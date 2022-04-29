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10 комедий на грани абсурда для тех, кому хочется отвлечься от каждодневной рутины


Комедия «Тутси». Дастин Хоффман в образе Дороти./фото: regnum.ru

Комедия «Тутси». Дастин Хоффман в образе Дороти./фото: regnum.ru

Сложно спорить с утверждением, что этот "безумный, безумный, безумный" мир немного сошёл с ума. А если кто-то ещё в этом сомневается, стоит посмотреть хотя бы один из замечательных фильмов, которые собраны в этой "десятке". Впрочем, ничего удивительного, если кому-то захочется увидеть или пересмотреть все фильмы. Точно не пожалеете!

1. Фильм «Любовь и смерть»


Комедия «Любовь и смерть»./фото: club.trendsbrands.ru

Комедия «Любовь и смерть»./фото: club.trendsbrands.ru

 

2. Фильм «Полено»


Комедия «Полено»./фото: kinopark.by

Комедия «Полено»./фото: kinopark.by

 

3. Фильм «Платье»


Комедия «Платье»./фото: pobedpix.com

Комедия «Платье»./фото: pobedpix.com

 

4. Фильм «Город Зеро»


Комедия «Город Зеро»./фото: prime-movies.ru

Комедия «Город Зеро»./фото: prime-movies.ru

 

5. Фильм «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений»


Комедия «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений»./фото: m.kino-teatr.ru

Комедия «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений»./фото: m.kino-teatr.ru

 

6. Фильм «Бал пожарных»


Комедия «Бал пожарных»./фото: themoviedb.org

Комедия «Бал пожарных»./фото: themoviedb.org

 

7. Фильм «Черная кошка, белый кот»


Комедия «Черная кошка, белый кот»./фото: bitru.org

Комедия «Черная кошка, белый кот»./фото: bitru.org

 

8. Фильм «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»


Комедия «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»./фото: intersinema.com

Комедия «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»./фото: intersinema.com

 

9. Фильм «Замок»


Комедия «Замок»./фото: gdebesplatno.ru

Комедия «Замок».
/фото: gdebesplatno.ru

 

10. Фильм «Тутси»


Комедия «Тутси»./фото: stuki-druki.com

Комедия «Тутси»./фото: stuki-druki.com

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10 комедий на грани абсурда для тех, кому хочется отвлечься от каждодневной рутины

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10 комедий на грани абсурда для тех, кому хочется отвлечься от каждодневной рутиныПодписаться на мой Instagram
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