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Головокружительные виды: Шанхай c высоты небоскрёбов

Любовь к фотографии и архитектуре толкает Оливера Шоу (Oliver Shou) на безумные поступки. Фотограф, которого совершенно не страшит высота, заполнил свой Instagram умопомрачительными видами Шанхая с вершин его небоскрёбов

Головокружительные виды: Шанхай c высоты небоскрёбов

Головокружительные виды: Шанхай c высоты небоскрёбов

Головокружительные виды: Шанхай c высоты небоскрёбов

Головокружительные виды: Шанхай c высоты небоскрёбов

Головокружительные виды: Шанхай c высоты небоскрёбов

Головокружительные виды: Шанхай c высоты небоскрёбов

Головокружительные виды: Шанхай c высоты небоскрёбов

Головокружительные виды: Шанхай c высоты небоскрёбов

Головокружительные виды: Шанхай c высоты небоскрёбов

Головокружительные виды: Шанхай c высоты небоскрёбов

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