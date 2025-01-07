Чем можно заменить майонез в блюде, чтобы оно не напоминало калорийную бомбу

Майонез является одним из самых популярных соусов, но его калорийность порой отпугивает людей, которые сидят на диете или придерживаются правильного питания. Если вы относитесь к этой категории или просто не являетесь фанатом майонеза, предлагаем найти ему достойную альтернативу. В статье Novate.ru несколько вкусных и более легких вариантов.
Рецепт 1: Соус из фасоли
Густоту соуса из фасоли можно регулировать. / Фото: cookingmir.ru
Традиционное блюдо из фасоли, которое подают к овощной нарезке или тарелке снеков – это дип. Однако мы предлагаем немного поэкспериментировать и приготовить полноценную заправку, которая отлично сочетается с салатами, грибными и мясными блюдами. Для рецепта подойдут как свежие бобовые, так и консервированные. Если хотите, чтобы соус был похож на майонез, выбирайте белую фасоль.
Возьмите 100 граммов фасоли, 150 миллилитров растительного масла, две столовых ложки винного уксуса, четыре столовых ложки минеральной воды с газом, одну чайную ложку горчицы, щепотку соли и сахара.
Обратите внимание, что этот соус нуждается в подготовке, потому что фасоль следует замочить на ночь. Утром слейте воду, залейте бобовые кипятком и, поставив на плиту, варите до готовности. Когда фасоль остынет, положите ее в чашу блендера и измельчите до состояния пюре. Добавьте все ингредиенты, кроме растительного масла, хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная смесь. В конце тонкой струйкой влейте масло, постоянно взбивая. Масла может понадобится чуть больше или чуть меньше, в зависимости от того, какой густоты вам нужна заправка.
Рецепт 2: Майонез из сметаны и желтков
Соус получается красивым и глянцевым. / Фото: receptysousov.ru
Лето – время овощных салатов. А что может лучше оттенить вкус помидоров, огурцов, перца, чем сметана? Правильно, ничего. Готовый соус по вкусу очень сильно напоминает майонез, поэтому если вы были вынуждены отказаться от французской заправки из-за высокой калорийности, тогда этот вариант станет для вас оптимальным. Советуем не останавливаться на классическом рецепте соуса, а экспериментировать, добавляя туда разнообразные ингредиенты. Например, со сметаной хорошо сочетается соевый соус, яблочный укусу и другие компоненты. Мы же предлагаем рецепт с горчицей и яйцами.
Итак, подготовьте следующие продукты: 250 граммов сметаны, два куриных желтка, чайную ложку горчицы (можно меньше, ориентируйтесь на свой вкус), по щепотке соли и черного молотого перца.
Для начала займитесь яйцами – положите их в кипящую воду и варите 10 минут, после чего остудите, очистите от скорлупы и отделите белки от желтков. Выложите сметану в миску, посолите, поперчите, добавьте горчицу и измельченные желтки. Хорошо перемешайте соус до получения однородной консистенции и заправляйте салат. Приятного аппетита!
Рецепт 3: Заправка из молока и масла
Соус практически идентичен классическому майонезу. / Фото: dachnyedela.ru
По рецепту этот соус напоминает классический майонез, только вместо яиц здесь используется молоко. Чтобы все ингредиенты хорошо взбились, выбирайте высокую и не слишком широкую посуду. Если в комплекте с блендером у вас шел пластиковый стакан, используйте его, он прекрасно подходит для этих целей.
Заправка готовится из150 миллилитров молока, 300 миллилитров растительного масла, трех столовых ложек лимонного сока (можно заменить 9-процентным уксусом, разбавленным водой), половины чайной ложки соли, одной чайной ложки сахара, и одной чайной ложки горчицы (добавляется для остроты).
Итак, возьмите высокий пластиковый стакан, влейте в него молоко и немного растительного масла. Начинайте взбивать блендером, постепенно добавляя оставшееся масло (насадка должна касаться дна). Когда смесь загустеет, посветлеет и приобретет однородную консистенцию, добавьте все остальные ингредиенты. Взбивайте еще полминуты, чтобы все компоненты хорошо перемешались, переложите заправку в соусник и используйте по назначению.
