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Средство для разглаживания складок и вам больше не придётся гладить гору вещей

Вам не нравится гладить гору белья, особенно постельного? Попробуйте сделать средство для разглаживания складок на вещах. Оно абсолютно безопасно для вещей, однако, избавляет вас от необходимости гладить утюгом!

Средство для разглаживания складок и вам больше не придётся гладить гору вещей

В 400 мл воды растворите 1 ст. л. столового уксуса 9 % и 1 ч. л. любого кондиционера (бальзама) для волос.

Средство для разглаживания складок и вам больше не придётся гладить гору вещей

Размешайте до полного растворения и соединения всех компонентов. Перелейте в бутылочку с пульверизатором.

Средство для разглаживания складок и вам больше не придётся гладить гору вещей

Как это работает? Покажем на примере мятой рубашки сразу после стирки.

Средство для разглаживания складок и вам больше не придётся гладить гору вещей

Распылите средство на часть рубашки. Затем пальцами немного растяните ткань. Дайте полностью высохнуть.

Средство для разглаживания складок и вам больше не придётся гладить гору вещей

Посмотрите на результат. Средство было нанесено только на правую часть рубашки — и разница очевидна! Попробуйте проделать то же самое, особенно — с постельным бельем. Его можно сразу расстелить на кровать, разбрызгать средство и слегка растянуть руками, чтобы разгладить складки за считанные минуты.

Средство для разглаживания складок и вам больше не придётся гладить гору вещей
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