Почему «Спокойной ночи, малыши!» заставляли избавиться от Степашки

1 сентября 1964 года, ровно 60 лет назад, началась история одной из самых любимых детских телевизионных программ «Спокойной ночи, малыши!», на которой выросли поколения советских, а затем и российских детей. Программа уже шла, когда человек делал первые шаги по Луне, а затем пережила распад СССР и множество других перемен. Каждый советский ребенок узнавал голос актрисы и телеведущей Натальи Голубенцевой, ведь на ее руке оживал знаменитый Степашка. За вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Владимир Путин присвоил Наталье Голубенцевой почетное звание Народной артистки.
Первые роли исполняли актеры МХАТа
В Советском Союзе не было ребенка, который бы не знал наизусть слова из колыбельной «Спят усталые игрушки». Программа «Спокойной ночи, малыши!» стала не просто детской передачей, на которой воспитывались поколения. Она была символом — с гарантированным мультфильмом и установленным временем, после которого нужно было ложиться спать. За годы существования передача стала одним из самых успешных проектов мирового телевидения, не имея равных по популярности среди советских детей и не оставив шансов на конкуренцию в будущем.
Первые выпуски «Спокойной ночи, малыши!». / Фото: runews24.ru
Самый первый выпуск программы был показан маленьким зрителям 1 сентября 1964 года. Первые передачи выходили в прямом эфире и представляли собой рисованные изображения, на фоне которых артисты с куклами в руках исполняли свои роли. Первыми кукольными персонажами "спокушек" (так называли артистов МХАТа и Театра сатиры, которые исполняли роли в программе) стали Шустрик, Мямлик, Буратино и заяц Тепа. Ни один из этих ранних героев не задержался в программе надолго, пока в 1968 году не появился пёс Филя – настоящий долгожитель программы.
Персонажи «Спокойной ночи, малыши!». / Фото: vedomosti.ru
В начале 70-х к Филе присоединились Хрюша и Степашка. Хрюша до 2002 года говорил голосом актрисы Натальи Державиной, а Степашка — Натальи Голубенцевой. Последней в этой мужской компании появилась Каркуша, чьй голос был воплошен актрисой Гертрудой Суфимовой. А когда её не стало, роль Каркуши перешла к актрисе Галине Марченко.
В разное время советских и российских детей укладывали спать такие ведущие: Валентина Леонтьева — «тётя Валя», Владимир Ухин — «дядя Володя», и Татьяна Судец — «тётя Таня». Также на экране появлялись Татьяна Веденеева (еще одна «тётя Таня»), Юрий Григорьев — «дядя Юра», и Юрий Николаев. В современной России программу вели Оксана Федорова, Анна Михалкова, Дмитрий Маликов, Михаил Пореченков и даже Николай Валуев.
Персонажам не раз доставалось
Несмотря на то, что программа была ориентирована на детей и в ней трудно было заметить политический подтекст, цензоры все же его находили. Например, во время визита Никиты Хрущева в Америку, планировалось показать мультфильм «Лягушка-путешественница», но выпуск был снят с эфира. Когда Михаил Горбачев пришел к власти, чиновники настоятельно рекомендовали не транслировать мультфильм «Дядя Миша». Это история о мишке, который никогда не завершал начатое дело.
Мультфильм «Лягушка-путешественница». / Фото: culture.ru
Позже, при Сергее Степашине, обсуждался вопрос о возможном завершении карьеры Степашки из-за возможных нежелательных ассоциаций, но, к счастью, этого не произошло. Чаще всего проблемы возникали с Хрюшей. В начале перестройки советские мусульмане выразили недовольство, написав письмо с требованием убрать свинью из кадра, поскольку их религия запрещает употребление свинины. Редактор программы ответила: «В Коране сказано, что свиней есть нельзя, но смотреть на них Аллах не запрещает».
Степашка и Хрюша из «Спокойной ночи, малыши!». / Фото: balthazar.club
Однако закрыть один из самых продолжительных телевизионных проектов пытались не только из-за кукол. Причины были разные: например, после смерти Леонида Брежнева в 1982 году передача один день, 11 ноября, в эфир не выходила. А в 1999 году для программы «Спокойной ночи, малыши!» не нашлось места в эфирной сетке, поскольку в это время транслировался популярный сериал «Убойная сила». Так малышам «спокойной ночи» еще никогда не желали… 23-24 марта 2024 года передача не выходила в эфир из-за теракта в «Крокус Сити Холле», который произошёл вечером 22 марта 2024 года.
«Спокойной ночи, малыши!» сейчас
Сергей Безруков с декабря 2021 года является одним из ведущих программы «Спокойной ночи, малыши!» в современном формате. Иногда его «заменяют» приглашенные звёзды, так 12 августа 2024 года на роль ведущего взяли актёра из нашумевшего сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева, а юбилейный выпуск 1 сентября 2024 года вёл Андрей Малахов.
Сергей Безруков - ведущий программы «Спокойной ночи, малыши!». / Фото: rg.ru
Наталья Голубенцева, уже 50 лет играет любимого персонажа Леонида Брежнева – Степашку. Заслуженная артистка России Наталья Голубенцева родилась 27 октября 1942 года в Москве и сейчас ей уже почти 82 года. Но почти всю свою жизнь она провела буквально под столом, и все ради того, чтобы порадовать малышей перед экранами. Вообще работа эта нелегкая, помимо неудобных поз, иногда приходилось работать и в экстремальных условиях.
Наталья Голубенцева 50 лет играет Степашку. / Фото: storage.myseldon.com
"Действительно, у нас были прямо экстремальные съемки. Однажды зимой снимали передачу прямо в сугробе, то есть нам выкопали яму, в которой мы сидели. Было жутко холодно.», - вспоминает артистка. А в один период у программы не оказалось студии, и они записывали выпуски прямо в квартире Натальи.
Наталья Голубенцева получила звание Народной артистки. / Фото: tv.mail.ru
«Часто приходилось выключать холодильник, потому что мешал звуку. Когда приходил Митя (сын) с гитарой и у себя в комнате начинал играть, звуковики возмущались», - рассказывала Наталья. За свой неоценимый вклад в культуру и искусство, а также за долгие годы творчества Наталья Голубенцева получила заслуженное признание. Владимир Путин присвоил ей звание Народной артистки, и соответствующий указ уже опубликован. Как отмечает сама Наталья Александровна, Степашка научил её не стареть, и она намерена жить долго.
Наталья Голубенцева получила звание Народной артистки. / Фото: www.rufox.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии