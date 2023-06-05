Фотопроект Тома Кифера «Американская мечта» демонстрирует предметы, которые он обнаружил в мусорных корзинах, работая уборщиком на американской таможне и пограничном контроле в Аризоне. Он говорит, что большинство вещей принадлежало людям, пересекающим границу нелегально.
«Четки, например, считаются потенциально опасными и изымаются при задержании», — говорит фотограф.
Часто выбрасываются зубные пасты
«Дополнительную одежду тоже часто изымают при аресте — она не считается жизненно важной»
Часто изымают бумажники и удостоверения личности
Черные пластиковые бутылки используются как фляги и покрываются кусками одежды или одеял
«Сникерс» — самая популярная шоколадка среди пересекающих пустыню. Любая еда считается контрабандой и изымается
Бритвы считаются опасными и также изымаются
Любые головные уборы считаются не жизненно важными и выбрасываются
Наушники тоже не считаются жизненно необходимым имуществом
Такие личные вещи как расчески, заколки и резинки для волос считаются опасными и изымаются
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Личные вещи, выброшенные на американо-мексиканской границе
Фотопроект Тома Кифера «Американская мечта» демонстрирует предметы, которые он обнаружил в мусорных корзинах, работая уборщиком на американской таможне и пограничном контроле в Аризоне. Он говорит, что большинство вещей принадлежало людям, пересекающим границу нелегально.
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