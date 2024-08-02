27 советских плакатов по технике безопасности и электробезопасности на производстве





Тяжелые будни советских рабочих.





В советское время плакаты были мощнейшим орудием пропаганды. Их использовали, чтобы высмеивать тунеядцев и лентяев, призвать людей к бдительности, поднять на субботник и даже повести в бой. Был, правда, и особый вид плакатов - такие Новости СМИ2



В советское время плакаты были мощнейшим орудием пропаганды. Их использовали, чтобы высмеивать тунеядцев и лентяев, призвать людей к бдительности, поднять на субботник и даже повести в бой. Был, правда, и особый вид плакатов - такие , что доходчиво и наглядно рассказывали о технике безопасности на производстве.Причём, рассказывали ведь чистую правду.

1. Не снимай ногой приводного ремня

Непременный атрибут всех цехов и предприятий.

2. Умей освободить пострадавшего от тока, при невозможности отключения руби провода

Спасение от травм и даже от смерти .

3. Не обтирай барабан на ходу

Плакат, находившийся в производственных помещениях.

4. Берегись буферов

Предупреждающий плакат о возможных травмах .

5. Не открывай крышки над трепалом до полного останова машины

Плакат, находившийся в производственных помещениях.

6. Осторожнее с лопатой

Тяжелые будни советских рабочих.

7. Осторожно с цапкой

Призывы к осторожности и бдительности спасли сотни рабочих от травм.

8. Смотри куда ступаешь

Техника безопасности на рабочих местах.

9. Не проходи под трансмиссионным валом

Плакат, находившийся в производственных помещениях.

10. Я на производстве был пьян!

Спасение от травм и даже от смерти.

11. Не бросай в трюм стропов без предупреждения

Непременный атрибут всех цехов и предприятий.

12. Не работай с неподвязанной шлангой!

Предупреждающий плакат о возможных травмах.

13. Прячь волосы

Плакат, находившийся в производственных помещениях.

14. Не надевай ремень на ходу

Тяжелые будни советских рабочих.

15. Наверху работают - не стой под мачтой

Техника безопасности на рабочих местах.

16. Кирпич укладывай правильно

Призывы к осторожности и бдительности спасли сотни рабочих от травм.

17. Не носи бутылей без пробок

Предупреждающий плакат о возможных травмах.

18. Не туши водой электромотора. Вода - проводник электричества

Плакат, который наглядно демонстрирует печальный исход при несоблюдении техники безопасности.

19. Не проверяй пальцем есть ли напряжение

Плакат, который наглядно демонстрирует печальный исход при несоблюдении техники безопасности.

20. Привязывайся при работе на крышах

Спасение от травм и даже от смерти.

21. Не работай кувалдой плохо насаженной

Непременный атрибут всех цехов и предприятий.

22. Ограждай конец вала

Плакат, находившийся в производственных помещениях.

23. Вентилятор друг труда пусть работает всегда

Техника безопасности на рабочих местах.

24. Загибай гвозди

Плакат, который наглядно демонстрирует печальный исход при несоблюдении техники безопасности.

25. Остерегайся удара зюзьгой!

Тяжелые будни советских рабочих.

26. Осторожно с вилами

Призывы к осторожности и бдительности спасли сотни рабочих от травм.

27. На полатях ничего не оставляй не укрепленным

Предупреждающий плакат о возможных травмах.