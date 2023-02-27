Какие тайны хранит пирамида Джосера: 10 фактов о самой первой и древней пирамиде в мире

Пирамида Джосера представляет собой большой скачок вперёд в истории архитектуры и инженерии. Это не только первая египетская пирамида, но и фактически первая пирамида в мире. Опутанный сотнями лабиринтных проходов и сооружений, построенных несколько тысяч лет назад, этот доисторический памятник ровно год назад вновь распахнул свои «объятия» для туристов со всех уголков планеты. Следующие десять фактов раскрывают самые интересные моменты об этом важном сооружении, его истории и недавней реставрации.
Первая каменная пирамида в истории
Пирамида Джосера, Саккара, Египет. \ Фото: architecturaldigest.com.
Великая пирамида в Гизе, возможно, чаще изображается на египетских открытках, но именно пирамида Джосера была первой в своём роде, когда-либо построенной. Древние египтяне придерживались твёрдых убеждений о загробной жизни, хороня своих правителей вместе с их имуществом (а иногда даже со своими рабами), чтобы у них не было недостатка ни в чём в загробной жизни. Однако до пирамиды Джосера фараонов обычно хоронили в прямоугольных гробницах, построенных из глиняных плит, называемых мастабами (буквально скамьи).
В какой-то момент между 2667 и 2648 годами до н. э. эта ступенчатая пирамида была построена для фараона Джосера, установив новые стандарты погребальных обрядов египетского правителя. Она всё ещё стоит сегодня, более четырёх тысяч лет спустя, что делает её старейшим сохранившимся каменным зданием в истории.
Имхотеп
Имхотеп. \ Фото: blogspot.com.
Преисполненный решимости создать самое впечатляющее сооружение, которое когда-либо видел мир, Имхотеп внёс новшества в дизайн уже существующих гробниц. Используя те же мастабы, которые существовали веками, он применил новый подход, сложив их друг на друга, чтобы сформировать культовую «ступенчатую пирамиду».
Нет никаких записей, документирующих строительство пирамиды Джосера, но историки предполагают, что для её завершения, вероятно, потребовались бы годы, а также труд многих сотен рабочих. Фараон был так впечатлён всемогущим сооружением Имхотепа, что увековечил архитектора, вырезав его имя рядом со своим собственным на постаменте внутри египетской пирамиды.
Цель
Рельеф Джосера, обращённый к храму Гора из Бехедета, пирамида Джосера. \ Фото: pinterest.com.
Первая в мире пирамида была построена для фараона Джосера. Он был одним из правителей Третьей династии Египта. Хотя и был фараоном около двух десятилетий, о его правлении известно мало. За годы его правления по всему королевству начали возводиться более крупные и долговечные памятники, часто под присмотром Имхотепа. На одной гравюре IV века до н. э. записано, что фараон Джосер спас Египет от голода, восстановив храм, посвящённый богу Хнуму, который, как считалось, контролировал Нил.
После его смерти саркофаг Джосера был помещён в погребальную камеру, глубоко внутри великой ступенчатой пирамиды. Рядом с его останками было найдено до сорока тысяч каменных урн. На этих сосудах начертаны имена фараонов Первой и Второй династий, и они продолжают представлять загадку для современных археологов. Некоторые предполагают, что они были созданы для того, чтобы представить правление Джосера как кульминацию египетской истории.
Масштаб и символика
Фермер пашет поле, Ступенчатая пирамида Джосера на заднем плане. Фотограф: Eliot Elisofon, 1965 год
Пирамида Джосера достигает шестьдесят два метра в высоту, а в её центре находится огромная погребальная шахта глубиной двадцать восемь метро и шириной семь метров. Это было, несомненно, самое высокое сооружение своего времени, и оно являлось дополнением к в остальном двумерному ландшафту.
Ступенчатая пирамида в Саккаре — древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. \ Фото: gs.ctrip.com.
