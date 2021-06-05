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Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

10 пар снимков одних и тех же мест с одного и того же ракурса. Все они сделаны в сирийском городе Алеппо (одном из древнейших в мире, признанном объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО) но в разное время – до войны и после того, как на город были сброшены тонны бомб, погибли тысячи людей, а ещё сотни тысяч были вынуждены искать спасения на чужбине. Эти снимки свидетельствуют о крупнейшей в истории гуманитарной катастрофе.

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас


Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

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