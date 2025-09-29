Самое эффективное средство от комаров

Приобрести в настоящее время средство от комаров и мошки не составит никакого труда. В любой попутной аптеке их имеется огромное и разнообразное количество. Но иногда бывает так, что это самое средство в нужный момент неожиданно закончится или потеряется.
Если вы в городе, или другом населённом пункте, где есть магазины и аптеки, то конечно, можно просто пойти и купить требуемое, но если вы уже далеко от цивилизации, впечатления от отдыха могут быть испорчены назойливыми комарами и мошкой.
Понадобится
Консервная банка с крышкой.
Консервная банка без крышки (чуть меньшего диаметра).
Берёзовая кора.
Спирт, или спиртосодержащая жидкость (не менее 40 градусов).
Спички и хворост для небольшого костерка.
Баночка или небольшая бутылочка для готового средства.
Готовим эффективное средство от комаров
Для начала необходимо насобирать берёзовой коры. Не стоит сразу бросаться обдирать ближайшие берёзы: вполне сгодится кора от палых или лежащих на земле деревьев. Она даже ещё лучше, чем свежая – в ней большее содержание дёгтя. Именно берёзовый дёготь и будет основой для средства. Чтоб выгнать дёготь из коры, необходимо нарвать её полосками, в ширину консервной банки с крышкой.
С поисками консервных банок, думаю, проблемы не возникнут!
И так; рвём кору на полоски в ширину банки и сматываем эти полоски рулеткой, как можно плотнее.
Теперь берём вторую банку. Измеряем веткой её высоту и роем в земле углубление, равное высоте второй, пустой банке. Тут есть одна тонкость; необходимо, чтоб банка, находящаяся в земле, была чуть меньшего калибра, чем банка с корой. Теперь устанавливаем пустую банку в яму, засыпаем землёй края вокруг банки так, чтоб её края были вровень с землёй.
Далее, у банки с корой проделываем в дне небольшое отверстие. Гвоздём или ножом.
Устанавливаем эту банку, на банку вкопанную в землю так, чтоб отверстие верхней банки с корой попадало в нижнюю банку.
Теперь накрываем крышкой верхнюю банку, обкладываем её хворостом или дровами и поджигаем.
По мере прогорания, подкидываем в костёр. Необходимо поддерживать огонь в течении получаса. Костёр не должен быть слишком большим и мощным. Главное, чтоб пламя и угли полностью охватывали верхнюю банку.
Таким образом мы выгоняем дёготь из бересты. В результате, через полчаса, мы получим некоторое количество дёгтя.
С двухсотграммовой банки, набитой корой, получится примерно 40-50 мл. дёгтя. Теперь льём в приготовленную бутылочку получившийся дёготь, туда же льём спирт или спиртосодержащую жидкость.
Пропорциями 1 к 2. То есть – на одну долю дёгтя добавляем две доли спирта или водки. Тщательно взбалтываем. Все, средство готово.
Смочите им ватку или тряпочку, нанесите на открытые участки кожи и оно прекрасно защитит Вас от всех видов кровососущих насекомых – комаров, мошки, оводов и клещей. Так же, оно абсолютно безвредно для любой кожи. Ну а тёмный цвет средства пусть никого не пугает: при нанесении на кожу его абсолютно не видно. Кроме того – оно отлично смывается теплой водой с мылом.
