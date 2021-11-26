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Не спешите выбрасывать старую лейку для душа — опробуйте эти идеи + мастер класс!

Не спешите выбрасывать старую лейку для душа — опробуйте эти идеи + мастер класс!

 

Как вы думаете, что можно придумать из старой лейки? Есть мастера, которые, казалось бы, делают невозможное — из бросового и нерабочего материала создают новое и потрясающее. Эта идея именно такая! Попробуйте повторить её — возможно, результат вас приятно удивит.

Не спешите выбрасывать старую лейку для душа — опробуйте эти идеи + мастер класс!

Первым делом лейку следует раскрутить и снять резинку, а также хорошенько помыть её внутри.

 

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Не спешите выбрасывать старую лейку для душа — опробуйте эти идеи + мастер класс!

В пластике сделать два отверстия: поменьше и побольше.

Не спешите выбрасывать старую лейку для душа — опробуйте эти идеи + мастер класс!

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Закрепить его у основания лейки.

Не спешите выбрасывать старую лейку для душа — опробуйте эти идеи + мастер класс!

Продеть шнур внутрь.

Не спешите выбрасывать старую лейку для душа — опробуйте эти идеи + мастер класс!

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Закрепить механизм для лампы.

Не спешите выбрасывать старую лейку для душа — опробуйте эти идеи + мастер класс!

Обрезать лишний провод.

Не спешите выбрасывать старую лейку для душа — опробуйте эти идеи + мастер класс!

Установить светодиодную лампу.

Не спешите выбрасывать старую лейку для душа — опробуйте эти идеи + мастер класс!

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Закрепить её внутри горячим клеем.

Не спешите выбрасывать старую лейку для душа — опробуйте эти идеи + мастер класс!

Собрать обратно лейку. Работа окончена! Получилась такая необычная настольная лампа своими руками:

Не спешите выбрасывать старую лейку для душа — опробуйте эти идеи + мастер класс!

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Не спешите выбрасывать старую лейку для душа — опробуйте эти идеи + мастер класс!

Подробнее о процессе переделки смотрите в подробном видео ниже:

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Сохраните, чтобы не потерять

Как вы думаете, что можно придумать из старой лейки? Есть мастера, которые, казалось бы, делают невозможное — из бросового и нерабочего материала создают новое и потрясающее. Эта идея именно такая! Попробуйте повторить её — возможно, результат вас приятно удивит

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