчел, птиц, дождевых червей.
Более того, в качестве вспомогательного средства Зеленое мыло повышает эффективность химических средств защиты растений от заболеваний – эти препараты можно применять в комплексе.
Простой, очень эффективный и экологически чистый инсектицид/акарицид – это характеристики Зеленого мыла. Если вы ратуете за минимизацию использования химикатов на своем дачном участке, обязательно попробуйте это действенное универсальное средство от паутинного клеща (и не только!).
Читать далее →
Свежие комментарии