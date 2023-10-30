Список странных видов муравьев, существующих в мире

Разум муравьев долгое время ставил ученых в тупик. В самом деле, разве можно предположить, что настолько примитивные и маленькие создания вообще обладают какими-то начатками сознания? А ведь поведение многих подвидов муравьев вполне можно сравнить с человеческим поведением. Тут есть место рабовладельческим войнам, охоте и собирательству, тут бывают дворцовые перевороты и масштабные сражения. Кроме того, некоторые муравьи ведут себя как настоящие гангстеры — смотрите, насколько удивительна и необычна эта микровселенная под нашими ногами.









Муравьи-детоубийцы

Муравьи-грабители

Муравьи-химики

Муравьи-гангстеры

Муравьи-зеркальщики

Муравьи-паразиты

Муравьи-динозавры

Муравьи-иглы

Муравьи-воины

Муравьи Рэсберри