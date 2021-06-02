Мышиная бомба для Токио: почему оригинальный напалм так и не был применен

Период ведения боевых действий - это всегда время для интенсивной разработки новых видов вооружений и военной техники. И речь идет не только о традиционных видах. Нередко смекалка отдельных энтузиастов становится причиной появления довольно занимательных проектов, которые поражают не только своей эффективностью или техническими характеристиками, сколько креативностью самой задумки. Именно так можно описать оригинальный проект американского стоматолога, придумавшего применить для зажигательных бомб весьма нетривиальный напалм - летучих мышей. Вот только взлететь мышки-камикадзе в свой первый и единственный заход над японскими городами так возможности и не получили.
Современный концепт-арт, как могли бы выглядеть мышиные бомбы в действии. /Фото: pikabu.ru
История создания столь необычного типа вооружения началась в годы Второй мировой войны в США. Справедливости ради, следует уточнить, что идея использования животных во время боевых действий появилась еще в древние времена. Военные активно прибегали к помощи самых разных зверей - в первую очередь, речь идет о лошадях и собаках. Несколько позже люди обратили внимание на птиц, например, голубей.
Сам же механизм применения крылатых, который в итоге воплотился в жизнь в мышиной бомбе, также известен давно - на отечественных просторах вряд ли найдется человек, который не изучал в школе «Повесть временных лет», где ярко описывается, каким образом из мести за смерть мужа княгиня Ольга сожгла город древлян Искоростень.
Месть княгини Ольги древлянам - типичный пример использования живого напалма. /Фото: bolcheknig.ru
Собственно же задумка использования в военных целях летучих мышей принадлежит хирургу-стоматологу из Пенсильвании Литлу С. Адамсу. Он был не совсем обычным доктором, а был лично знаком с президентом Рузвельтом и его супругой. Пришла ему в голову такая идея во время посещения им Карлсбадских пещер, расположенных в штате Нью-Мексико. Там врач наблюдал, как огромное количество летучих мышей улетают из пещер.
Вот в такой красоте живут летучие мышки. /Фото: ourtravel.ru
Именно процесс их миграции сильно впечатлил Адамса. А некоторое время спустя по радио врач услышал сообщение о, нападении японских военных на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор. Тут-то в его голове и сформировалась идея использования летучих мышей в качестве живого напалма. По сути, уже через месяц после вступления США во Вторую мировую войну, а Литл С. Адамс уже стал разрабатывать свой проект по созданию нового образца оружия. В конечном итоге, в январе 1942 года он отправил письмо с описанием задумки непосредственно в Белый дом.
Миграция летучих мышей - действительно впечатляющий процесс. /Фото: bigpicture.ru
Литл С. Адамс подошел к созданию своей бомбы основательно: в частности, он выбрал определенный вид летучих мышей. Так, он планировал использовать бразильских складчатогубов или других летучих мышей, родственных этому семейству. Решение остановить свой выбор именно на летающих млекопитающих, а не на птицах, как это практиковалось с древних времен было не спонтанным.
Адамс в своем письме президенту США объясняет, что летучих мышей в том же штате Техас - миллионы, поэтому нехватки основного «ресурса» для производства бомб не предвидится. Кроме того, они банально летают быстрее любой птицы: поэтому и был выбран бразильских складчатогубов, ведь именно данный вид поставил рекорд по скорости полета, да и к тому же способны поднимать в воздух вес втрое больше собственного.
Бразильский складчатогуб считается самым быстрым животным - летает быстрее любой птицы. /Фото: fshoke.com
Блеснул своими знаниями Адамс не только о летучих мышах, но и об особенностях тогдашней инфраструктуры японских городов, ведь именно на них должна была обрушиться мощь нового оружия. Все дело в том, что большая часть построек в Японии были деревянными. Собственно же идея состояла в том, чтобы закрепить к телу летучих мышей небольшие зажигательные бомбы, оснащенные механизмом замедленного действия.
