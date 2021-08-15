Как удалить следы наклейки на стекле автомобиля всего за пару минут

Нельзя просто так взять и оторвать наклейку со стекла автомобиля. В 9 из 10 случаев из этого начинания не выйдет ничего хорошего. В первую очередь потому, что после снятия наклейки остаются откровенно чудовищные следы из клея и фрагментов самой наклейки. Избавиться от всего этого куда сложнее, во всяком случае без использования специальных средств. Именно поэтому нужно знать, как правильно и что нужно делать.
Что понадобится: жидкость для снятия лака (или Уайт-Спирит), бинт или ветошь, или ватный тампон.
Убрать следы от наклейки не сложно. |Фото: yandex.ru.
Итак, удалить наклейку со стекла так же, как и следы от нее, совсем не сложно. В первую очередь необходимо протереть стекло сухой чистой тряпкой или ветошью. Это необходимо сделать для того, чтобы удалить с него всякую пыль. Если не провести предварительную очистку, то в дальнейшем на стекле могут появиться страшные разводы, что в свою очередь сильно осложнит процесс работы.
Сначала насухо протираем. |Фото: yandex.com.
Когда стекло будет приведено в порядок, берем новый чистый кусок ветоши и смачиваем его в жидкости для снятия лака (или Уайт-Спирите). Инструмент для сведения наклейки готов. Уверенными и быстрыми движениями начинаем тереть то место, где остался клей и фрагменты бумаги. Под действием используемого средства клей растворится почти моментально. Еще немного усилий и стекло будет абсолютно чистым.
Вымачиваем ветошь в Уайт-Спирите и трем. |Фото: yandex.ru.
После проведения очистки можно также еще раз помыть стекло обычной водой и насухо протереть. Описанная методика прекрасно подходит для удаления любых наклеек, а также для сведения некоторых других загрязнений подобного толка.
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