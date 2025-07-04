Привычки, из-за которых в квартире не будет порядка

Поддерживать дома порядок не так сложно, как кажется на первый взгляд. Достаточно проводить раз в неделю генеральную уборку и каждый день удалять локальные очаги беспорядка.







Но все это будет иметь смысл только в том случае, если у вас нет вредных привычек: есть в разных комнатах, оставлять тряпки грязными после уборки и пр.

Привычка 1: Хранить вещи на виду

Привычка 2: Не мыть тряпки и губки после уборки

Привычка 3: Есть не только на кухне

Привычка 4: Протирать поверхности через время

Привычка 5: Надеяться только на генеральную уборку

Привычка 6: Складывать вещи не на свои места

Привычка 7: Хранить то, что не используется

Привычка 8: Игнорировать состояние окон и подоконников

Более подробно о них читайте в нашей статье.На столе царит хаосВ последние годы открытые полки пользуются большим спросом, потому что они выглядят гораздо легче и воздушнее, чем шкафы с глухими фасадами. Однако поддерживать на них порядок – тот еще квест. Если полки будут заставлены большим количеством мелких вещиц, вы не сможете избавиться от ощущения хаоса, даже если в квартире будет идеальная чистота. Кроме того, в таких условиях пыль будет скапливаться гораздо быстрее, а убирать ее будет сложнее, ведь придется постоянно маневрировать между предметами или каждый раз убирать их с полки, а затем ставить их на место.Чтобы было проще поддерживать порядок, оставляйте на виду только самое нужное. Остальное лучше убрать в коробки, ящики, шкафы. Можно скомбинировать системы хранения и, например, на открытый стеллаж поставить плетеные корзины. Это отличное решение для маленькой квартиры, где стеллаж служит способом зонирования комнаты. Также эксперты по наведению порядка советуют не оставлять мелочь (например, косметику) на столе, а складывать ее на декоративный поднос.После уборки тряпки нужно стирать, а не вешать на кранСогласны, после длительной уборки единственное желание – бросить все тряпки в ванной или на кухне, лечь на диван и включить телевизор.Однако это не самое лучшее решение. Если сразу не прополоскать и не просушить тряпку, она быстро станет рассадником бактерий. Из-за остатков пыли, жира, чистящих средств на поверхности появятся не только пятна, но и неприятный запах. Потом вы заметите, что тряпка начала не убирать грязь, а просто размазывать ее по столу, полу или сантехнике. Что касается губок для посуды, то их нужно регулярно не только мыть, но и менять. В крайнем случае, можете пару раз продезинфицировать ее в микроволновке, чтобы устранить микробы и бактерии, но лучше не увлекаться и покупать новые.Есть в гостиной перед телевизором – плохая идеяДавайте будем честными: у каждого из нас периодически возникает желание перекусить у компьютера, позавтракать в постели, съесть печеньки с чаем, смотря по телевизору любимый сериал. И все бы ничего, но обычно после таких трапез остается куча крошек, пятна от еды и напитков на мебели, стойкие запахи (и не всегда приятные). В результате комната выглядит неопрятно. Но и это еще не все. Крошки от еды могут привлекать насекомых, поэтому не удивляйтесь, если через несколько дней обнаружите муравьев или даже тараканов.Старайтесь кушать только на кухне – это один из главных залогов чистоты в квартире. Если же приходится выходить с подносом еды за ее пределы, сразу убирайте за собой, на оставляйте крошки, кусочки продуктов, грязные тарелки и пр.На столе засохли следы от мокрого стаканаЕсли вы что-то пролили или испачкали, старайтесь убирать в эту же минуту, а не оставлять на потом. Жир въедается, пятна высыхают, пыль наслаивается, и убрать загрязнения становится в разы тяжелее. В первую очередь речь идет о кухонных поверхностях: столешнице, плите, мойке. Также нужно своевременно протирать зеркала и сантехнику, на которой копится известковый налет. Лучше потратить пять минут на то, чтобы убрать свежие пятна, чем потом тратить весь арсенал бытовой химии, пытаясь вывести застарелые. Кстати, если вы сразу будете протирать поверхности, квартира всегда будет выглядеть ухоженно, даже если вы убирали пару недель назад.Генеральная уборка – не единственное время, когда можно навести порядок в квартиреОчень часто мы возлагаем на генеральную уборку слишком большие надежды, считая, что она, словно волшебная палочка, мигом решит все проблемы. Увы, грязь и беспорядок в квартире накапливаются ежедневно, и если долгое время игнорировать их, генеральная уборка превратится в бесконечный марафон.Гораздо лучше наводить порядок по 15-20 минут, но каждый день. Как только увидите очаг загрязнений, например, разбросанные вещи в спальне, грязное зеркало, пятна на плите, пыль на тумбочках, сразу устраните его. Так вам будет гораздо проще поддерживать чистоту, тем более, что эти действия требуют минимума усилий с вашей стороны. Конечно, генеральная уборка, во время которой вы тщательно пылесосите ковры, моете полы, протираете пыль со всех поверхностей, тоже нужна, но она не должна быть единственным способом привести жилье в порядок.Бросать все вещи в один ящик – не вариантУ каждой вещи в доме должно быть свое место, пусть даже это корзинка на стеллаже или ящик в столе. А вот оставлять их, где попало, не нужно. Обувь возле входной двери, папка с документами на столике в прихожей, одежда на стуле, сумка в углу – эти решения только на первый взгляд кажутся временными, а по факту вещи задерживаются там гораздо дольше, чем вы планировали. Как результат – визуальный шум и постоянное ощущение бардака. Через несколько дней вы уже не сможете понять, что где лежит, и будете бегать по всей квартире в поисках ключей. Чтобы этого избежать, старайтесь всегда класть вещи на свои места. Тогда мелкий, безобидный беспорядок не перерастет в полноценное расхламление.Переберите косметику и бытовую химию, и выбросите то, чем не пользуетесьЧтобы добиться идеального порядка в квартире, важно продумать от А до Я систему хранения. Она должна быть вместительной и хорошо организованной. Но даже это не поможет, если вы храните в шкафах, комодах и ящиках то, что уже давно не используете. В этом случае вам постоянно будет не хватать места для действительно нужных вещей.Периодически проводите ревизию и отправляйте в мусорное ведро предметы, о которых уже давно не вспоминаете. Особенно это касается вещей из разряда «на всякий случай». Бытовая техника, посуда, одежда, которую вы держите про запас, обычно лишь занимает ценную площадь, но при этом не несет никакой пользы.Мари Кондо, специалист по организации пространства, говорит, что во время каждой ревизии нужно спрашивать, радует ли вас определенная вещь. Если да, можете оставить ее, если же она не вызывает эмоциональных привязанностей и не несет никакой функциональной нагрузки – отправляйте на выброс.Возможно, после очередного наведения порядка вы обнаружите, что в вашей косметичке пять тональных кремов, не один из которых вам не подошел, а в шкафу – несколько платьев, которые вы давным-давно купили по акции, но так ни разу и не надели.Чаще мойте окна и освобождайте подоконники от цветовИдеально белые подоконники и чистые стекла создают ощущение не только чистоты, но и простота, ведь через такие окна в квартиру попадает гораздо больше света. Поэтому важно следить за чистотой стекол, и по возможности освободить подоконники от бесконечных горшков с цветами. Растения можно установить на специальную стойку, расставить по тумбам, комодам и другим поверхностям, в зависимости от того, в каких условиях они нуждаются.