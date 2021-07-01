Поделки в технике папье-маше

Удивительные поделки рождаются в руках тех, кто увлечён старой и незаслуженно забытой сегодня техникой папье-маше. Простая бумага и клей (крахмальный клейстер) способны соединиться в нечто невероятное, восхищающее, удивляющее!
Наверняка каждый в детстве делал какую-то интересную поделку из папье-маше: в детском садике, школе или просто дома с родителями. Оказывается, что эта простейшая техника является отличным подспорьем для создания невероятных вещей. Оцените 15 удивляющих идей из папье-маше:
Фантазийный зайчик из бумаги
Красивые сердечки для подвески
Необыкновенный арт для украшения стены
Очаровательный заяц с окраской
Сложно догадаться, из чего была сделана эта вещь
Супер-копилка «свинка» из папье-маше
Элегантные фигурки
Прикольная идея на дачу
Еще одна идея в копилку декора
Вот это реалистичность — кот как настоящий
Верх искусства из простой бумаги
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