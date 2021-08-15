Как удалить следы наклейки на стекле автомобиля всего за пару минут

Нельзя просто так взять и оторвать наклейку со стекла автомобиля. В 9 из 10 случаев из этого начинания не выйдет ничего хорошего. В первую очередь потому, что после снятия наклейки остаются откровенно чудовищные следы из клея и фрагментов самой наклейки. Избавиться от всего этого куда сложнее, во всяком случае без использования специальных средств. Именно поэтому нужно знать, как правильно и что нужно делать.