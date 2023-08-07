Хлеб с кровью и постыдные барельефы: 9 фактов, о которых не напишут в учебниках по истории

Многие считают историю скучной наукой, полной фактов, имен и дат. Но на самом деле, на протяжении тысячелетий люди совершали много плохих поступков, о которых принято умалчивать в школьных энциклопедиях.
1. Непристойный кубок
Кубок Уоррена. | Фото: Словари и энциклопедии на Академике.
Начиная с 19 века в Британском музее был создан так называемый «Секретный отдел». Там хранятся артефакты из прошлого, которые не могут быть показаны всем посетителям. Одним из самых непристойных экспонатов считается кубок Уоррена. Изначально артефакт в 1911 году был куплен частным коллекционером Эдвардом Уорреном (отчего собственно и пошло название), а в 1998 году кубок был выкуплен Британским музеем за 1,8 млн. фунтов. Примерный возраст артефакта — 2000 лет. На кубке с одной стороны изображен половой акт двух мужчин, а на другой — юноши и мальчика.
2. Аппарат порки
Аппарат для порки. | Фото: Аргументы Недели.
В 1910 году мэр американского городка Бриджтона Артур Уитакер придумал новый способ исправления юных правонарушителей. Уитакер разработал аппарат для порки. В общей сложности через прибор прошло около сотни мальчиков и несколько девочек. Сила интенсивность ударов устанавливалась в зависимости от тяжести правонарушения. Несмотря на странность идеи Уитакера, эксперимент был признан успешным.
3. Пики и хлеб с кровью
Влад Цепеш. | Фото: LiveJournal.
Влад III Басараб больше известен как прототип графа Дракулы в одноименном романе Брэма Стокера. Автор не просто так взял в качестве прообраза вампира валлийского князя. Свое главное прозвище «Цепеш» Влад получил за то, что в общей сложности убил около ста тысяч людей, большинство из которых впоследствии посадил на кол. По информации Novate.ru, рукопись, датируемая 15 веком, описывает жизнь Влада Цепеша. В ней упоминается, как граф устроил в своем замке пир. На глазах изумленных гостей он посадил несколько людей на кол, а затем стал макать хлеб в ведра с кровью, предусмотрительно поставленные под тела жертв.
4. Щекотательницы ног Екатерины Великой
Щекотательницы ног Екатерины Великой. | Фото: Азбука веры.
Говорят, что у Всероссийской императрицы было много любовников, приписывают ей и связь с конями. Одно известно наверняка, что у Екатерины II были специальные девушки, которые щекотали ей ноги и пели песни. Императрица очень тщательно подходила к отбору претенденток на эту «должность». Часто щекотательницы были дамами аристократического происхождения.
5. Постыдный барельеф
Постыдный барельеф. | Фото: Википедия.
В одном из миланских музеев находится барельеф, на котором изображена женщина бреющая волосы на лобке. Согласно легенде, на нем высечена жена немецкого короля Фридриха Барбоссы, который в 12 веке был врагом Италии. По другой версии на барельефе изображена миланская девушка, которая без стыда и страха бреется перед осадившей город армией все того же Барбоссы.
6. Собачьи войска
Собачьи войска. | Фото: Pikabu.
Мало кто знает истинную причину разведения мастиффов. Долгое время эти 100-килограммовые гиганты были полноценными боевыми единицами испанской армии. Они запросто прокусывали кожаную броню мавров и цеплялись мертвой хваткой во врагов. Эти собаки не боялись боли, огня и мечей, поскольку были выведены с единственной целью — убивать. Именно по этой причине, когда Колумб открыл Новый свет, конкистадоры кроме оружия взяли в помощь свирепых мастиффов, которые помогали испанцам убивать местных аборигенов.
7. Носы индейцев
Индейцы кроу, 1871 год. | Фото: ИноСМИ.
Сейчас многие американцы недолюбливают своего нынешнего президента, но вряд ли они знают историю своей страны настолько хорошо. Седьмой президент США Эндрю Джексон всем своим естеством ненавидел коренных жителей Америки. Он не просто массово убивал индейцев, он еще был не прочь поглумиться над их трупами. Известная цитата Джексона гласила: «У меня на всякий случай хранятся скальпы всех убитых мною врагов». Более того президент велел отрезать носы убитым индейцам, чтобы вести их подсчет.
8. Медицинский каннибализм
Медицинский каннибализм. | Фото: Govzalla.
Удивительно, но, казалось бы, в гуманной Европе еще несколько веков назад каннибализм был обычным явлениям. Из человеческих тел делались медицинские препараты, а кровь употреблялась для улучшения самочувствия. Так, Папа Иннокентий VIII регулярно пил кровь, сцеживаемую из мальчиков. Но наибольшей популярностью пользовался порошок из тел мумий. Эта мода привела к массовым разграблениям египетских гробниц.
9. Женская гигиена
Женская гигиена в прошлом. | Фото: LiveJournal.
С давних времен женщины использовали различные способы для поддержания личной гигиены. В Древней Греции для этих целей применялись прокладки, пропитанные ядом белладонны и опиума. Подобный метод использовался во многих странах вплоть до середины 19 века. Тогда опиум был заменен кокаином, который до начала 20 века не считался наркотическим средством.
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