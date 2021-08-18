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Армейский юмор времён Первой мировой: ретрофотошоп на фотографиях 1912-1945 годов


Германия, Мюнхен, 1933 год.

Германия, Мюнхен, 1933 год.

Уже в конце XIX века в фотостудиях использовали в качестве реквизита фанерные или нарисованные самолёты, воздушные шары, поезда и автомобили. С началом Первой мировой подобная атрибутика стало пользоваться огромной популярностью. Военнослужащие обязательно старались сделать такое фото, чтобы отправить его домой. В этом обзоре фотографии, которые были сделаны с начала Первой мировой и до конца Второй мировой.

1. Германия, Нойхаммер


Армейский юмор времён Первой мировой: ретрофотошоп на фотографиях 1912-1945 годов

«Полёт из военного лагеря Нойхаммер».

 

2. Полёт примитивного бомбардировщика


Армейский юмор времён Первой мировой: ретрофотошоп на фотографиях 1912-1945 годов

«Путешествие из Эльзенборна в Париж».

 

3. Потеря пассажира


Военный полигон в Эльзенборне в Германии.

Военный полигон в Эльзенборне в Германии.

 

4. Германия, 1913 год


Армейский юмор времён Первой мировой: ретрофотошоп на фотографиях 1912-1945 годов

«Ура. До увольнения в запас осталось ещё 22 дня».

 

5. Полёт на ракете


Полёт над Мюнстером.

Полёт над Мюнстером.

 

6. Фотография Пола Ридигера


Полёт над военным полигон в Нойхаммер-ам-Квайс.

Полёт над военным полигон в Нойхаммер-ам-Квайс.

 

7. Картонный автомобиль


Германия, Нойхаммер, 1913 год.

Германия, Нойхаммер, 1913 год.

 

8. Фотография Пола Хёфера


Армейский юмор времён Первой мировой: ретрофотошоп на фотографиях 1912-1945 годов

«Далёкое путешествие из Дёберица».

 

9. С громом и молнией


Армейский юмор времён Первой мировой: ретрофотошоп на фотографиях 1912-1945 годов

«Путешествие из пустыни Дёбериц».

 

10. В районе Тельтова-Флеминга


Армейский юмор времён Первой мировой: ретрофотошоп на фотографиях 1912-1945 годов

«Путешествие из Йютербога».

 

11. С кружками пива


Армейский юмор времён Первой мировой: ретрофотошоп на фотографиях 1912-1945 годов

«Тренировочный полёт на территории военного тренировочного лагеря в Дармштадте».

 

12. Ночь перед Рождеством


Счастливого Нового года.

Счастливого Нового года.

 

13. Попутка


Армейский юмор времён Первой мировой: ретрофотошоп на фотографиях 1912-1945 годов

«Бегство из военной базы в Мюнстере».

 

14. Германия, 1915 год


Военный лагерь в Мюнстере.

Военный лагерь в Мюнстере.

 

15. Необычный шарж


Немецкие солдаты путешествуют на искусственном пасхальном яйце.

Немецкие солдаты путешествуют на искусственном пасхальном яйце.

 

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Армейский юмор времён Первой мировой: ретрофотошоп на фотографиях 1912-1945 годов

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Армейский юмор времён Первой мировой: ретрофотошоп на фотографиях 1912-1945 годовПодписаться на мой Instagram
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