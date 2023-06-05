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Личные вещи, выброшенные на американо-мексиканской границе

Фотопроект Тома Кифера «Американская мечта» демонстрирует предметы, которые он обнаружил в мусорных корзинах, работая уборщиком на американской таможне и пограничном контроле в Аризоне. Он говорит, что большинство вещей принадлежало людям, пересекающим границу нелегально.

Личные вещи, выброшенные на американо-мексиканской границе

Личные вещи, выброшенные на американо-мексиканской границе

«Четки, например, считаются потенциально опасными и изымаются при задержании», — говорит фотограф.

Личные вещи, выброшенные на американо-мексиканской границе

Часто выбрасываются зубные пасты

Личные вещи, выброшенные на американо-мексиканской границе

«Дополнительную одежду тоже часто изымают при аресте — она не считается жизненно важной»

Личные вещи, выброшенные на американо-мексиканской границе

Часто изымают бумажники и удостоверения личности

Личные вещи, выброшенные на американо-мексиканской границе

Черные пластиковые бутылки используются как фляги и покрываются кусками одежды или одеял

Личные вещи, выброшенные на американо-мексиканской границе

«Сникерс» — самая популярная шоколадка среди пересекающих пустыню. Любая еда считается контрабандой и изымается

Личные вещи, выброшенные на американо-мексиканской границе

Бритвы считаются опасными и также изымаются

Личные вещи, выброшенные на американо-мексиканской границе

Любые головные уборы считаются не жизненно важными и выбрасываются

Личные вещи, выброшенные на американо-мексиканской границе

Наушники тоже не считаются жизненно необходимым имуществом

Личные вещи, выброшенные на американо-мексиканской границе

Такие личные вещи как расчески, заколки и резинки для волос считаются опасными и изымаются

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