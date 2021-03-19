Почему 13-летнюю Наташу Ростову чаще всего играют взрослые актрисы

«Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка» - образ, который уже больше десяти раз за последние сто лет воплощался в кино актрисами из разных стран. Каждая экранизация романа «Война и мир» становилась событием, и каждый раз именно Наташе Ростовой уделялось особенное внимание и зрителей, и критиков. Даже именитые звезды в этой роли не всегда достигали успеха, ведь для нее требуется как детская непосредственность, так и особое внутреннее величие. Какая же из Наташ – лучшая?
Звезды немого кино
Интересно, что до революции, в 1913 и 1915 годах, были созданы сразу три киноверсии знаменитого романа Льва Толстого. К сожалению, во время Гражданской войны все эти ленты были утеряны, и сегодня мы знаем только, что Наташу Ростову тогда играли Ольга Преображенская и Вера Коралли. Обе были звездами своей эпохи, а Вера Коралли, как и ее самая знаменитая последовательница в этой роли, - балериной Большого театра. Правда, актрисам было на момент съемок 35 и 26 лет, соответственно, но кино того времени имело свои законы, и это никого не смущало.
Первые Наташи Ростовы в кинематографе: Вера Коралли и Ольга Ивановна Преображенская (позднее стала одной из первых женщин-кинорежиссеров в России)
Одри Хепберн, США-Италия, 1956 год
Считается, что в 1950-е в Голливуде о великом романе Льва Толстого «вспомнили» благодаря опере Прокофьева. «Войну и мир» впервые поставили за пределами России в 1953 году во Флоренции, она имела грандиозный успех, и тут же была выпущена грампластинка. Три года спустя кинокомпания Paramount взялась за экранизацию и пригласила на роль Наташи 26-летнюю Одри Хепберн. Выбор режиссера казался идеальным – действительно, Одри всегда прекрасно удавались образы юных дам, но именно эта ее работа считается далеко не лучшей. Как позднее признавалась актриса, роль была самой сложной в ее жизни.
Одри Хепберн и её супруг Мел Феррер в голливудской экранизации романа «Война и мир», 1956 год
Одри Хепберн получила за «Войну и мир» рекордный по тем временам гонорар – 350 тысяч долларов, не считая автомобиль с личным шофером и 500 долларов в неделю на повседневные расходы. Несмотря на солидные вложения, картина не стала мегапопулярной в Америке и Европе, но зато спровоцировала новую экранизацию: в СССР посчитали позором, что нашу классику так масштабно снимают за рубежом, а мы хорошей киноверсии главного романа нашей литературы так и не имеем.
Людмила Савельева, СССР, 1967 год
Один из самых статусных проектов Министерства культуры доверили снимать Сергею Бондарчуку. На роль Наташи Ростовой пробовались, в числе многих других, Гурченко, Фатеева, Кустинская и Вертинская, но режиссер, отсеяв признанных звезд, остановился на никому неизвестной 19-летней девушке, недавно закончившей Ленинградское хореографическое училище, которая даже не была профессиональной актрисой.
Кадр из киноэпопеи «Война и мир», 1967 год
На первых пробах хрупкая блондинка не смогла показать себя в полной мере, и, если бы не помощница режиссера, настоявшая на повторных съемках, возможно, в этой роли блистал бы кто-нибудь другой. К счастью, на второй день, в черном парике и костюме, Людмила Савельева вдруг действительно почувствовала себя Наташей, и дальше Бондарчук других претенденток на эту роль даже не рассматривал.
Мораг Худ, Великобритания, сериал 1972 года
Мораг Худ и Энтони Хопкинс в английском сериале «Война и мир», 1972 год
Оценив титанический труд, который пришлось проделать для предыдущих экранизаций, английские продюсеры сразу запланировали «Войну и мир» в формате сериала. Экранизация от BBC считается не самой удачной, хотя 20 серий позволили создателям остановиться не только на основных линиях, но и показать второстепенных героев. Энтони Хопкинс за роль Пьера Безухова получил премию BAFTA, но вот юная Наташа в исполнении 30-летней шотландской актрисы вышла, по общему мнению, не слишком удачной.
Клеманс Поэзи, сериал 2007 года
Масштабный проект, в котором свои усилия объединили сразу пять стран: Россия, Франция, Германия, Италия и Польша, вызвал противоречивые отзывы у зрителей. Создатели телеверсии романа в новом тысячелетии решили сломать некоторые устоявшиеся шаблоны. Наташа Ростова в исполнении Клеманс Поэзи превратилась в блондинку, а Пьер Безухов приобрел подтянутую фигуру. В экранизации снимались российские актеры: Игорь Костолевский (Александр I), Владимир Ильин (Михаил Кутузов) и Дмитрий Исаев (Николай Ростов).
Клеманс Поэзи в роли Наташи Ростовой
Французская актриса, которая получила известность благодаря роли Флёр Делакур в фильме «Гарри Поттер и кубок огня», в целом, по мнению критиков, с ролью справилась неплохо. Сегодня ее причисляют к лучшим актрисам, сумевшим воплотить Наташу Ростову на экране, но расхождение цвета волос и то, что за время фильма возраст героини на вид совсем не изменился, считают минусами этой версии. Во время выхода фильма Клеманс было 25 лет, так что по возрасту она была не слишком далека от Наташи.
Лили Джеймс, Великобритания, 2016 год
«Война и мир» 2016 года
Обычно англичане очень щепетильны в деталях при экранизации своей классики, однако, к сожалению, новой версии романа «Война и мир» от BBC это правило не коснулось. Выход сериала во всем мире ожидали с интересом, однако зрители были разочарованы: описание разгульных кутежей и далеко не аутентичные костюмы оказались еще половиной беды. Вот когда новую Наташу Ростову в исполнении 27-летней Лили Джеймс стали сравнивать с Лолитой, стало понятно, что новый фильм не может служить примером аккуратного отношения к первоисточнику. Особенно критически настроенных зрителей возмутила новая сюжетная линия – любовная связь между Анатолем Курагиным и его сестрой Элен.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии