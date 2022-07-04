10 фактов о священных животных, которым поклонялись в Древнем Египте

Древний Египет был одной из первых великих цивилизаций на Земле, зародившейся на заре истории человечества. И представления древних египтян об окружающем мире значительно отличались от представлений современных людей. Древнеегипетский пантеон состоял из огромного количества богов, которые чаще всего изображались с человеческим телом и головой животного. Поэтому к животным египтяне относились с большим почтением, поклонение животным было возведено в культ.
Гарем священного быка
Как часть древнейшего культа животных у египтян почитался бык. Они считались божеством, сошедшим на землю. Из всех быков по особым приметам выбирали одного, который в дальнейшем выполнял роль священного быка по имени Апис. Он обязательно должен был быть черного цвета с особыми белыми отметинами.
Жил этот бык в Мемфисе, в особом «священном хлеву» при храме. Ему обеспечивали такой уход, о котором многие люди даже не могли мечтать мечтать, кормили и почитали, как бога, даже содержали для него гарем коров. В день рождения Аписа устраивались праздники, в жертву ему приносили быков. Когда Апис умирал, его хоронили с почестями и приступали к поискам нового священного быка.
Домашнее животное – гиена
Прежде чем остановиться на собаках и кошках, человечество экспериментировало с одомашниванием некоторых довольно странных животных. 5,000 лет назад египтяне держали в качестве домашних питомцев гиен. Рисунки, оставленные на могилах фараонов, показывают, что их использовали для охоты.
Однако египтяне не испытывали к ним особой любви, зачастую их содержали и откармливали только для еды. И все же хихикающие гиены в качестве домашних животных у египтян не прижились, тем более, что поблизости слонялось множество кошек и собак, которые оказались более подходящими.
Причина смерти – гиппопотам
Фараон Менес жил приблизительно 3000 лет до н.э., и оставил большой след в египетской истории. Ему удалось объединить враждующие царства Египта, которыми он в дальнейшем управлял около 60 лет. По сведениям древнеегипетского историка Манефона, Менес умер от ран, полученных во время охоты на гиппопотама. Однако больше никаких упоминаний об этой трагедии не сохранилось. Единственным подтверждением может служить рисунок на камне, изображающий царя, просящего жизнь у гиппопотама.
Священные мангусты
Египтяне обожали мангустов и считали их одними из самых священных животных. Они поражались храбрости этих маленьких пушистых зверьков, отважно сражавшихся с огромными кобрами. Египтяне устанавливали бронзовые статуи мангустов, носили амулеты с их изображениями и содержали их в качестве любимых домашних питомцев.
Некоторые египтяне даже были похоронены с мумифицированными останками своих любимых мангустов. Мангусты вошли даже в египетскую мифологию. Согласно одной из историй, бог солнца Ра превращался в мангуста, чтобы бороться со злом.
Убийство кошки каралось смертью
В Египте кошка считалась священным животным, и за ее убийство, даже невольное, полагалась смерть. Не допускалось никаких исключений. Однажды даже сам король Египта попытался спасти римлянина, который случайно убил кошку, однако ему это не удалось. Даже под угрозой войны с Римом, египтяне линчевали его и оставили труп на улице. Одно из преданий повествует, как кошки стали причиной того, что египтяне проиграли войну.
В 525 до н.э. царь персов Камбис перед наступлением приказал своим воинам наловить кошек и прикрепить их к щитам. Египтяне, увидев испуганных кошек, сдались без боя, т.к. не могли причинить боль своим священным животным.
Траур по кошке
Смерть кошки для египтян была трагедией, не меньшей, чем утрата члена семьи. По этому случаю в семье объявлялся траур, при котором все должны были сбрить свои брови.
Тело мертвой кошки бальзамировали, ароматизировали и хоронили, помещая к ней в могилу мышей, крыс и молоко для ее дальнейшей загробной жизни. Захоронения кошек были огромными. В одном из них было найдено около 80000 забальзамированных кошек.
Охота с гепардами
На больших кошек, таких как львы, охотиться разрешалось. В то же время гепард, по египетским стандартам, считался небольшой, достаточно безопасной кошкой, которую можно было держать даже дома. У обычных жителей, конечно, не было в доме гепардов, но короли, в частности Рамзес II, в своем дворце имел множество прирученных гепардов, и даже львов, и он не был единственным. Рисунки на древних могилах часто изображают египетских королей на охоте с прирученными гепардами.
Город священного крокодила
Египетский город Крокодилополис был религиозным центром культа, посвященного богу Собеку, изображавшемуся в виде человека с головой крокодила. В этом городе египтяне держали священного крокодила. Люди со всех концов съезжались, чтобы взглянуть на него. Крокодил был увешан золотом и драгоценностями, и его обслуживала группа священников.
Люди приносили в качестве подарков еду, и священники, открывая крокодилу рот, заставляли его ее съесть. Они даже вливали в его открытый рот вино. Когда крокодил умирал, его тело заворачивали в тонкую ткань, мумифицировали и хоронили с большими почестями. После этого в качестве священного животного выбирали другого крокодила.
Зарождение жуков-скарабеев
Египтяне считали, что жуки-скарабеи волшебным образом зарождались в экскрементах и обладают волшебной силой. И все они, от богатых до бедных, носили этих жуков в качестве амулетов. Египтяне видели, как скарабеи скатывают в шары экскременты и прячут их в норы. Но они не видели, как впоследствии самки откладывают в них свои яйца, и поэтому считали, что скарабеи появляются из экскрементов чудесным образом.
Война из-за любви к гиппопотамам
Причиной одной из самых больших войн Египта стала любовь фараона Секененра Тао II к гиппопотамам. Он содержал в своем дворце целый бассейн с гиппопотамами. Египет тогда состоял из нескольких королевств. Однажды фараон Апопи, правитель более сильного королевства, приказал Секененре Тао II избавиться от гиппопотамов, потому что они сильно шумят и мешают ему спать.
Это, конечно, была издевательская причина, поскольку Апопи жил в 750 км от гиппопотамов. Секененра, долгое время терпевший тиранию со стороны Апопи, на этот раз не выдержал и объявил ему войну. И хотя сам он погиб, войну продолжил его сын и другие фараоны. И закончилась она объединением Египта.
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