Поделки в технике папье-маше

Удивительные поделки рождаются в руках тех, кто увлечён старой и незаслуженно забытой сегодня техникой папье-маше. Простая бумага и клей (крахмальный клейстер) способны соединиться в нечто невероятное, восхищающее, удивляющее!

Наверняка каждый в детстве делал какую-то интересную поделку из папье-маше: в детском садике, школе или просто дома с родителями. Оказывается, что эта простейшая техника является отличным подспорьем для создания невероятных вещей. Оцените 15 удивляющих идей из папье-маше:



Фантазийный зайчик из бумаги



Красивые сердечки для подвески





Необыкновенный арт для украшения стены





Очаровательный заяц с окраской





Сложно догадаться, из чего была сделана эта вещь





Супер-копилка «свинка» из папье-маше





Невероятная поделка из газеты





Элегантные фигурки





Прикольная идея на дачу





Еще одна идея в копилку декора





Вот это реалистичность — кот как настоящий





Забавная сова из папье-маше





Сказочное яблоко с росписью





Прикольные игрушки для детей





Верх искусства из простой бумаги

