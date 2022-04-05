Дельфийский оракул: как люди доверяли свои судьбы предсказателям

Дельфийский оракул.
Люди в Древней Греции считали, что их жизнь предначертана заранее. Однако каждому хотелось узнать, что их ждет в будущем. За ответом греки отправлялись к оракулам. На протяжении несколько сотен лет глас этих прорицателей был решающим во всем, начиная от бытовых неурядиц и заканчивая вопросами градостроительства и развязывания войн.
Аполлон играет на лире. I век н. э. | Фото: allday.com.
Оракулом в древности называли ясновидящего или же предсказания, произнесенные им. Самым известным в Древней Греции был Дельфийский оракул в храме Аполлона. Там служили пифии-прорицательницы. Поначалу пифиями назначали девственниц, но после скандала с соблазнением одной из них посетителем, юных жриц заменили на зрелых женщин, дабы не портить репутацию.
Дельфийская пифия. Джон Кольер, 1891 год. | Фото: archaeology.wiki.
Пифия заблаговременно готовилась к предсказаниям: три дня соблюдала пост, совершала омовение в источнике и облачалась в дорогую одежду. Жрица усаживалась на огромный золотой треножник, установленный над разломом в земле, откуда шел пар, окружавший женщину плотной дымкой.
Дельфийский оракул. Изображение на вазе. | Фото: allday.com.
В дополнение к пару, выходившему из недр земли, вокруг пифии зажигались благовония. Та, овеянная дурманом, впадала в экстаз и начинала вещать. Предсказания пифии больше напоминали несвязное бормотание, которое потом расшифровывали жрецы. «Не обжигай сосудов в печи» означало «не сжигать людей в башне». «Найдешь своего коня» - посетителя, услышавшего это предсказание, смерть настигла в городке под названием Иппос (в переводе «Конь»).
Удивляло, с какой точностью оракулы предсказывали исход грядущих политических событий. Современные скептики высказываются в пользу того, что у провидцев была обширная сеть информаторов, которые следили за политической обстановкой в стране.
Дельфийский оракул. | Фото: allday.com.
Александр просит совета у оракула бога Аполлона. | Фото: allday.com.
Но как быть с теми людьми, которые приходили к оракулам с насущными вопросами. До наших дней дошло более 500 записанных пророчеств, и большинство из них были невероятно точными. Однажды Александр Македонский отправился к оракулу за пророчеством. Ему пришлось ждать очень долго. Когда же подошла его очередь, пифия отказалась принимать его, т. к. месяц не подходил для предсказаний. Тогда завоеватель уничтожил всех охранников, стащил с треножника жрицу за волосы и потянул к выходу, пока та не воскликнула: «Отпусти меня, те непобедим!» И удовлетворенный Александр покинул храм мирно.
Развалины храма бога Аполлона в Дельфах. | Фото:allday.com.
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