Пирамида была не только уникальным сооружением, но и сопровождалась обширным комплексом, включавшим внутренние дворы, святилища, храмы и жилища для священников. Площадь в сорок акров была окружена огромной стеной высотой более десяти метров, в которой было тринадцать ложных дверей и только один настоящий вход. Чтобы ещё больше отпугнуть нежелательных посетителей, вокруг внешней стены была вырыта траншея шириной сорок метров. Только немногие привилегированные, имеющие разрешение, могли войти в необычный памятник.
Колоннада, Пирамида Джосера, Саккара. \ Фото: jp.trip.com.
Сама пирамида состоит из шести огромных слоёв мастаб, постепенно уменьшающихся по мере того, как они достигают вершины. Этот дизайн отражает вознесение Джосера в ранг бога. Внутренние украшения также передают величие и важность фараона. Многие внутренние стены украшены замысловатой и обширной резьбой, а стены погребальной камеры были покрыты драгоценной голубой глазурованной плиткой, многие из которых сейчас хранятся в Нью-йоркском музее Метрополитен и Лондонском Британском музее.
Местоположение
Некрополь Саккара в Египте. \ Фото: pinterest.at.
Пирамида Джосера находится в некрополе Саккара, расположенном в древнеегипетской столице Мемфисе. Этот некрополь (буквально город мёртвых) является одним из крупнейших и наиболее ярких погребальных комплексов в мире, расположенных на площади более десяти километров.
Согласно легенде, Мемфис был основан фараоном Менесом, который объединил Верхнее и Нижнее царства Египта более пяти тысяч лет назад. Стратегически расположенный в устье дельты Нила, город служил торговым, экономическим и религиозным центром на протяжении всей древнеегипетской истории. В конечном счёте он был смещён в качестве столицы, когда город Александрия был основан в IV веке до нашей эры, но всё ещё остаётся важным историческим и археологическим объектом. Саккара уже давно была местом захоронения египетских правителей, но ступенчатая пирамида Имхотепа полностью изменила ландшафт, создав новый прецедент, который будет воспроизведён в знаменитых пирамидах в Гизе.
Символ цивилизации
Южный вход в пирамиду Джосера. \ Фото: google.com.
Технический прогресс XVIII века привёл к тому, что Египет стал привлекать всё больше и больше туристов со всего Средиземноморья. На самом деле считается, что современная египтология официально началась с вторжения в Египет Наполеона Бонапарта в конце 1700-х годов.
План пирамиды Джосера. \ Фото: ppfocus.com.
Возвышающаяся на видном месте из песков пустыни пирамида Джосера привлекала как исследователей, туристов, так и воров, и легендарный французский лидер был среди них. Вместе со своими солдатами Наполеон путешествовал с группой учёных, которые изучали и документировали остатки египетской культуры, их самой важной находкой был Розеттский камень. Создав постоянное египетское крыло в Лувре, Наполеон положил начало увлечению Европы древнеегипетским миром.
В последующие десятилетия пирамида Джосера станет символом этого энтузиазма, и бесчисленные археологи и художники посетят Саккару, чтобы сделать записи об останках. В 1920-х годах команда британских и французских египтологов запустила первый проект по изучению этого места, открыв сложности комплекса пирамид и раскрыв его историческое значение как первой из египетских пирамид.
Фильмы, игры
Цифровая реконструкция Саккары из игры Assassins Creed. \ Фото: twitter.com.
Пирамида Джосера снова и снова появлялась в популярной культуре на протяжении тысячелетий, прошедших с момента её строительства. В классический период ходили истории о легендарных личностях Джосера и Имхотепа. Папирус римского периода повествует о серии вымышленных приключений из жизни архитектора, в то время как другой описывает его как потомка богов. Такие истории представляют Имхотепа как могущественного мага, чьё строительство великой ступенчатой пирамиды было чудесным произведением магии.
