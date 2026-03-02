2 действия, которые ликвидируют хаос в твоём доме

Японка Мари Кондо осознала свое предназначение еще в 10 лет – она решила научиться наводить порядок. И как нередко случается почему-то именно с японцами, из скучного рутинного занятия создала целое искусство с элементами праздника и религии. Метод КонМари.Наведение порядка по Кондо – огромный праздник, круто меняющий твою жизнь. После него тебе достаточно будет только по вечерам легко раскладывать вещи по местам. Уборка по методу КонМари состоит из двух стадий. В первую очередь, необходимо полностью избавиться от хлама. А во вторую, организовать хранение оставшихся вещей.И пока ты не выполнишь первую задачу, за вторую не стоит и браться, иначе так и будешь перетаскивать хаос из одной комнаты в другую. Кондо не верит в то, что “лягушку надо есть по частям”. Нет, одним махом – весь хлам побивахом. Конечно, к такому серьезному дню нужно подготовиться. И лучше, чтобы родственники тебя не отвлекали (своими воплями ужаса).Порядок расхламления следующий: одежда, книги, документы и бумаги, все остальное, сувениры и памятные вещи. Чтобы разобрать одежду, нужно собрать ее всю, из всех комнат, ящиков и шкафов в большую кучу. Теперь берешь каждую вещь в руки и прислушиваешься к себе: что ты чувствуешь?Эта вещь тебя радует, успокаивает, она приятна и удобна? Или она раздражает, вызывает неприятные воспоминания, недовольство собой или обиду на того, кто ее подарил? Долой вещи, пониженные до статуса “домашних”. Ты вправе и дома одеваться в красивые и удобные вещи, а не поношенные и неотстирывающиеся.Главное, определиться с тем, что ты оставишь. По мнению Кондо, дом должен быть наполнен только любимыми вещами. Когда выберешь такой минимум, все остальное – по мешкам и вон. Разумеется, ты не обязана выкидывать вещи на помойку, их можно продать или отдать. Главное, не припрятывать в шкафах на случай, а вдруг бесящая кофточка однажды станет любимой. Для очистки совести поблагодари каждую вещь на прощанье за выполненную ею работу.С книгами принцип тот же. Выгребай все из шкафов. Погладить обложки, подержи книги в руках, “разбуди” их. А теперь выбирай самые любимые и их ставь обратно. Все остальные заслуживают шанса встретить другую хозяйку.Документы – это всевозможные инструкции к бытовой технике (которые и так есть в интернете), вырезки с рецептами (то же самое), старые счета и тому подобное. Почти ничего, кроме, конечно, всяких там официальных бумаг, не стоит держать дома.Затем разбирается бытовая техника, посуда, косметические принадлежности, даже мебель (к этому моменту кое-какие тумбочки могут уже оказаться не нужны). Последними оценке подвергаются сувениры и подарки. Свою работу – принести тебе радость – они уже выполнили. Ты не обязана в качестве благодарности превращаться в вечного музейного сторожа. Поэтому и оставляй только то, без чего не захочешь жить.Теперь, когда в квартире образовалась звенящая и пугающая пустота, необходимо навести порядок. Каждой вещи должно найтись свое место! Бездомные предметы приводят к новым завалам. Для начала разложи все по категориям. Книги к книгам, постельное белье к белью, химия к химии. Затем расставь все так, чтобы легко брать нужное. Мэри даже против традиции убирать сезонные вещи на антресоли, пусть будут под рукой.После расчистки тебе не потребуются никакие специальные органайзеры, вакуумные мешки и иные приспособления для хранения, кроме тех, что и так есть в доме. Кондо против траты денег на все эти хламосборники.Мари также враг всевозможных стопочек. Всю одежду (кроме той, что должна висеть на плечиках) она, например, складывает квадратиками в аккуратные рядочки в выдвижные ящики. По цветам, если вещей много. Причем квадратики делаются устойчивыми. Вынешь одну вещь, а остальные не перепутаются.Мари не оставляет вещей на полу, убирает все с бортиков ванной или раковины на кухне. Посмотри медитативное видео, в котором Мари аккуратно раскладывает белье. Возможно, тебе захочется провести дома эксперимент по ее методу.