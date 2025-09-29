С нами не соску...
Самое эффективное средство от комаров

Приобрести в настоящее время средство от комаров и мошки не составит никакого труда. В любой попутной аптеке их имеется огромное и разнообразное количество. Но иногда бывает так, что это самое средство в нужный момент неожиданно закончится или потеряется.

Самое эффективное средство от комаров

Если вы в городе, или другом населённом пункте, где есть магазины и аптеки, то конечно, можно просто пойти и купить требуемое, но если вы уже далеко от цивилизации, впечатления от отдыха могут быть испорчены назойливыми комарами и мошкой.

Если вдруг Вы оказались в похожей ситуации, то можно изготовить средство от комаров самостоятельно. Средство замечательное, оберегает от всех видов кровососов! Причём, изготовить его можно буквально из того, что валяется на земле! Из своих компонентов понадобится только немножко спиртного. Наверняка, у каждого рыбака или туриста имеется фляжка с водкой или коньяком. Или пузырёк со спиртом в аптечке.

Понадобится

Консервная банка с крышкой.

Консервная банка без крышки (чуть меньшего диаметра).

Берёзовая кора.

Спирт, или спиртосодержащая жидкость (не менее 40 градусов).

Спички и хворост для небольшого костерка.

Баночка или небольшая бутылочка для готового средства.

Готовим эффективное средство от комаров

Для начала необходимо насобирать берёзовой коры. Не стоит сразу бросаться обдирать ближайшие берёзы: вполне сгодится кора от палых или лежащих на земле деревьев. Она даже ещё лучше, чем свежая – в ней большее содержание дёгтя. Именно берёзовый дёготь и будет основой для средства. Чтоб выгнать дёготь из коры, необходимо нарвать её полосками, в ширину консервной банки с крышкой.

Самое эффективное средство от комаров

С поисками консервных банок, думаю, проблемы не возникнут!

Самое эффективное средство от комаров

И так; рвём кору на полоски в ширину банки и сматываем эти полоски рулеткой, как можно плотнее.
Когда моток станет диаметром с консервную банку, помещаем моток в эту банку.

Самое эффективное средство от комаров

Теперь берём вторую банку. Измеряем веткой её высоту и роем в земле углубление, равное высоте второй, пустой банке. Тут есть одна тонкость; необходимо, чтоб банка, находящаяся в земле, была чуть меньшего калибра, чем банка с корой. Теперь устанавливаем пустую банку в яму, засыпаем землёй края вокруг банки так, чтоб её края были вровень с землёй.

Самое эффективное средство от комаров

Далее, у банки с корой проделываем в дне небольшое отверстие. Гвоздём или ножом.

Самое эффективное средство от комаров

Устанавливаем эту банку, на банку вкопанную в землю так, чтоб отверстие верхней банки с корой попадало в нижнюю банку.

Самое эффективное средство от комаровСамое эффективное средство от комаров

Теперь накрываем крышкой верхнюю банку, обкладываем её хворостом или дровами и поджигаем.

Самое эффективное средство от комаровСамое эффективное средство от комаров

По мере прогорания, подкидываем в костёр. Необходимо поддерживать огонь в течении получаса. Костёр не должен быть слишком большим и мощным. Главное, чтоб пламя и угли полностью охватывали верхнюю банку.

Самое эффективное средство от комаров

Таким образом мы выгоняем дёготь из бересты. В результате, через полчаса, мы получим некоторое количество дёгтя.

Самое эффективное средство от комаров

С двухсотграммовой банки, набитой корой, получится примерно 40-50 мл. дёгтя. Теперь льём в приготовленную бутылочку получившийся дёготь, туда же льём спирт или спиртосодержащую жидкость.

Самое эффективное средство от комаров

Пропорциями 1 к 2. То есть – на одну долю дёгтя добавляем две доли спирта или водки. Тщательно взбалтываем. Все, средство готово.

Самое эффективное средство от комаров

Смочите им ватку или тряпочку, нанесите на открытые участки кожи и оно прекрасно защитит Вас от всех видов кровососущих насекомых – комаров, мошки, оводов и клещей. Так же, оно абсолютно безвредно для любой кожи. Ну а тёмный цвет средства пусть никого не пугает: при нанесении на кожу его абсолютно не видно. Кроме того – оно отлично смывается теплой водой с мылом.
Ссылка на первоисточник
средство
Комары
