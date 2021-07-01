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Поделки в технике папье-маше

Поделки в технике папье-маше

Удивительные поделки рождаются в руках тех, кто увлечён старой и незаслуженно забытой сегодня техникой папье-маше. Простая бумага и клей (крахмальный клейстер) способны соединиться в нечто невероятное, восхищающее, удивляющее! 

Наверняка каждый в детстве делал какую-то интересную поделку из папье-маше: в детском садике, школе или просто дома с родителями. Оказывается, что эта простейшая техника является отличным подспорьем для создания невероятных вещей. Оцените 15 удивляющих идей из папье-маше:

Фантазийный зайчик из бумаги

Поделки в технике папье-маше


Красивые сердечки для подвески

Поделки в технике папье-маше


Необыкновенный арт для украшения стены

Поделки в технике папье-маше


Очаровательный заяц с окраской

Поделки в технике папье-маше


Сложно догадаться, из чего была сделана эта вещь

Поделки в технике папье-маше


Супер-копилка «свинка» из папье-маше

Поделки в технике папье-маше


Невероятная поделка из газеты

Поделки в технике папье-маше


Элегантные фигурки

Поделки в технике папье-маше


Прикольная идея на дачу

Поделки в технике папье-маше


Еще одна идея в копилку декора

Поделки в технике папье-маше


Вот это реалистичность — кот как настоящий

Поделки в технике папье-маше


Забавная сова из папье-маше

Поделки в технике папье-маше


Сказочное яблоко с росписью

Поделки в технике папье-маше


Прикольные игрушки для детей

Поделки в технике папье-маше


Верх искусства из простой бумаги

Поделки в технике папье-маше

 

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