Рецепт 4: Майонез из авокадо
Зеленый майонез из авокадо с добавлением лимонного сока. / Фото: elenavivas.com
Обычно экзотический фрукт используют для приготовления гуакамоле, в качестве ингредиента для салата или сэндвича. Мы же предлагаем немного расширить свои горизонты и сделать на основе авокадо вегетарианский майонез. Вкус получится необычным, со сливочно-ореховыми нотками, вам точно понравится. Для приготовления майонеза нужно брать спелые плоды – если взять недозревшие, не получится добиться необходимой текстуры заправки. Если вы купили жесткие авокадо, но майонез нужен не срочно, оставьте плоды дозревать в темном месте при комнатной температуре – пары дней им будет достаточно.
Среди ингредиентов для соуса: один плод авокадо, три столовых ложки оливкового масла, два зубчика чеснока, одна чайная ложка лимонного сока, соль и перец по вкусу, вода по желанию, если консистенция получится слишком густой.
Для начала следует поработать с авокадо. Снимите кожуру, разрежьте его на две половины, достаньте косточку, а мякоть переложите в чашу блендера. Туда же добавьте чеснок, оливковое масло и столовую ложку оливкового масла. Начинайте взбивать, постепенно добавляя остальное масло. В конце посолите, поперчите и хорошо перемешайте для получения однородной консистенции. Если соус покажется слишком густым, добавьте пару столовых ложек фильтрованной воды.
Рецепт 5: Яблочная заправка
Горчично-яблочный соус к морепродуктам и птице. / Фото: koolinar.ru
Еще один вегетарианский вариант заправки. Она уже не так сильно напоминает классический майонез, но на прекрасном вкусе это никак не отражается. Соус получается пикантным, с фруктовой кислинкой. Повара советуют не заправлять им салаты, а подавать к морепродуктам или птице.
Для приготовления заправки подготовьте следующие продукты: два яблока, 100 миллилитров растительного масла, одну столовую ложку винного уксуса (можно заменить яблочным или обычным 9-процентным), две чайных ложки горчицы, 50 миллилитров воды, по одной чайной ложке соли и сахара, перец по вкусу.
Яблоки промойте под проточной водой, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Мякоть нарежьте мелкими кубиками и переложите ее в небольшую кастрюлю или металлический ковш. Добавьте в емкость воду с уксусом и сахар, перемешайте и поставьте на плиту на небольшой огонь. Тушите яблоки до того момента, пока они не станут мягкими. Когда это произойдет, снимите кастрюлю с плиты и отставьте в сторону, чтобы содержимое остыло. Остывшие яблоки переложите в чашу блендера, добавьте горчицу, соль и перец, а затем взбейте, чтобы образовалось пюре. Аккуратно вливайте в емкость растительное масло, продолжая взбивать заправку. Как только соус полностью застынет, его можно будет подавать на стол.
Рецепт 6: Соус на основе греческого йогурта
Соус хорошо подойдет для заправки овощей. / Фото: m.nn.ru
Если традиционный майонез, в основе которого лежит растительное масло, кажется вам слишком жирным и тяжелым, тогда соус из греческого йогурта станет отличной заменой. Он имеет кисловатый привкус и плотную консистенцию, а потому хорошо подойдет для заправки овощей, зелени, салата из картофеля или из тунца. Соусу можно придать освежающую нотку – для этого добавьте в него немного зелени, например, петрушки, укропа или даже мяты.
Переходим непосредственно к рецепту. Вам понадобится 250 граммов греческого йогурта, одна столовая ложка лимонного сока, одна чайная ложка горчицы, половина чайной ложки сухого чеснока, соль и молотый черный перец по вкусу, зелень по желанию.
Выложите йогурт из заводской упаковки в глубокую миску, добавьте лимонный сок, сухой чеснок и горчицу. Если решили добавлять зелень, мелко порубите ее ножом и смешайте с основой. Посолите, поперчите и отставьте на 5-10 минут, чтобы готовый соус настоялся.
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