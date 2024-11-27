Александр Македонский не смог покорить этот город, но теперь ему угрожает камнеядный лишайник

В VI веке до нашей эры на территории современного Ирана был основан великий город Персеполис. Дарий I Великий, «царь царей», сделал его столицей державы Ахеменидов, одной из самых могущественных империй в истории. В архитектуре Персеполя, словно в собранном из осколков зеркале, должны были отражаться традиции всех подчиненных государств.
Древнее Экспо́: зачем строили Персеполь?
Персеполь, или город персов. Внутри мощной крепости на огромных размеров террасе расположился царский дворец. Он был построен лучшими архитекторами и ремесленниками со всех концов великой Первой Персидской империи. В этой постройке, не имеющей себе равных по замыслу, воплотилось многообразие идей, традиций и опыта представителей других культур.
Реконструкция Ападана. Автор реконструкции - Шарль Шипье / Фото: fr.wikipedia.org
Большая ападана Дария – сердце комплекса. Она представляет собой гигантских размеров колонный зал, окруженный внушительными двойными портиками и монументальными башнями. Это помещение, напоминающее греческий храм, использовалось для торжественных приемов гостей, а потому должно было подчеркивать величество и силу царя.
Настоящим шедевром зала для аудиенций являются колонны. Хотя немногие из них сохранилось, благодаря усердной работе археологов мы можем представить себе, какой эффект они производили на посетителей тысячелетия назад. Высокие и стройные, колонны организовывали внутреннее пространство зала, делая его торжественным и просторным. Солнечные лучи, проникавшие через проемы перекрытия, создавали сложную светотеневую игру, преломлялись о каннелюры, или желобки на стволах.
Ападана Дария I. Современное состояние / Фото: en.wikipedia.org
Колонны покоятся на заменяющих базы небольших подушках, которые делают их силуэт более выразительным и подчеркивают назначение этой монументальной конструкции. Но самое интересное скрывается под потолком: это сложные по форме высокие капители. На словно не до конца распустившемся бутоне причудливого цветка опирается небольшой постамент с двойными волютами-завитками. На них покоятся колоссальные фигуры быков.
Попасть на ападану можно по большим лестницам, сплошь украшенным многоярусными рельефами с зубчатыми парапетами. Хотя сама держава прекратила своё существования сотни лет назад, перед тронным залом Дария до сих пор стоят бесконечные шествия данников из различных племен, подчиненных им. Эти изображения, а также рельефы воинов, до сих пор охраняющих дворец своего царя, настолько детализированы, что исследователям не составило труда определить этнические особенности этих народов. Фигуры изображены в бесконечном ритмичном движении к лестнице, словно они вот-вот предстанут перед Дарием, чей рельеф также сохранился во дворце.
Символом Персеполя является изображение львов, покусывающих быков круп. Но это не сцена охоты и в ней нет жестокости: рельеф символизирует один из главных праздников зороастрийцев, день весеннего равноденствия.
Рельеф со львом и быком. Персеполь / Фото: fr.wikipedia.org
Гигантские масштабы всех построек дворцового комплекса, начиная от колоссальных пропилей, получивших название «Ворот всех стран», до Трипилона, украшенного рельефами сановников, и Стоколонного зала, охраняемого каменными быками, создавали настроение торжественности и символизировали власть и непобедимость персидской власти. Каждый входящий в этот ансамбль чувствовал себя подавленными массой и мощностью его построек, что подготовляло его к встрече со всесильным царем.
Войны, время и лишайник: что уже пережил Персеполь и с чем ему еще предстоит столкнуться?
Однако и эта, как когда-то казалось, несокрушимая сила не была вечной. В 330 году до н.э. ещё более могущественный правитель и завоеватель Александр Македонский захватил Персеполь. Решив отомстить за сожжение Акрополя и за зверское разрушение Афин ахеменидами, длившееся два года, он предал персидский город огню.
Словно напоминание о том, что всякой силе приходит конец, на окраине Персеполя расположилась гробница Дария III. Усыпальница так никогда не была завершена и со временем все больше и больше разрушалась. А сам потомок «царя царей», проиграв в битве Александру Македонскому, бежал, а затем был свергнут, пленен и убит своими собственными воинами.
Ворота всех народов. Персеполь / Фото: avtoturistu.ru
Гибель богатого и величественного Персеполиса вместе со всеми предметами искусства и быта, хранящимися в нем, является невосполнимой утратой для истории. Мы никогда не узнаем, как выглядели сгоревшие ткани, ювелирные украшения, предметы декоративно-прикладного искусства, костюмы и многое другое.
После событий конца IV века до нашей эры некогда могущественный город так никогда больше не был восстановлен.
Но нет худа без добра. В Персеполе, бывшем столицей государства, располагался также и своеобразный древний архив, хранящий множество официальных документов империи. Сотни тысяч глиняных табличек с ценнейшей информацией давно были бы уничтожены, если бы не пожар, закаливший их и позволивший им сохраниться до наших дней.
Рельефы ападана / Фото: en.wikipedia.org, Nina Boroumand
Хотя город, а точнее то, что он него осталось, долгое время был заброшен и приходил во все большее опустение, его руины привлекали путешественников с XIII века. Научное же изучение Персеполиса началось лишь в XIX столетии и продолжается до сих пор.
Город не смогли уничтожить ни пожары, устроенные Александром Македонским, ни землетрясения, ни суровые погодные условия, ни даже золотоискатели и недобросовестные археологи. Однако теперь Персеполю грозит новая опасность, обладающая не менее разрушительной силой. Речь идет про лишайники, медленно, но верно разъедающие останки древнего города. Эти микроорганизмы, которые вы могли видеть, например, на кладбищах, разъедают камни не только снаружи, но и изнутри.
Руины Персеполя / Фото: fr.wikipedia.org, Diego Delso
Причиной распространения лишайника уверенно называют индустриализацию, или деятельность человека. Увеличение некоторых химических компонентов в атмосфере благотворно влияет на их рост и распространение, выступая в качестве удобрения.
Красные и желтоватые пятна, которые видны посетителям, – это и есть лишайники. Они уже «съели» множество мелких изысканных деталей каменной резьбы и продолжают свой захват Кураторы, следящие за состоянием руин Персеполя, отмечают, что пытаются бороться с лишайником посредством химии и лазера.
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