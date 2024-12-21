Как на своём огороде вырастить настоящий цитрусовый сад

Какие фрукты обычно выращивают на даче? Яблоки, груши, айву. Но есть и ещё один фрукт, который можно вырастить на дачном участке. Кажется, что на первый взгляд он расти в холодном климате не будет, однако это не так.







Вырастить мандарины на даче можно и даже достаточно просто. Это крайне увлекательное и полезное занятие для любого садовода.

Такой экзотический фрукт будет не просто радовать глаз, но и станет источником множества витаминов, а также полезных веществ в повседневном меню.Саженцы мандаринаДля того, чтобы успешно вырастить мандарин в не самых пригодных погодных условиях, нужно правильно выбрать его сорт. И для этого подойдут наиболее морозостойкие сорта. Они также должны хорошо адаптироваться к изменчивым погодным условиям, при этом отличаться высоким качеством плодов. Урожай и так может быть меньше, однако не пропадёт полностью.Самый лучший способ вырастить мандарин — посадить семечко. Для этого также подойдут и совсем карликовые сорта мандаринов. В первые три года с момента посадки саженец должен расти в домашних условиях, регулярно поливаться, удобряться и иметь достаточное количество освещения, а также быть защищенным от пыли, она вредна для него. Благодаря этим хорошим условиям у будущего дерева образуется сильная и крепкая корневая система, а также в будущем мощный ствол.Мандариновые косточкиВ последний год, перед тем как саженец будет посажен на участке, он должен пройти процесс «закаливания». Как это происходит? В теплые времена года его выставляют в кадке на балкон, где температура должна быть не ниже десяти градусов, и оставляют там на некоторое время. В остальные же дни он должен находиться рядом с открытой форточкой. Это длится до наступления уже сильных морозов. Все эти манипуляции могут нанести вред растению, и саженец погибнет, потому нужно очень внимательно следить за его состоянием в период закаливания.Если появятся увядающие листья, либо они начнут терять яркость, это будет первым свидетельством переохлаждения. А если закаливание пройдёт успешно, то можно будет увидеть яркие листья с чёткой структурой. Все места должны быть прохладные, но не холодные, это завершающий этап закаливания саженца.Такой саженец готов к посадкеДля мандаринов лучше подходят солнечные участки, потому нужно подобрать для деревца место, где солнечного света будет максимально много. Также место, где будет расти дерево, должно быть хорошо защищено от ветров и особенно с северной стороны. Избыточная влажность для мандарина также вредна. А почва, в которой ему предстоит расти, должна обладать легкостью и быть хорошо дренированной и слегка кислой. Для тяжелой почвы лучше добавить песок и компост, чтобы улучшить её структуру.Траншейный метод для высадки подходит лучше всего, его рекомендуют использовать опытные садоводы. Для этого нужно вырыть траншею глубиной до метра и шириной до полутора метров. А на её дно уложить очень плодородную почву, которая будет обогащена азотными и калийными удобрениями. По итогу она должна быть на высоте до трёхсот миллиметров.Сажать нужно в траншеюСажать дерево лучше всего весной и только тогда, когда полностью будет исключена угроза заморозков. Но делать это только в том случае, если почва уже достаточно прогрелась и температура воздуха стабильно держится в теплом диапазоне. Наиболее благоприятный для посадки месяц — это май и даже его конец. В подготовленные заранее траншеи нужно осторожно высадить дерево из горшка.И при этом желательно обратить особое внимание на корневую систему. Даже немного поврежденные корни стоит немедленно удалить, а после обработать так называемым «грязевым бинтом». Сделать его просто: нужно на чистую марлю нанести землю из горшка, в котором было дерево, и также обильно смочить всё это водой. Затем уже обработать поврежденный корешок, обернув таким бинтом в два оборота.Корни мандаринаВсю яму дополнительно можно заполнить не только плодородной землёй, которая является залогом успешного выращивания дерева, но и перегноем с песком. Дополнительно можно добавить навоз и на каждый его литр по трети стакана золы для большей эффективности. Если саженцев будет несколько, то расстояние между ними должно составлять не менее трёх метров, чтобы деревьям было место для роста.Лучше всего сделать две траншеи с интервалом не менее четырёх метров друг от друга, их стенки обязательно следует укрепить деревянными досками, потому что глубина у них достаточно большая. Всё это — основа для будущего двускатного каркаса, который будет установлен на поверхности траншей. Он должен быть высотой не менее метра, на него будет натягиваться плёнка и другой материал для укрытия.Фруктовые деревьяУ такого каркаса обязательно должен быть вход для осуществления ухода за мандарином в условиях сурового климата. Укрывной материал с плёнкой необходимы, чтобы поддерживать оптимальную температуру и предотвратить избыточное увлажнение, это тоже важно. Вырытые траншеи должны окружать системы дополнительных водоотводных канав.Мандаринам необходим постоянный полив, особенно когда происходит цветение и формирование плодов. И делать это лучше теплой, а также максимально чистой водой. Но при этом важно избегать и застоя излишней воды, чтобы не было гниения корней. Осуществлять его лучше не более восьми раз в месяц, хотя это, конечно, зависит и от влажности почвы. А вот листья опрыскивать нужно чаще, не менее двух раз в неделю. С середины осени до апреля месяца растение поливать не нужно совсем.Чтобы дерево не поломалось, можно соорудить специальный шпагат, который поможет ему расти прямо. Обвязать им дерево посредине ствола и прикрепить к каркасу. Нужно быть крайне осторожным, потому что даже самое незначительно повреждение коры может привести к преждевременной гибели молодого растения.На зиму их нужно будет укрытьПодсыпать удобрения также лучше по весне либо осенью. И лучше не отказываться от разнообразных минеральных добавок, калия и магния. Они будут способствовать образованию плодов. Крону тоже нужно формировать, срезая старые или поврежденные ветви. А молодые побеги лучше обрезать сразу и не давать им достичь каркаса, оставляя при этом самые сильные ветви. Делать это лучше также весной.Мандарин, конечно же, теплолюбив, и температурный режим в траншее для него должен быть соответсвующий, на постоянной основе. Когда температура на улице достигает более двадцати двух градусов, то плёнку и иной укрывной материал можно снять.А вот когда температура на улице становится ниже пятнадцати градусов, либо она очень пасмурная, совсем нет солнца, то снова стоит накрывать молодой саженец укрывным материалом и плёнкой.УрожайСобирать мандарины нужно при достижении ими зрелости, когда они уже имеют ярко-оранжевый цвет, но ещё достаточно упругие. Снимать плоды необходимо вручную и лучше прямо с частью веточки. Лучше всего это делать в ноябре и декабре. А дальше отправлять дерево на зимовку. Лучше всего мандарин переносит холода под укрытием: ствол и крона должны быть обёрнуты в ветошь, поверх неё лапник и снова ветошь. Вокруг ствола лучше вырыть траншею в земле сантиметров двадцать и положить в неё смесь навоза с перегноем. Затем нужно сделать дополнительный каркас вокруг дерева и накрыть его мешковиной, а поверх неё выложить деревянные щиты. Такую конструкцию будет необходимо время от времени проветривать, особенно в период оттепелей. Но, также важно не застудить дерево.Всё не так сложно, как кажется