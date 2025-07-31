Почему электросварщика-водолаза не бьет током в воде

Приходилось ли когда-нибудь задумываться над вопросом о том, как осуществляется электросварка под водой? Если поинтересоваться данным вопросом, то первое, что большинству граждан попадается под руку, – это многочисленные фотографии сварщиков-водолазов, работающих с искрящим электродом прямо в воде.
Почему не бьет током? |Фото: ru.pinterest.com.
Подводная сварка может осуществляться одним из двух способов. Первый способ – сухая сварка. В этом случае в воду помещается гиперболическая камера. Из нее откачивается всякая вода. По вентиляции из камеры удаляется загрязненный сваркой воздух и подается чистый. В гиперболической камере рабочие могут выполнять свои обязанности практически также, как на поверхности земли.
На самом деле все просто. |Фото: vodolaz64.ru.
Второй способ – влажная сварка. Собственно, именно он нас и интересует. В этом случае сварочные работы осуществляются прямо под водой с «голым» электродом. Почему же сварщика не бьет током прямо через воду? На самом деле все достаточно просто. Ответ заключается в трех важных деталях, которые составляют технику безопасности мокрой сварки.
Костюм, напряжение, положение тела. |Фото: mavink.com.
Первый момент: при подводной сварке обязательно используется небольшое напряжение. Относительно безопасными считаются показатели не более 30-35 Вольт. Такое напряжение не является достаточно сильным для того, чтобы убить или покалечить человека, соблюдающего второй важный момент.
Главное соблюдать ТБ. ¦Фото: водолазный.рф.
Наконец, есть еще один важный третий момент: правильное положение тела в воде. Человек, работающий под водой, ни в коем случае не должен попадать в пространство между держателем электрода и заземленными частями той конструкции, которую он варит. Если все три перечисленных условиях соблюдаются, то ток никогда не пойдет через водолаза, а устремится в воду вокруг минуя тело человека!
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