Не спешите выбрасывать старую лейку для душа — опробуйте эти идеи + мастер класс!

Как вы думаете, что можно придумать из старой лейки? Есть мастера, которые, казалось бы, делают невозможное — из бросового и нерабочего материала создают новое и потрясающее. Эта идея именно такая! Попробуйте повторить её — возможно, результат вас приятно удивит.

Первым делом лейку следует раскрутить и снять резинку, а также хорошенько помыть её внутри.

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В пластике сделать два отверстия: поменьше и побольше.

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Закрепить его у основания лейки.

Продеть шнур внутрь.

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Закрепить механизм для лампы.

Обрезать лишний провод.

Установить светодиодную лампу.

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Закрепить её внутри горячим клеем.

Собрать обратно лейку. Работа окончена! Получилась такая необычная настольная лампа своими руками:

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Подробнее о процессе переделки смотрите в подробном видео ниже:

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Сохраните, чтобы не потерять

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