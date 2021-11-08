Советская «легковушка» весом 28 тонн и мотором от танка, на которой играючи таскали авиалайнеры

Первые советские авиалайнеры перемещали по аэродрому тяжелые тягачи МАЗ-535. | Фото: pikabu.ru.

Аэродромный тягач МАЗ-541 получился настолько большим, что для его управления требовалось сразу два водителя. | Фото: autowp.ru.

Машина получилась очень широкой – целых 3,4 метра. | Фото: pikabu.ru.

МАЗ-541 по размерам был практически как грузовики 1950-х годов. | Фото: cars.photo.

Сцепное устройство автомобиля-тягача МАЗ-541. | Фото: autowp.ru.

МАЗ-541 и сверхзвуковой авиалайнер Ту-144 в аэропорту Шереметьево. | Фото: autowp.ru.

Масштабная модель аэродромного тягача МАЗ-541. | Фото: meshok.net.