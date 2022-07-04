10 фактов о священных животных, которым поклонялись в Древнем Египте

Древний Египет был одной из первых великих цивилизаций на Земле, зародившейся на заре истории человечества. И представления древних египтян об окружающем мире значительно отличались от представлений современных людей. Древнеегипетский пантеон состоял из огромного количества богов, которые чаще всего изображались с человеческим телом и головой животного. Поэтому к животным египтяне относились с большим почтением, поклонение животным было возведено в культ.









Гарем священного быка

Домашнее животное – гиена

Причина смерти – гиппопотам

Священные мангусты

Убийство кошки каралось смертью

Траур по кошке

Охота с гепардами

Город священного крокодила

Зарождение жуков-скарабеев

Война из-за любви к гиппопотамам