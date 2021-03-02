Как сделать нежную закуску из куриных желудочков, добавив пару ложек соды

Для того, чтобы приготовить вкуснейшую закуску, вовсе не обязательно прилагать исключительно много сил и времени для ее создания. На самом деле существует достаточно много более, чем простых рецептов. Каждый из них позволит получить весьма неплохую закуску из вещей настолько доступных, что становится даже как-то не по себе. Итак, посмотрим на один такой рецепт.
Даем мясу настояться. /Фото: youtube.com.
Итак, для того чтобы приготовить вкуснейшую и в тоже время очень сытную закуску, понадобится почти ничего. Минимум затрат – максимум эффекта. Для работы по данной формуле необходимо иметь под рукой куриные желудки – 600 грамм, соду – 3 столовые ложки, сельдерей – 150 грамм, лавровый лист, перец, соль, луковицу. Можно также добавить в закуску маринованные огурцы, оливки и до 20 грамм желатина.
Готовим бульон. /Фото: youtube.com.
Помним о том, что куриные желудки – это достаточно жесткое мясо. Поэтому первым делом засыпаем их содой и заливаем водой, после чего даем постоять примерно 30 минут. После этого перекладываем их в кастрюлю побольше, кладем к ним овощи и оправляем на плиту вариться еще 40 минут. Берем стакан бульона и засыпаем в него желатин, чтобы он набух. Желудочки же мелко нарезаем.
Шинкуем мясо. /Фото: youtube.com.
Берем формы для выпекания кексов. В них кладем овощи и прочие элементы будущей начинки. Бульон с желатином выливается в миску с желудочками. Как только он хорошенько настоится, берем мясо и выкладываем его в формы. Заливаем все бульоном, даем застыть, отправив в холодильник минимум на час.
Остается только залить бульоном. /Фото: youtube.com.
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