9 положительных изменений, которые произойдут в организме, если по утрам натощак пить стакан воды

Вода - это источник жизни на Земле и здоровья для человека. Однако она может нанести вред, если пить ее неправильно, и наоборот - принесёт как можно больше пользы, если знать, несколько простых правил. Так, например, не каждый знает о том положительном влиянии, которое оказывает на организм вода, выпитая натощак. А ведь эта привычка не только помогает быстрее проснуться - она также даёт заряд энергии, очищает организм и даже укрепляет иммунитет.
1. Детокс организма
Очищение организма водой с утра. /Фото: talnivska.com.ua
Ночью, помимо отдыха, организм очищается от токсинов. А стакан чистой воды натощак только поможет этому процессу - токсины будут вымываться в буквальном смысле. Более того, регулярное питье стимулирует производство мышечных клеток и новых эритроцитов.
2. Улучшение настроения
Вода натощак - залог энергии и хорошего настроения. /Фото: freepik.com
Способность воды, выпитой натощак, вымывать токсины и запускать работу организма с утра также положительно сказывается и на эмоциональном состоянии человека. Оказывая косвенное влияние на нервную систему, вода снимает раздражительность и агрессивность, а также помогает лучше высыпаться.
3. Поддержание здоровья сердца
Для нашего мотора вода - тоже неплохое топливо. /Фото: drelaine.com
Самыми распространенными болезнями сердечно-сосудистой системы является инфаркт и инсульт. Их же появление нередко связано с недостаточным объемом жидкости в крови, что становится причиной образования тромбов. Регулярное питье воды натощак благотворно влияет на кровеносную систему и снижает риск инсульта.
4. Профилактика заболеваний ЖКТ
Вода предупредит появление изжоги и запора. /Фото: rennie.ru
Нередко такие проблемы как изжога или другие неприятности с желудочно-кишечным трактом возникают по причине повышенной кислотности в желудке. Если регулярно выпивать натощак воду, то она будет разбавлять кислоту и избавит от неприятных ощущений. Кроме того, таким образом желудок подготовится к первому приему пищи.
5. Ускорение метаболизма
Стаканом воды пробуждается и обмен веществ. /Фото: takprosto.cc
Всем, кто хочет похудеть или просто следить за работой своего желудку, важно наблюдать за метаболизмом. В случае, если он недостаточно быстр, можно прибегнуть к помощи воды. Выпитая натощак жидкость поможет увеличить скорость обмена веществ на 30%.
6. Здоровая кожа
Вода поддерживает кожу упругой и сияющей. /Фото: hoaanhdao.vn
Для того, чтобы внешне выглядеть прекрасно, необходимо заботиться о внутреннем состоянии. Немаловажным в этом случае является именно поддержание водного баланса организма, ведь в противном случае кожа станет тусклой и будет подвержена преждевременному появлению морщин. Стакан воды натощак ежедневно поможет сохранить состояние кожи в порядке.
7. Здоровые волосы
Блестящие и крепкие волосы с помощью стакана воды. /Фото: flytothesky.ru
Недостаток воды в организме также негативно сказывается и на внешнем виде наших волос - от нее зависит и их рост, и их объем. Поэтому, чтобы они были объемными и сильными, необходимо пить достаточно воды, особенно на голодный желудок.
8. Профилактика болезней почек
Здоровье почек практически напрямую связано с поддержанием водного баланса организма. Регулярное потребление жидкости, в том числе натощак, увеличивает объемы мочи, позволяя ей разбавлять минералы, которые могут находится в почках. Таким образом можно предупреждать образование камней и появление воспалений, что нередко становится причиной цистита.
9. Укрепление иммунитета
Вода поможет в борьбе с болезнями. /Фото: celitel2.com
Конечно, появление многих болезней напрямую связано с состоянием иммунитета. Но и в этом случае может помочь вода. Выпитая натощак, она благоприятно влияет на баланс лимфатической системы, что в свою очередь укрепляет организм и помогает ему быть более устойчивым к возбудителям различных болезней.
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