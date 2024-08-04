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Мобильная кухонная плита для пикников на природе, которая помещается в сумку


Мобильная полевая кухня Primus Campfire Range.

Мобильная полевая кухня Primus Campfire Range.

Весна – время пикников, а значит - пора позаботиться о комфорте и безопасности загородных вылазок. Чтобы приготовить на природе вкусный и сытный обед, разводить костёр совсем необязательно. Достаточно приобрести современную мобильную полевую кухню.


В приготовлении еды на костре, безусловно, есть дух романтики и авантюризма. Но сегодня это не безопасно, а к тому же требует дополнительных приготовлений – нужны дрова, специальная посуда и человек, который умеет правильно разводить костёр.

Двухкомфорочная плита Primus Campfire Range.

Двухкомфорочная плита Primus Campfire Range.

 

Превратить приготовление пищи на природе в комфортную процедуру позволит полевая мобильная кухня Primus Campfire Range. В этом небольшом наборе, который с легкостью помещается даже в багажник мотоцикла, есть все необходимо для оборудования функционального места для повара.
Набор посуды создан специально для Primus Campfire Range.

Набор посуды создан специально для Primus Campfire Range.

 

Primus Campfire Range является, по сути, плитой с двумя конфорками, которая питается от небольшого газового баллона, подключаемого при помощи небольшой трубки. На сборку и демонтаж всей этой конструкции необходимо буквально несколько минут. Да и к тому же плита удобна в транспортировке.
Primus Campfire Range на камбузе.

Primus Campfire Range на камбузе.

 

Корпус плиты выполнен таким образом, что в разобранном состоянии обеспечивается защита конфорок от ветра. Дубовая крышка плиты может быть использована в качестве разделочной доски.

 
Стационарный вариант Primus Campfire Range.

Стационарный вариант Primus Campfire Range.

 

В комплект с плитой входят две сковороды, четыре кастрюли и набор ножей. Все эти предметы выполнены из нержавеющей стали.

 

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