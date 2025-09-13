Парень с синдромом Дауна сумел добиться участия в конкурсе по бодибилдингу

Коллин Кларк работает на стойке регистрации тренажерного зала Bob’s Gym North в Эвансвилле, штат Индиана, США. У Кларка синдром Дауна, но, несмотря на это, он собирается осуществить одно из самых своих заветных желаний — принять участие в конкурсе по бодибилдингу.
Путь Кларка к мечте начался чуть более года назад, когда он подружился с культуристом и тренером Гленном Убельхором.
Убельхор, который также работает в тренажерном зале Bob’s Gym North, говорит, что увлечение Кларка бодибилдингом началось с простого любопытства.
По словам Убельхора, в перерывах между тренировками он практикуется в позировании, готовясь к предстоящим соревнованиям по бодибилдингу. Кларк начал
ему подражать.
Так между ними завязалась дружба, основанная на взаимной страсти к бодибилдингу, и Убельхор начал обучение Кларка. После года тренировок Кларк решил, что примет участие в конкурсе по бодибилдингу.
На конкурсе, который пройдет 14 ноября, Кларк будет соревноваться среди новичков. При этом ему не будут предоставлены какие-либо преференции — парень будет на равных состязаться с остальными конкурентами.
Убельхор говорит, что за всю свою карьеру никогда не видел никого столь целенаправленного и дисциплинированного, как Кларк.
Кларк полностью увлечен своей диетой и обучением. Трансформация положительно сказалась на его настроении, что делает его счастливее. «Я так счастлив, что делаю это
. Бодибилдинг в моей крови, и я всегда хотел делать это, с тех пор, когда был ребенком», — говорит Кларк.
На фото слева вес Кларка составляет более 90 килограммов с более чем 30% жира, а на фото справа вес парня — 66 килограммов с 10% жира.
Кларк советует всем, кто пытается воплотить в жизнь свою мечту, никогда не сдаваться.источник
