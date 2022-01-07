Головокружительные виды: Шанхай c высоты небоскрёбов

Любовь к фотографии и архитектуре толкает Оливера Шоу (Oliver Shou) на безумные поступки. Фотограф, которого совершенно не страшит высота, заполнил свой Instagram умопомрачительными видами Шанхая с вершин его небоскрёбов











































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