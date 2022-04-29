10 комедий на грани абсурда для тех, кому хочется отвлечься от каждодневной рутины

Комедия «Тутси». Дастин Хоффман в образе Дороти./фото: regnum.ru
Сложно спорить с утверждением, что этот "безумный, безумный, безумный" мир немного сошёл с ума. А если кто-то ещё в этом сомневается, стоит посмотреть хотя бы один из замечательных фильмов, которые собраны в этой "десятке". Впрочем, ничего удивительного, если кому-то захочется увидеть или пересмотреть все фильмы. Точно не пожалеете!
1. Фильм «Любовь и смерть»
Комедия «Любовь и смерть»./фото: club.trendsbrands.ru
2. Фильм «Полено»
Комедия «Полено»./фото: kinopark.by
3. Фильм «Платье»
Комедия «Платье»./фото: pobedpix.com
4. Фильм «Город Зеро»
Комедия «Город Зеро»./фото: prime-movies.ru
5. Фильм «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений»
Комедия «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений»./фото: m.kino-teatr.ru
6. Фильм «Бал пожарных»
Комедия «Бал пожарных»./фото: themoviedb.org
7. Фильм «Черная кошка, белый кот»
Комедия «Черная кошка, белый кот»./фото: bitru.org
8. Фильм «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»
Комедия «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»./фото: intersinema.com
9. Фильм «Замок»
Комедия «Замок»./фото: gdebesplatno.ru
10. Фильм «Тутси»
Комедия «Тутси»./фото: stuki-druki.com
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