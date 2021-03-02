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Как сделать нежную закуску из куриных желудочков, добавив пару ложек соды


Как сделать нежную закуску из куриных желудочков, добавив пару ложек соды

Для того, чтобы приготовить вкуснейшую закуску, вовсе не обязательно прилагать исключительно много сил и времени для ее создания. На самом деле существует достаточно много более, чем простых рецептов. Каждый из них позволит получить весьма неплохую закуску из вещей настолько доступных, что становится даже как-то не по себе. Итак, посмотрим на один такой рецепт.

Даем мясу настояться. /Фото: youtube.com.

Даем мясу настояться. /Фото: youtube.com.

 

Итак, для того чтобы приготовить вкуснейшую и в тоже время очень сытную закуску, понадобится почти ничего. Минимум затрат – максимум эффекта. Для работы по данной формуле необходимо иметь под рукой куриные желудки – 600 грамм, соду – 3 столовые ложки, сельдерей – 150 грамм, лавровый лист, перец, соль, луковицу. Можно также добавить в закуску маринованные огурцы, оливки и до 20 грамм желатина.
Готовим бульон. /Фото: youtube.com.

Готовим бульон. /Фото: youtube.com.

 

Помним о том, что куриные желудки – это достаточно жесткое мясо. Поэтому первым делом засыпаем их содой и заливаем водой, после чего даем постоять примерно 30 минут. После этого перекладываем их в кастрюлю побольше, кладем к ним овощи и оправляем на плиту вариться еще 40 минут. Берем стакан бульона и засыпаем в него желатин, чтобы он набух. Желудочки же мелко нарезаем.

Шинкуем мясо. /Фото: youtube.com.

Шинкуем мясо. /Фото: youtube.com.

 

Берем формы для выпекания кексов. В них кладем овощи и прочие элементы будущей начинки. Бульон с желатином выливается в миску с желудочками. Как только он хорошенько настоится, берем мясо и выкладываем его в формы. Заливаем все бульоном, даем застыть, отправив в холодильник минимум на час.
Остается только залить бульоном. /Фото: youtube.com.

Остается только залить бульоном. /Фото: youtube.com.

 

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Как сделать нежную закуску из куриных желудочков, добавив пару ложек соды

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Как сделать нежную закуску из куриных желудочков, добавив пару ложек содыПодписаться на мой Instagram
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