Мышек-камикадзе предполагалось посадить в специальные контейнеры - их должны были сбрасывать с самолетов, после чего те бы раскрывались самостоятельно. Освобожденные из контейнера летучие мыши разлетались бы по местности и забираясь на чердаки и под крыши жилых и хозяйственных построек, чтобы спрятаться от дневного света. Зажигательная смесь к тому моменту детонировала бы, и это приносило бы огромный урон инфраструктуре японских городов.
Доктор Литл Адамс - автор концепции столь оригинального напалма. /Фото: topwar.ru
Президент Америки Франклин Делано Рузвельт проявил интерес к оригинальной задумке из письма, пришедшее в Белый дом. Кроме того, идею мышиной бомбы поддержали и ряд ученых, занимающихся изучением эхолокации летучих мышей. В конечном итоге, на разработку проекта дали добро и выделили немаленький по тем временам бюджет: в общей сложности два миллиона долларов (по информации Novate.ru, данная сумма соответствует примерно 19 миллионам долларов по современному курсу).
Создание оружия по проекту Bat Bomb проходит следующим образом: летучие мыши планировалось снабдить маленькими воспламеняющимися зарядами с механизмом замедленного действия, причем крепить решили с помощью клея. По сути, речь шла о зажигательных снарядах с живым напалмом.
Бомбы были спроектированы в двух вариантах - весом 17 грамм (время горения - 4 минуты) и 22 грамма (время горения - 6 минут), каждая из них снабжалась миниатюрным взрывателем, скрепленная проволокой. Когда было необходимо начать детонацию бомбы, специальный состав разъедал проволоку, после чего происходило воспламенение горючей смеси.
Так выглядела мышиная бомба в собранном виде. /Фото: atlasobscura.com
Летучие мыши с приклеенными к ним бомбочками помещались в металлический контейнер цилиндрической формы. В некотором роде, получалась оригинальная модификация кассетного боеприпаса, где поражающими элементами были летающие млекопитающими. В каждом таком контейнере помещалось более тысячи летучих мышей, которым была обеспечена вентиляция внутри, чтобы они не задохнулись до открытия.
Использовать нетривиальный боеприпас собирались в ночное время суток перед восходом солнца. Такой выбор был сделан неслучайно: маленькие живые бомбы с наступлением утра, оказываясь на свободе, начинали искать места для укрытия от светового дня. Что касается места применения, то идеей-фикс автора концепта стало желание сжечь таким напалмом японскую столицу Токио.
Внутренняя конструкция мышиной бомбы. /Фото: livejournal.com
Первые испытания нового типа вооружения были проведены в 1943 году, однако закончились они неудачно: так, 15 мая 1943 года спонтанно выпущенные летучие мыши разлетелись по территории вспомогательной авиабазы Карлсбадского военного аэродрома в Нью-Мексико, что в итоге закончилось самым настоящим пожаром - была разрушена или повреждена часть инфраструктуры авиабазы, человеческих жертв, к счастью, не было.
Другие попытки проведения экспериментальных бомбометаний также не дали ожидаемых результатов: часть мышей оказывалась неуправляемыми и разлеталась в неизвестном направлении, а некоторые и вовсе не успевали выходить из спячки и разбивались об землю при падении с большой высоты. И лишь в 1944 году, после передачи проекта в ведение Корпуса морской пехоты, испытания стали более успешными - летучие мыши оказались вполне способны поджечь макеты японских населенных пунктов, отстроенных на американском полигоне Дагвей в Юте.
Пожар, оставленный мышиными бомбами после испытаний на авиабазе Карлсбадского военного аэродрома, май 1943 года. /Фото: wikiрedia.org
Однако, как упрямо твердит история, до использования мышиной бомбы в реальных боевых условиях дело так и не дошло. Причиной оказалось банальное затягивание времени: пока разрабатывалось и испытывалось данное оружие, уже заканчивался 1944 год, а к тому моменту вовсю шло проектирование и создание первой ядерной бомбы. Да и кроме того, американское командование решило остановить свой выбор на традиционных зажигательных бомбах, которыми и бомбардировали Токио в 1945 году. А когда на Хиросиму и Нагасаки сбросили атомные бомбы, о странном проекте с летучими мышками уже никто и не вспомнил - он оказался попросту ненужен.
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