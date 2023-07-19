8 признаков того, что человека нужно спасать от депрессии

Уныние, хандра, сплин...

1. Поведение обманчиво

Люди могут не выглядеть «подавленными».

2. Хроническая усталость

Нервное истощение.

...встань и иди!

3. Раздражительность

Необычно высокий уровень раздражительности.

4. Трудности с коммуникацией

Трудности со взаимной привязанностью и беспокойство.

Выход из депрессии проще, чем вы думали!

5. Отказ от любимых занятий

Отказ от любимых занятий - признак депрессии.

6. Аппетит

Ненормальные привычки в еде.

7. Больше внимания

Депрессивный человек требует больше внимания.

8. «Хорошие дни»

Плохие дни, и дни «получше». Уйду в себя я от себя...

Верю, Мастер.