2 действия, которые ликвидируют хаос в твоём доме

Японка Мари Кондо осознала свое предназначение еще в 10 лет – она решила научиться наводить порядок. И как нередко случается почему-то именно с японцами, из скучного рутинного занятия создала целое искусство с элементами праздника и религии. Метод КонМари.
Наведение порядка по Кондо – огромный праздник, круто меняющий твою жизнь. После него тебе достаточно будет только по вечерам легко раскладывать вещи по местам. Уборка по методу КонМари состоит из двух стадий. В первую очередь, необходимо полностью избавиться от хлама. А во вторую, организовать хранение оставшихся вещей.
И пока ты не выполнишь первую задачу, за вторую не стоит и браться, иначе так и будешь перетаскивать хаос из одной комнаты в другую. Кондо не верит в то, что “лягушку надо есть по частям”. Нет, одним махом – весь хлам побивахом. Конечно, к такому серьезному дню нужно подготовиться. И лучше, чтобы родственники тебя не отвлекали (своими воплями ужаса).
Уничтожаем хаосПорядок расхламления следующий: одежда, книги, документы и бумаги, все остальное, сувениры и памятные вещи. Чтобы разобрать одежду, нужно собрать ее всю, из всех комнат, ящиков и шкафов в большую кучу. Теперь берешь каждую вещь в руки и прислушиваешься к себе: что ты чувствуешь?
Эта вещь тебя радует, успокаивает, она приятна и удобна? Или она раздражает, вызывает неприятные воспоминания, недовольство собой или обиду на того, кто ее подарил? Долой вещи, пониженные до статуса “домашних”. Ты вправе и дома одеваться в красивые и удобные вещи, а не поношенные и неотстирывающиеся.
Главное, определиться с тем, что ты оставишь. По мнению Кондо, дом должен быть наполнен только любимыми вещами. Когда выберешь такой минимум, все остальное – по мешкам и вон. Разумеется, ты не обязана выкидывать вещи на помойку, их можно продать или отдать. Главное, не припрятывать в шкафах на случай, а вдруг бесящая кофточка однажды станет любимой. Для очистки совести поблагодари каждую вещь на прощанье за выполненную ею работу.
С книгами принцип тот же. Выгребай все из шкафов. Погладить обложки, подержи книги в руках, “разбуди” их. А теперь выбирай самые любимые и их ставь обратно. Все остальные заслуживают шанса встретить другую хозяйку.
Документы – это всевозможные инструкции к бытовой технике (которые и так есть в интернете), вырезки с рецептами (то же самое), старые счета и тому подобное. Почти ничего, кроме, конечно, всяких там официальных бумаг, не стоит держать дома.
Затем разбирается бытовая техника, посуда, косметические принадлежности, даже мебель (к этому моменту кое-какие тумбочки могут уже оказаться не нужны). Последними оценке подвергаются сувениры и подарки. Свою работу – принести тебе радость – они уже выполнили. Ты не обязана в качестве благодарности превращаться в вечного музейного сторожа. Поэтому и оставляй только то, без чего не захочешь жить.
Организуем порядокТеперь, когда в квартире образовалась звенящая и пугающая пустота, необходимо навести порядок. Каждой вещи должно найтись свое место! Бездомные предметы приводят к новым завалам. Для начала разложи все по категориям. Книги к книгам, постельное белье к белью, химия к химии. Затем расставь все так, чтобы легко брать нужное. Мэри даже против традиции убирать сезонные вещи на антресоли, пусть будут под рукой.
После расчистки тебе не потребуются никакие специальные органайзеры, вакуумные мешки и иные приспособления для хранения, кроме тех, что и так есть в доме. Кондо против траты денег на все эти хламосборники.
Мари также враг всевозможных стопочек. Всю одежду (кроме той, что должна висеть на плечиках) она, например, складывает квадратиками в аккуратные рядочки в выдвижные ящики. По цветам, если вещей много. Причем квадратики делаются устойчивыми. Вынешь одну вещь, а остальные не перепутаются.
Мари не оставляет вещей на полу, убирает все с бортиков ванной или раковины на кухне. Посмотри медитативное видео, в котором Мари аккуратно раскладывает белье. Возможно, тебе захочется провести дома эксперимент по ее методу.
Свежие комментарии