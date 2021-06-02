Мышиная бомба для Токио: почему оригинальный напалм так и не был применен

Современный концепт-арт, как могли бы выглядеть мышиные бомбы в действии. /Фото: pikabu.ru

Месть княгини Ольги древлянам - типичный пример использования живого напалма. /Фото: bolcheknig.ru

Вот в такой красоте живут летучие мышки. /Фото: ourtravel.ru

Миграция летучих мышей - действительно впечатляющий процесс. /Фото: bigpicture.ru

Бразильский складчатогуб считается самым быстрым животным - летает быстрее любой птицы. /Фото: fshoke.com

Доктор Литл Адамс - автор концепции столь оригинального напалма. /Фото: topwar.ru

Так выглядела мышиная бомба в собранном виде. /Фото: atlasobscura.com

Внутренняя конструкция мышиной бомбы. /Фото: livejournal.com

Пожар, оставленный мышиными бомбами после испытаний на авиабазе Карлсбадского военного аэродрома, май 1943 года. /Фото: wikiрedia.org