Зачем советская девушка переплыла бухту с акулами и что стало потом с её родителями

Одни до сих пор считают эту девушку предательницей, для других красный купальник Лины Гасинской стал символом тяги к свободе и целеустремлённости. Факт есть факт: однажды девушка по имени Лина поняла, что её не выпустят жить в страну, которую бы она хотела, и поплыла туда в одном купальнике.
Одержимая Австралией
Девушка с типичным восточноевропейским именем Лилиана родилась в Одессе, портовом городе, где смешалось множество языков — так что до сих пор спорят, была ли Лилиана родом из крымских татар, евреев, поляков или украинцев. В любом случае, она была обычной советской девочкой, которая в четырнадцать лет поняла, что хочет стать — несоветской. Вообще исхитриться сменить страну жительства в СССР было возможно — но выбор был ограничен. Можно было, например, переехать в Монголию и ГДР… Если постараться.
Но Лина грезила Австралией. Ей, выросшей у моря, безразличны были степи или тесно стоящие европейские города. После того, как она увидела фотографии Австралии, девушка поняла, что хочет жить на берегу тёплого-тёплого океана, там, где катаются на досках по волнам красивые, похожие на актёров парни — и вечером ехать с этими парнями на дискотеку, или смотреть на странные созвездия Южного полушария, или… Что угодно — но в Австралии.
Лилиана Гасинская.
План был разработан на года вперёд. В школе старалась производить положительное впечатление — чтобы получить доступ к карьере с выездами за границу. В восемнадцать устроилась официанткой — во-первых, за границей всё равно придётся начинать с обслуживающей профессии, во-вторых, работу Лине повезло получить на круизном теплоходе «Леонид Собинов». И он останавливался в сиднейском порту!
Выйти на берег без сопровождения не было никакой возможности. Но какая одесская девчонка не умела плавать? В одном купальнике — какие уж там вещи — стройная Лина сумела выбраться в иллюминатор и скользнуть в океанские воды. Через сорок минут девушка уже выбиралась на берег бухты, в сиднейском пригороде. Можно только представить себе удивление местного жителя, вышедшего погулять с собакой, к которому из воды вылезла девушка в красном бикини, вся в ссадинах и синяках (на причал было непросто выбраться) и попросила помощи.
Когда же она сообщила, что сбежала с советского корабля и всё расстояние до него проплыла в бухте, он понял, что видит перед собой чудо: бухта кишела акулами, а купальник у девушки был такой яркий, что в любой момент, когда она только отплывала от корабля, её могли заметить и схватить.
Лилиана Гасинская в купальнике.
Нужна ли Австралии Лина? Нужна ли Австралия Лине?
Первой среагировала газета «Дейли Миррор» — она спрятала девушку от пытавшихся вернуть её советских чиновников и КГБшников, в обмен на эксклюзивную фотосессию и интервью. В интервью Лина (она отлично знала, под каким соусом получают убежище невозвращенцы) рассказала, что ищет политического убежища от советских властей. Правда, кроме «ненависти к коммунистической пропаганде» ей было нечего предъявить — на родине её никак не преследовали (до того), и в обществе развернулась бурная дискуссия: почему это нелегальной мигрантке Лине можно претендовать на жизнь в Австралии только потому, что она из СССР?
Хочет стать моделью или актрисой? Многие хотят и в Австралии — а на её родине точно так же многие и становятся. Не нравится читать пропаганду коммунизма? Здесь ей точно так же может не понравится атака рекламой везде. В конце концов, у страны есть определённая миграционная политика, и она не подразумевает исключений для девиц, которых на родине брала тоска во время шоппинга по магазинам текстильных изделий и прочей советской лёгкой промышленности. На дворе 1979 год, а не 1937, чтобы можно было опасаться убийства Лины, если она вернётся.
В конце концов Лину решили оставить. Скандал и первая фотосессия дали Гасинской хороший толчок для начала карьеры. Она снялась для нескольких журналов, вышла замуж за корреспондента «Дейли Миррор» и воспользовалась его связями, чтобы статья гоу-гоу танцовщицей на дискотеках, а потом и диджеем. Снялась в паре телесериалов. В общем, жила очень обычной жизнью — без радикальных взлётов, без того, чтобы одарять Австралию какими-то особенными своими талантами… Но именно об этой жизни она и мечтала: танцевать на дискотеках, сниматься в сериалах, видеть свои фотографии на разворотах глянцевых журналов.
Лилиана Гасинская побыла и моделью, и актрисой, как и хотела.
Австралия ещё долго продолжала задаваться вопросом, зачем ей нужна Лилиана Гасинская — ходили даже слухи о том, что актриса будто бы просилась назад в СССР. Но в двадцать три года Лина второй раз вышла замуж, и снова за австралийца, богатого бизнесмена — о чём часто мечтали молодые актрисы. Очевидно, ни в какой СССР ей особо не хотелось, разве что она могла скучать по семье.
Через несколько лет муж оставил Лину. Так и не ставшая звездой экранов Гасинская решила оставить карьеру, вышла замуж в третий раз (и наконец-то удачно), родила двух сыновей. Бросив актёрское ремесло, она исчезла из светской хроники, хотя любопытные репортёры раскопали, что Лина давно уже живёт в Лондоне, сыновей благополучно вырастила, увлеклась духовными практиками, перевезла в Британию родителей и наслаждается путешествиями и временем в кругу семьи. Она ведёт страницу в соцсетях, но для посторонних эта страница не скажет ничего.
Текст: Лилит Мазикина
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