Много веков спустя возник феномен Большого тура. Это было тогда, когда элитные молодые люди взяли годичный отпуск после окончания формального образования, чтобы посетить места художественного, интеллектуального и архитектурного наследия. Когда эти туристы начали путешествовать по древним руинам Северной Африки в XVIII и XIX веках, пирамида Джосера была ключевой достопримечательностью. Следовательно, существует множество рисунков, картин и гравюр этого периода, изображающих великолепный памятник.
Имхотеп, кадр из фильма Мумия. \ Фото: google.com.
В наши дни пирамида Джосера продолжает проникать в народное воображение, служа декорацией для книг и стихов, опубликованных в ХХ веке. Американский поэт Чарльз Олсон использует его как символ смертности.
Он даже фигурировал в видеоигре «Кредо убийцы: Истоки», где игрокам приходится входить в его лабиринтные проходы, чтобы найти мистическую древнюю табличку. Примечательно, что изображение египетской пирамиды в игре на самом деле гораздо более подробное и точное, чем многие археологические реконструкции.
Разрушение пирамиды
Одна из самых древних пирамид в мире. \ Фото: thoughtco.com.
В течение тысячелетий пирамида Джосера постепенно разрушалась, страдая от воздействия свирепых пустынных ветров, мародёров и общего пренебрежения. В 1992 году землетрясение нанесло ещё больший ущерб внутренней структуре. Несмотря на эти трудности, прочные фундаменты сохранили египетскую пирамиду, но в 2006 году считалось, что она находится под угрозой обрушения.
Здания в окружающем комплексе находились в ещё более плачевном состоянии, что, возможно, было связано с инженерным недостатком в их конструкции. Современные археологи отметили, что колонны, расположенные по бокам зданий, на самом деле соединены со стенами, а не выступают в качестве отдельных опор. Это означало, что от них было мало пользы, чтобы предотвратить обрушение крыш. В результате египетское правительство пообещало профинансировать капитальный ремонт пирамиды Джосера и окружающего комплекса, чтобы сохранить этот важный фрагмент истории нации.
Реконструкция
Реставрационные работы в пирамиде Джосера. \ Фото: pinterest.com.
Проект по восстановлению пирамиды Джосера до её былой славы занял в общей сложности четырнадцать лет и несколько раз срывался. В 2011 году в Египте вспыхнули политические беспорядки после того, как народные восстания привели к свержению президента. Впоследствии работы над пирамидой были приостановлены и не возобновлялись до конца 2013 года.
Реставрация столкнулась с дальнейшим вниманием, когда Высший совет по древностям Египта был обвинён в найме фирмы, которая не имела опыта работы с древними памятниками. Некоторые эксперты даже утверждали, что ремонт фактически подрывал структурную целостность египетской пирамиды. По сей день некоторые подземные камеры всё ещё находятся под угрозой обрушения.
Объект всемирного наследия
Турист прогуливается внутри недавно отреставрированной пирамиды Джосера. \ Фото: houseandgarden.co.uk.
Примерно через 4600 лет после того, как пирамида Джосера была построена, она, наконец, была восстановлена в своём первоначальном величии. 5 марта 2020 года объект всемирного наследия ЮНЕСКО был вновь открыт для туристов. На его реставрацию было потрачено почти семь миллионов долларов и четырнадцать лет ремонтных работ.
Пирамида Джосера вновь распахнула свои двери для туристов. \ Фото: oglobo.globo.com.
Египетские власти ожидают, что это привлечёт огромное количество туристов, которым теперь разрешено входить внутрь густой сети проходов и даже посещать внутреннюю погребальную камеру, где был похоронен легендарный фараон. Обширные реставрационные работы по сохранению пирамиды Джосера обеспечили сохранение памятника на протяжении тысячелетий в качестве ключевого фрагмента мировой истории и доступность для посетителей, желающих узнать о чудесах древнего мира.
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