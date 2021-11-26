Не спешите выбрасывать старую лейку для душа — опробуйте эти идеи + мастер класс!

Как вы думаете, что можно придумать из старой лейки? Есть мастера, которые, казалось бы, делают невозможное — из бросового и нерабочего материала создают новое и потрясающее. Эта идея именно такая! Попробуйте повторить её — возможно, результат вас приятно удивит.
Первым делом лейку следует раскрутить и снять резинку, а также хорошенько помыть её внутри.
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В пластике сделать два отверстия: поменьше и побольше.
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Закрепить его у основания лейки.
Продеть шнур внутрь.
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Закрепить механизм для лампы.
Обрезать лишний провод.
Установить светодиодную лампу.
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Закрепить её внутри горячим клеем.
Собрать обратно лейку. Работа окончена! Получилась такая необычная настольная лампа своими руками:
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Подробнее о процессе переделки смотрите в подробном видео ниже:
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Сохраните, чтобы не потерять
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